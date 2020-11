Fernwärmenetz in Untereggen kommt doch nicht – eine letzte Hoffnung zur Realisierung gibt es noch im Gewerbegebiet

Das Fernwärmenetz wird nicht wie geplant realisiert: Es gibt zu wenig interessierte Grundeigentümer, damit sich der Verbund lohnt. Möglich wäre dagegen ein kleineres Projekt allenfalls noch im Gebiet Böhler. Jolanda Riedener 15.11.2020, 05.00 Uhr

Die Gemeinde wollte zum umweltfreundlicheren Heizen animieren und ein Fernwärmenetz lancieren.

Bild: Michel Canonica (Untereggen, 16.3.2017)

Der Unteregger Gemeinderat wollte die Bevölkerung zum klimafreundlicheren Heizen animieren. Dazu prüfte er die Erstellung eines Wärmeverbunds im Dorf. Es wäre mit Biomasse aus der Region betrieben worden. Die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) prüften darauf Wirtschaftlichkeit und Realisierungschancen.

Die Firma interessierte sich danach allerdings nicht mehr am Betrieb des Fernwärmenetzes, da ihre Renditeerwartungen nicht erfüllt werden konnten, teilte der Gemeinderat im vergangenen Sommer mit. Ein allfälliges Projekt würden die SAK aber begleiten und anbieten, ein Angebot für Betrieb und Unterhalt zu unterbreiten. Der Unteregger Gemeinderat liess sich durch die Absage der SAK nicht beirren und prüfte, das Netz selbst zu betreiben.



18 Verträge wurden bereits abgeschlossen



In den vergangenen acht Monaten haben die Verantwortlichen der Gemeinde nun umfassende Abklärungen veranlasst und Gespräche mit den Grundeigentümern geführt. Der Berater Fernwärme, Tobias Hungerbühler, habe über 120 Grundeigentümer angeschrieben, 76 Gespräche in unterschiedlicher Tiefe geführt und 45 Offerten oder Wärmelieferverträge verschickt, schreibt der Gemeinderat im Mitteilungsblatt.

Es seien darauf 18 Wärmelieferverträge abgeschlossen worden. Mit einer nochmaligen Verlängerung der Akquisition hätte noch eine Anzahl weiterer Wärmelieferverträge abgeschlossen werden können.



Eine Analyse zeigte, dass zufälligerweise vor allem an den Rändern des geplanten Versorgungsgebiets Wärmelieferverträge abgeschlossen werden konnte. Was für das Projekt jedoch ungünstig sei. Durch die teuren Anschlussleitungen bestehe deshalb keine Chance auf einen wirtschaftlich geführten Betrieb des geplanten Netzes. Denn die Anschlussdichte sei entscheidend für den erfolgreichen Betrieb.



Projekt Fernwärme wird noch nicht begraben



Ganz vom Tisch ist das Projekt auch nach diesem Dämpfer nicht. Möglich sein soll ein Fernwärmenetz nämlich noch im Böhler, dem Gewerbegebiet im Hinterhof. Dort zeigten Gewerbebetriebe Interesse am Projekt, ausserdem stehen dort in den nächsten Jahren bauliche Entwicklungen an, was die Führung eines kleinen Wärmeverbunds erlaube.



Norbert Näf, Gemeindeschreiber Untereggen.

Bild: Ralph Ribi

Leiter des Projekts ist der Gemeinderatsschreiber Norbert Näf. Er werde mit fachlicher Unterstützung von Torsten Hartmann, dem Verfasser des Vorprojekts, im Gebiet Böhler weitere Akquisitionsgespräche führen. Dabei wolle man auch alternative Projektträger prüfen:

«Die Gemeinde kann, muss aber nicht ein solches Fernwärmenetz führen.»

Man bleibe aber zuversichtlich, dass im Hinterhof doch noch ein Fernwärmeprojekt realisiert werden könnte, heisst es weiter.