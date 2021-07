FERIENPLÄNE Sie sind dann mal weg: Wo die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten der Region St.Gallen ihre Sommerferien verbringen Die Stadt- und Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten aus Stadt und Region verabschieden sich in die Sommerferien. Hier verraten sie, wohin es sie diesen Sommer zieht. Michel Burtscher, Luca Ghiselli und Perrine Woodtli 10.07.2021, 05.00 Uhr

Bild: Tobias Garcia

«Ich habe in diesem Sommer etwas mehr als zwei Wochen Ferien. Zuerst fahren meine Frau und ich für ein paar Tage an den Irrsee. Wo dieser genau liegt, musste ich zuerst einmal rasch nachschauen. Er befindet sich in Oberösterreich, in der Nähe von Salzburg. Dort war ich bisher noch nie. Wir sind zu einer Hochzeit von einem befreundeten Paar eingeladen. Ich erhalte dort zudem meine erste Golfstunde, worauf ich mich aber nicht sonderlich freue. Denn ich glaube nicht, dass ich das gut kann, aber ich probiere es gerne aus.

Danach geht es für uns noch ins Südtirol nach Girlan. Ich bin keiner, der in die Ferien fliegen muss. Ich bleibe jeweils eher in der Nähe. Im Südtirol verbringe ich schon seit Jahren meine Ferien. Ich war schon mit meinen Kindern, als sie noch kleiner waren, dort. Ich fühle mich im Südtirol sehr wohl und ich kann in dieser Gegend einfach gut abschalten. In unserem kleinen, ruhigen Hotel auf dem Land hat es zudem nicht so viele Gäste. Wir werden unsere Zeit vor allem mit Biken, Baden und Erholen verbringen.»

Bild: Benjamin Manser

«Für gewöhnlich wechsle ich in den Sommerferien jeweils ab: Ein Jahr fahre ich nach Süditalien zu meinen Verwandten, das Jahr darauf mache ich etwas ganz anderes. Diesen Sommer verbringe ich aber wie letztes Jahr in Kalabrien. Ich fliege nach Lamezia Terme in der Provinz von Catanzaro und fahre dann weiter in die Nähe von Vibo Valentia, wo meine Eltern aufgewachsen sind.

Als ich die Wahl ins Stadtpräsidium schaffte, erregte das auch in der Heimat meiner Eltern viel Aufmerksamkeit. Viele Freunde und Verwandte wünschten sich, dass ich diesen Sommer wieder nach Kalabrien fliege – erstmals als Stadtpräsidentin. Ferien in Kalabrien haben für mich den grossen Vorteil, dass ich mir meine Zeit flexibel einteilen kann: Morgens etwas Büroarbeit und Lektüre, nachmittags dann ans Meer zum Ausspannen.

Normalerweise bleibe ich jeweils drei Wochen. Dieses Jahr kürze ich den Aufenthalt aber etwas ab und fliege nach zweieinhalb Wochen in die Schweiz zurück. Ich gestalte nämlich einen Gottesdienst zum Schweizer Nationalfeiertag mit.»

Bild: Sabrina Stübi

«Meine Frau, unsere beiden Töchter und ich gehen für eine Woche ins Tessin. In die Region Malcantone westlich von Lugano. Dort wohnen wir jeweils in einer Siedlung mit Hotel und einfachen Bungalows, die Ende der 1950er-Jahre entstanden ist und damals vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund finanziert wurde. Denn zu dieser Zeit konnten sich viele Menschen Auslandsreisen noch nicht leisten.

Wir verbringen unsere Sommerferien nun schon gefühlt das zehnte Mal in dieser Siedlung. Für eine Woche würde es sich schlicht nicht lohnen, weiter weg zu gehen und dafür acht Stunden im Flugzeug zu sitzen. Und mit Kindern sind Städte- und Kulturferien, wie wir sie eigentlich gerne machen, schwierig. Interesse an Architektur und Städtebau hat die menschliche Evolution leider erst ab einem gewissen Alter vorgesehen. Meiner Familie gefällt es in der Siedlung. Es hat ein Freibad, wobei ich mich dort jeweils enthalte. Die umliegende Landschaft ist sehr schön, mit viel Wald, man kann gut Wandern. Zudem ist man schnell in Lugano oder in Italien.»

Bild: Tobias Garcia

«Ich verbringe meine zwei Ferienwochen in der Schweiz. Eine Woche habe ich schon hinter mir. Mein Mann und ich waren zwei Tage im Alpstein wandern. Ich hatte mir vor ein paar Monaten das Kreuzband gerissen und musste mich eine Zeit lang schonen. Diese Wanderung war nun die erste grössere Belastung und es hat gut funktioniert. Eigentlich wollten wir nächste Woche den Bernina-Trek, den wir vor zwei Jahren begonnen hatten, zu Ende wandern. Noch fehlen uns zweieinhalb Etappen. Das Wetter scheint aber nicht mitzuspielen, weshalb wir uns nun entschlossen haben, noch einige Tage im Tessin zu verbringen.

Ich bleibe in meinen Sommerferien meistens in der Schweiz. Wir sind gerne in den Bergen und in der Natur. Was wir sonst noch machen, ist offen. Vermutlich steht auch noch ein Museumsbesuch auf dem Programm. Ich mag es, wenn nicht schon alles verplant ist und wir flexibel sein können. Und da wir erst vor einem Monat nach Mörschwil gezügelt sind, gibt es zu Hause auch noch einiges zu erledigen.»

«Meine Frau, unsere zwölfjährige Tochter und ich fahren in diesem Sommer für eine Woche ins Tessin. Ich habe Respekt vor der aktuellen Coronasituation und mir war es zu heikel, ins Ausland zu reisen. Vielleicht wären wir dann nicht mehr nach Hause gekommen oder hätten in die Quarantäne müssen. Wir haben uns deshalb für Ascona entschieden, wo wir schon mehrmals waren. Dort ist es schön und es passt für alle.

Wir haben eine Ferienwohnung gemietet, die nur zehn Minuten vom Seeufer entfernt ist. Wir werden baden, entspannen, Locarno anschauen, das gute Essen und die gemeinsame Zeit geniessen und ein bisschen wandern – aber nicht zu viel, wir sind keine Wandervögel. Die italienische Sprache liegt mir leider nicht so, obwohl ich seit über 25 Jahren mit einer Halb-Italienerin zusammen bin. Um eine Pizza zu bestellen, reicht es aber. Nach dieser Woche habe ich noch ein paar vereinzelte Tage frei. Meine Tochter und meine Frau verreisen dann vielleicht noch zu zweit. Ich passe in dieser Zeit auf unsere beiden Bolonkahunde auf.»

Bild: Ralph Ribi

«Eigentlich wären wir diesen Sommer wieder einmal gerne ans Meer gegangen. Denn wir haben während der letzten vier Jahre unsere Sommerferien immer in der Schweiz verbracht. Doch mit der momentanen Situation und mit dem Wissen, dass Ferien in der Schweiz genauso toll sein können, haben wir entschlossen, hier zu bleiben. Wir werden dieses Jahr ins Wallis reisen, zuerst verbringen wir ein paar Tage in der Moosalpregion und gehen dann nach Zermatt.

Wir lieben es zu Wandern und Biken, da eignen sich die Schweizer Alpen wohl am besten dazu. Zudem freuen wir uns darauf, am ‹Hiking Sounds Festival› teilzunehmen und endlich wieder etwas Konzertluft zu schnuppern. Wohin uns nach den Tagen im Wallis die Reise führt, lassen wir noch offen. Als Tübacher darf das Wasser nicht fehlen und so haben wir es zu einer Herausforderung gemacht, die schönsten Bergseen der Schweiz zu besuchen und darin zu baden. Meine Frau und meine Kinder springen auch in noch so kaltes Wasser, ich übernehme da lieber den Badmeister-Job.»