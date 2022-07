Tageskarte Gemeinde: Immer noch relativ begehrt

Ferienzeit Mit der Gemeinde-Tageskarte durch die ganze Schweiz: In den Regionen Gossau und Rorschach ist das Angebot beliebt, trotzdem wird es abgeschafft Die Gemeinde-Tageskarte wird Ende 2023 abgeschafft. Dabei ist das Tages-GA nach wie vor begehrt, auch in Gossau und Rorschach. Über die Nachfolgelösungen wird derzeit diskutiert. Goldach könnte das Angebot dannzumal nicht weiterführen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 29.07.2022, 18.00 Uhr

Mit der Gemeinde-Tageskarte vom Bodensee aus in die ganze Schweiz: Das Angebot wird immer noch gut genutzt. Bild: Belinda Schmid

Die Zeit der Gemeinde-Tageskarte ist abgelaufen. Ende 2023 wird das Angebot abgeschafft und durch ein neues ersetzt. Dabei ist die Tageskarte nach wie vor beliebt. Das zeigt schon dieses Beispiel: Wer eine buchen möchte, muss nicht nachschlagen, wann Schulferien sind. Die Ferientage zeichnen sich bei den meisten Gemeinden klar im Kalender des Online-Reservationssystems ab. Etwa in Wittenbach: Da leuchtet der ganze Juli und praktisch die erste Hälfte des Augusts rot. Alle Tageskarten, mit denen man den ÖV in der ganzen Schweiz nutzen kann, sind weg.

Wittenbach bietet nicht mehr so viele Tageskarten an wie vor Corona. 2019 waren es noch sechs pro Tag, die Auslastung übers Jahr lag bei etwa 80 Prozent. Während der Pandemie reduzierte die Gemeinde auf zwei Tageskarten, heute sind es drei pro Tag. Luca Brülisauer, Leiter des Einwohneramts, sagt: «Vor allem im Frühling, wenn es wärmer wird und die Leute wieder mehr Ausflüge unternehmen, steigt die Nachfrage.»

In Wittenbach dürfen auch Auswärtige Gemeinde-Tageskarten beziehen

Tageskarten dürfen eigentlich nur von Einwohnerinnen und Einwohnern der jeweiligen Gemeinde bezogen werden, es gibt aber Ausnahmen. In St.Gallen sind unter anderem Bewohnerinnen und Bewohner von Untereggen, Eggersriet, Gossau, Abtwil, Engelburg, Wittenbach und Mörschwil bezugsberechtigt. Auch Wittenbach macht Ausnahmen, wie Brülisauer sagt. 15 Tage im Voraus werden die Tageskarten auch an Auswärtige verkauft. «Vorrang haben aber die Bürgerinnen und Bürger von Wittenbach.» Diese können die Tageskarten, die hier 45 Franken kosten, maximal zwei Monate vor dem Reisedatum beziehen.

In Gossau sind die Tageskarten noch gefragter als in Wittenbach. Hier lag die Auslastung vor Corona bei rund 97 Prozent, wie Kommunikationsbeauftragter Urs Salzmann auf Anfrage sagt:

«Die Tageskarten sind rund ums Jahr beliebt.»

Urs Salzmann, Kommunikationsbeauftragter von Gossau. Bild: Ralph Ribi (28. Oktober 2019)

Eine Ausnahme waren auch hier die Coronajahre: 2020 betrug die Auslastung 66 Prozent und 2021 waren es 85 Prozent. Die Ausgaben der Stadt Gossau sind ab einer Auslastung von ungefähr 95 Prozent gedeckt. Gossau bietet die Tageskarten ebenfalls für 45 Franken an. Pro Tag stehen zehn zur Verfügung.

Inwiefern die Ferienzeit einen Einfluss hat, kann Salzmann nicht sagen. Der Juli war gut gebucht, im August hat es noch Karten und der Oktober, also die Zeit der Herbstferien, ist noch knallgrün. Vielleicht, weil es Gossauerinnen und Gossauer zur Olma nicht weit haben? Oder weil sie die Herbstferien erst nach den Sommerferien planen?

Dafür machen sich in Gossau Messen in den Buchungen bemerkbar: Die Tageskarten für die Daten des Autosalons Genf, der Swissbau-Messe in Basel oder des Zibelemärit in Bern seien jeweils weit im Voraus reserviert, sagt Salzmann. Und: «Häufig hat es Vereine oder kleine Gruppen, die gemeinsam buchen.»

Besucherinnen und Besucher am Autosalon Genf. Keystone/Salvatore Di Nolfi (18. März 2018)

Im Januar tut sich ein Loch auf

In Rorschach, wo die Tageskarten auch 45 Franken kosten, ist der August ebenfalls schon gut gebucht, aber auch im September machen sich rote Flecken im Kalender breit: Begehrt sind Freitage und Samstage. Eugen Loepfe von der Stadtkanzlei bestätigt: «Über all die Jahre hat sich gezeigt: Die Tageskarten für die Wochenenden und Freitage sind schon früh weg.» Dasselbe gelte für die Schulferien, wo kurzfristige Reservationen nur in vereinzelten Fällen möglich seien.

Die Stadt führte bis 2019 eine Statistik zur Auslastung: Die Auslastung in Rorschach lag jeweils zwischen 91 und 96 Prozent. Angestellte der Verwaltung sind aufgerufen, die Tageskarten ebenfalls zu nutzen, wenn sie einen auswärtigen Termin haben, für den sie weiter reisen müssen. Am schlechtesten laufen die Karten gemäss der Statistik jeweils im Januar. Dann bleiben jeweils am meisten GA – pro Tag gibt es fünf – im Gemeindehaus liegen. Die meisten Leute verreisen wohl mit dem Auto in die Skiferien.

Auswärtige dürfen in Rorschach keine Tageskarten beziehen. Was es aber natürlich gibt: Dass Einwohnerinnen und Einwohner für Bekannte oder Kollegen aus anderen Gemeinden ein Tages-GA beziehen. «Wir fragen nicht nach und kontrollieren das nicht», sagt Loepfe.

Goldach hat über Abschaffung nachgedacht

Anders in Goldach: Hier dürfen Auswärtige, ähnlich wie in Wittenbach, 14 Tage im Voraus Tageskarten reservieren. Pro Tag hat es drei Stück zu je 45 Franken. Die grosse Mehrheit der Karten wird aber von Goldacherinnen und Goldachern bezogen, wie die Statistik zeigt.

Gemeindepräsident Dominik Gemperli sagt: «Die Tageskarten sind auch bei uns immer noch relativ beliebt.» Allgemein lasse sich sagen, dass die Tageskarten vor allem am Wochenende und in den Schulferien gefragt seien. Für die ersten sieben Monate im laufenden Jahr lag die Auslastung bei rund 90 Prozent. Im Juni und Juli wurden alle Tageskarten verkauft. Für den August gibt es aber noch welche, auch in der fünften Ferienwoche.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Benjamin Manser (3. Juni 2020)

Man habe schon darüber nachgedacht, die Tageskarten nicht mehr anzubieten, sagt Gemperli. «Wir führen das Angebot aber noch bis Ende 2023 weiter, weil es einen grossen Nutzen für die Einwohnerinnen und Einwohner stiftet.» Die Nachfolgelösung werde Goldach dann aber wohl nicht mehr anbieten. «Nach der jetzigen Stossrichtung müssten wir dann auch Beratungen anbieten und das ist nicht unser Kerngeschäft.»

Nachfolgelösungen werden derzeit diskutiert

Details sind noch unklar. Mögliche Nachfolgelösungen befinden sich derzeit in der Konsultation. Das schreibt Thomas Ammann, Kommunikationsverantwortlicher der Alliance Swisspass, auf Anfrage. Die Branchenorganisation ist die Anbieterin der Tageskarten. Ihr gehören schweizweit rund 250 Transportunternehmen und 18 Tarifverbünde an.

Mit dem Tages-GA durch die Schweiz: Ein Thurbo überquert die Brücke beim Strandbad Goldach. Bild: Urs Bucher (9. Juni 2016)

Bei der Ausarbeitung der Nachfolgelösung sind auch der Schweizerische Gemeindeverband und der Schweizerische Städteverband beteiligt. Dieses soll ab 2024 exklusiv für Städte und Gemeinden zur Verfügung stehen. Mögliche Lösungsvorschläge sehen den Verkauf von Aktionstageskarten vor, wie es diese heute schon gelegentlich bei Coop, Interdiscount oder der Post gibt. Ein anderer Ansatz ist laut Ammann der Verkauf der Spartageskarte am Schalter. Bis Ende Jahr soll über das Nachfolgeprodukt informiert werden.

Die Gemeinde-Tageskarten in ihrer heutigen Form werden aus mehreren Gründen abgeschafft. Konkurrenz durch Sparbillette und Spartageskarten habe in den letzten Jahren zu einem rückläufigen Umsatz geführt, schrieb die Alliance Swisspass in einer Mitteilung zur Abschaffung. Gleichzeitig stieg der Vertriebsaufwand. Der Verkauf sei vielerorts nicht mehr kostendeckend. Eine Digitalisierung der Tageskarte wurde geprüft, aber verworfen: zu aufwendig wegen der unterschiedlichen Schnittstellen und IT-Lösungen. Einzelne Gemeinden, etwa Berg, haben das Angebot aus Kostengründen gar nie eingeführt.

