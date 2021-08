Auf dem Toggiplatz in Gossau wird wieder Beachvolleyball gespielt

Ferienstimmung Palmen, Cocktails und Beachvolleyball: Der Toggiplatz in Gossau hat sich in eine Strandlandschaft verwandelt Wie schon 2019 und 2020 hat Nicole Rüttimann vor dem Restaurant Toggenburg ein Beachvolleyballfeld und eine Strandbar aufgebaut. Damit erfüllt sich die Wirtin auch einen persönlichen Traum. Noch bis zum 28. August herrscht mitten in Gossau Strandfeeling. Perrine Woodtli 13.08.2021, 18.00 Uhr

Nicole Rüttimann freut sich über jeden Gast auf dem Toggiplatz. Bild: Perrine Woodtli (13. August 2021)

Unter Palmen im Liegestuhl entspannen, Cocktails schlürfen und Sand zwischen den Zehen spüren. Das ist nicht nur in Griechenland oder Italien möglich, sondern auch in Gossau beim Restaurant Toggenburg. Dort hat Wirtin Nicole Rüttimann den Platz vor dem Lokal erneut in eine Strandlandschaft mit Beachvolleyballfeld und Strandbar verwandelt. Rundherum spenden Palmen und Sonnenschirme Schatten, und Festbänke sowie eine Lounge laden zum Verweilen ein.

Bereits 2019 und 2020 hat Nicole Rüttimann das Beachvolleyballfeld auf dem Toggiplatz mitten in Gossau aufgebaut. Ursprünglich wollte sie dort im Winter ein Fondue-Chalet betreiben. «Weil das aber schon alle machen, ist es schliesslich die Strandlandschaft geworden», sagt sie. Das Beachvolleyballfeld sei in den vergangenen zwei Jahren gut gelaufen, weshalb es für sie klar gewesen sei, dieses auch in diesem Sommer vom 10. bis 28. August wieder aufzubauen.

«Es kommen immer mehr Besucherinnen und Besucher, was mich wirklich freut.»

Mit Jeans und Hemd in den Sand

Das Beachvolleyballfeld, auf dem auch Beachsoccer gespielt werden kann, hat jeden Tag ausser sonntags durchgehend geöffnet und darf von jeder und jedem benutzt werden – gratis. Die Abende seien praktisch alle bereits ausgebucht, sagt Rüttimann. Vor allem Vereine und Firmen aus Gossau würden das Feld reservieren, aber auch private Gruppen.

Am 23. August messen sich auch wieder die Gossauer Parteien im Sand. Dank mehrerer Scheinwerfer können die Sportlerinnen und Sportler jeweils bis spät abends «beachen». «Und bis jetzt spielt auch das Wetter perfekt mit», sagt Rüttimann.

An diesem Samstag findet zudem wieder ein Zumba-Kurs im Sand statt. Und am 20. August gibt die Gossauer Band Nero Acoustics ein Konzert. Auch DJs stehen auf dem Programm.

Wer nicht Beachvolleyball spielen möchte, kann auch einfach in einem Liegestuhl entspannen. Bild: Perrine Woodtli (13. August 2021)

Ziel sei es, so Rüttimann, dass das Feld am Tag noch mehr genutzt werde. «Wir hatten schon einige Mamis am Nachmittag zu Besuch, die zum Kaffee kamen. Die Kinder haben währenddessen Sandburgen auf dem Feld gebaut. Das ist toll.» Rüttimann hat zudem die Gossauer Schulen angeschrieben und ihnen vorgeschlagen, einige Turnstunden auf das Beachvolleyball zu verlegen.

«Ich bin gespannt, ob nach den Ferien nun ein paar Klassen kommen.»

Die Strandbar öffnet jeweils von 17 bis 23.30 Uhr. Es gibt unter anderem Burger, American Hotdogs, Schnitzelbrot, Salate, Fischknusperli und verschiedene Cocktails wie Mojito oder Moscow Mule.

Viele Gäste kämen abends auch nur, um etwas zu trinken oder essen. «Sie wollen dann von der Terrasse aus den Beachvolleyballern zuschauen.» Eine Gruppe sei auch schon spontan aufs Feld für ein Spiel – mit Jeans und Hemd. «Genau solche spontane Aktionen finde ich toll.»

Sie freut sich über positives Feedback

Nicole Rüttimann sitzt vor ihrem Restaurant im Schatten. Die Sonne brennt auf den Sand herunter, aus den Boxen ertönt ein spanischer Sommerhit. Auf der Terrasse sitzen an diesem heissen Freitagvormittag bereits einige Gäste. Ein Mann begrüsst Rüttimann: «Toll habt ihr das wieder gemacht. Hier entsteht so ein richtiges Ferienfeeling.» Die Wirtin strahlt und bedankt sich. Genau das sei es, was ihr so Freude bereite.

«Natürlich ist es lässig, wenn wir etwas Geld damit verdienen. Aber mir geht es in erster Linie darum, dass die Leute hier zusammenkommen.»

Es sei schön, sich einfach wieder zu treffen und Spass zu haben. «Vielen Leuten hat das gefehlt.»

Auch die Wirtin hat sich schon für ein Spiel auf dem Beachvolleyballfeld gewagt. «Ich spiele aber nur, wenn niemand zuschaut», sagt Nicole Rüttimann. Bild: Perrine Woodtli (13. August 2021)

Drei Sattelschlepper Sand

Das mache auch den ganzen Aufwand wert. Da wären alleine die 36 Kubikmeter oder drei Sattelschlepper Sand, die auf den Toggiplatz mussten. Gesponsert hat den Sand die Firma Hastag. Ein Gossauer Bauer hat Rüttimann zudem seinen Bagger ausgeliehen, um den Sand auf dem Platz zu verteilen. «Die letzten beiden Male mussten wir noch von Hand schaufeln. Dieses Jahr waren wir nun um einiges schneller.»

Und auch sonst konnte die umtriebige Wirtin wieder auf zahlreiche helfende Hände zählen. «Dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Wir hatten dieses Jahr nur einen Tag für den ganzen Aufbau.»

Mit der knapp dreiwöchigen Strandlandschaft erfüllt sie sich auch einen persönlichen Traum. «Ich habe immer von einer eigenen Strandbar im Ausland geträumt», sagt Rüttimann.

«Das ist aber schwierig, vor allem in einem fremden Land. Deshalb hole ich mir die Strandbar jetzt halt nach Gossau.»