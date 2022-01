FERNSEHEN Eine Unterwasserwelt ganz aus Zucker: St.Galler Confiseurin tritt in deutscher TV-Show auf Vanessa Schnyder buhlt in der RTL-Sendung Master of Sweets mit anderen Profi-Confiseuren um Ansehen und Preisgeld. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 07.01.2022, 17.00 Uhr

Sehen die Sendung am Sonntag auch zum ersten Mal, obwohl sie mitwirken: Vanessa Schnyder und Patrick Beereuter in der Confiserie Roggwiller in St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Kann man das überhaupt essen? Diese Frage stellt sich, wer den Trailer zur RTL-Sendung Master of Sweets schaut. Was da aus Zucker, Kuchen und Schokolade entsteht, sieht aus wie Kunst. «Ist auch Kunst. Und meistens schmeckt sie gut. Als Confiseurin kann man seine ganze Kreativität ausleben. Auch deshalb liebe ich diesen Beruf», sagt Vanessa Schnyder.

Die 30-jährige Tochter von Monika und Martin Schnyder, den Inhabern der St.Galler Confiserie Roggwiller, ist eine der zwölf Kandidatinnen und Kandidaten, die in sechs Teams und vier Folgen um ein Preisgeld von 25'000 Euro kämpfen. Die erste Sendung wird am Sonntag ausgestrahlt. Schnyder tritt mit ihrem Freund Patrick Beereuter an. Der 27-Jährige arbeitet als Chefpatissier bei Zürcher Traditionsconfiserie Honold. Kennengelernt haben sich die beiden vor drei Jahren, beruflich sozusagen. «Wir besuchten den Salon du Chocolat in Paris und gehörten der gleichen Reisegruppe an. Unsere Stärke ist, dass wir zusammen viele Ideen haben», erzählt Schnyder.

Casting per Videointerview

Das dürfte sich in der RTL-Show auszahlen. Wie sehr, darf Schnyder nicht verraten. Sie hält sich strikt an die Regeln, die ihr die Produktionsfirma auferlegt hat, geht kaum ins Detail. Vergangenen Frühling hat die Endemol Shine Germany GmbH die St.Gallerin angefragt, ob sie an der Sendung teilnehmen will. Schnyder sagt:

«Ich habe auch zugesagt, um unseren Beruf vorzustellen. Die Branche braucht Nachwuchs, sie braucht gute Mitarbeitende.»

Es folgt ein Videointerview. Schnyder eigne sich für die Kameraaufnahmen, heisst es. Sie bittet ihren Lebenspartner, ebenfalls mitzumachen. Auch er wird per Videointerview gecastet, auch er besteht. Im Sommer 2021 fahren die beiden für die mehrtägigen Dreharbeiten nach Köln. Dort lernt das Paar ihre Konkurrenten kennen, zehn weitere Profi-Patissiers aus Deutschland und Österreich.

Haben Schnyder und Beereuter viel Neues von ihnen gelernt? «Wir konnten leider nicht zuschauen, da wir selber am Arbeiten waren», sagt die St.Gallerin. Aber sie habe ihr Netzwerk erweitert. «Wenn ich mal bei einer Aufgabe nicht weiterkommen sollte, weiss ich nun, wo ich anrufen muss.» Zum Beispiel bei einem der Jurymitglieder: Brigitta Schickmaier, Matthias Mittermeier und René Frank, alle mehrfach ausgezeichnet. Sie entscheiden am Ende jeder Folge, welches Team die Sendung verlassen muss. Und welche drei in die Finalsendung einziehen.

Polierte Schokolade

In Folge eins stellen die Teams Kreationen aus Zucker her. Schwebende Ballons und eine spektakuläre Unterwasserwelt, wie RTL mitteilt. Zucker gehört zwar zu Schnyders Spezialgebieten, noch lieber arbeitet sie jedoch mit Schokolade. Dem Material ist die vierte TV-Folge gewidmet. «Mich fasziniert, was sich daraus alles machen lässt», sagt sie. Schokolade lasse sich schmelzen und in Form giessen, schnitzen, mattieren oder polieren. Schon nur diese Aufzählung zeigt: Als Confiseurin zu arbeiten, bedeutet viel mehr als nur schöne Kuchen zu backen. «Dieser Beruf vereint Kreativität, genaue Organisation und Teamarbeit. Ich kann mir keine wundervollere Aufgabe vorstellen.»

Wenn Confiseure einen Fön brauchen: Szene aus der Sendung Master of Sweets. Quelle: Frank W. Hempel/RTL

Vanessa Schnyder träumt schon als Kind davon, in die Fussstapfen ihres Vaters zu treten. Kurz vor der Berufswahl entscheidet sie sich anders. «Ich war ziemlich gut in Geometrie und Mathe und begann eine Lehre als Hochbauzeichnerin.» Nach eineinhalb Jahren merkt sie: Nicht das Richtige und bildet sich doch im Familienbetrieb zur Confiseurin aus. Vor eineinhalb Jahren hat sie das Geschäft verlassen, arbeitet nun bei der Confiserie Speck in Zug und bereitet sich auf die Meisterprüfung vor.

«Erfahrungen ausserhalb des eigenen Betriebs sind wichtig, um mit neuen Ideen heimzukehren. Darauf freue ich mich schon jetzt.»

Dreharbeiten – anstrengender als ein Berufswettbewerb

Die TV-Show ist nicht der erste Wettbewerb, den Schnyder absolviert. Sie war 2011 an Swiss Skills dabei, 2013 an den Swiss Chocolate Masters und an den World Skills. 2013 war sie auch Mitglied der Kochnationalmannschaft, 2014 nahm sie an den Junioren-Weltmeisterschaften teil. Die besten Resultate: der Vize-Weltmeistertitel, ein dritter und ein vierter Platz. Heute bereitet sie selber junge Confiseurinnen und Confiseure auf Berufswettkämpfe vor und wirkt als Expertin. Die Anspannung vor der Kamera sei belastender als jene an den Berufswettbewerben, sagt sie. An Weltmeisterschaften werde man abgeschirmt, um konzentriert arbeiten zu können.

«Bei den Dreharbeiten war das Gegenteil der Fall. Ich musste über die einzelnen Arbeitsschritte reden und ausdrücken, wie es mir gerade geht.»

Der Trailer zeigt: Die Nerven liegen teils blank. Filigrane Gebilde stürzen zusammen, ein Gewand zum Naschen zerbricht, als es dem Mannequin angezogen werden soll. «Scheisse», entweicht dann auch mal der so gefasst wirkenden St.Gallerin. Die schwierigste Aufgabe in ihrem Beruf? Schnyder überlegt lange, eine konkrete Antwort fällt ihr nicht ein. Nur: «Alles, was ich nicht gut kann, übe ich so lange, bis ich es kann.» Ausdauer habe sie, wenn es um ihren Job gehe. «Beim Joggen weniger.»

Trailer zur RTL-Sendung mit der St.Gallerin Vanessy Schnyder. Quelle: RTL/Youtube

Sie schenkt ihren Kolleginnen Hochzeitstorten

Schnyder isst Schokolade auch gern. Täglich. «Zum Glück bewegen wir Confiseure uns viel. In meinem Elternbetrieb in St.Gallen arbeitet man über sechs Etagen. Treppensteigen verbrennt viele Kalorien.» Besonders mag Schnyder Ruby, die rosafarbene Schokolade. «Ich mag den leicht säuerlichen, frischen Geschmack dieser Kakaobohne.» Gerade ernährt sich die Confiseurin einen Monat lang vegan, auf die Süssigkeit verzichtet sie dennoch nicht. «Ich geniesse einfach nur ganz dunkle Varianten, ohne Milch und andere tierische Produkte. Unterdessen gibt es davon eine grosse Auswahl.»

Wie mächtig die süssen Gebilde sind, die sie und ihr Partner für die RTL-Sendung anfertigen, behält sie noch für sich. An den Berufsweltmeisterschaften 2014 in Taipeh habe sie ihr bisher grösstes Zuckerschaustück produziert. Sie sagt:

«Es war so gross wie ich selber. Ein Meter und sechzig Zentimeter.»

Und wieder ist da diese Begeisterung zu hören. Dieser Elan, der verdeutlicht: Ihr Beruf ist ihr Hobby. Kein Wunder, beschenkt sie heiratende Kolleginnen mit selber gemachten Hochzeitstorten. Nur die eigene will sie dann nicht selber backen. «Gut ist mein Vater Confiseur.»

Master of Sweets, Sonntag, 9. Januar, RTL. Erster Teil um 17.30 Uhr, zweiter Teil um 19.05 Uhr.

