So verbringen diese St.Galler Promis ihre Sommerferien

Ferienpläne Mit Interrail oder Velo, im Tessin oder zuhause: So verbringen diese sechs St.Galler Lokalpromis ihre Sommerferien Heute beginnen die Schulferien – und wir fragen uns: Wohin verreist die St.Galler Lokalprominenz? Wie der Sommer verbracht wird, ist unterschiedlich. Julie Nehmiz, Perrine Woodtli, Elia Fagetti, Michel Burtscher Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Tessin statt Hongkong: Tanzchef Kinsun Chan bleibt in der Schweiz. Bild: Ralph Ribi

«Am Donnerstag hatte meine Compagnie die letzte Vorstellung, gestern starteten für uns die Spielzeitferien. Die beginnen für mich mit Arbeit, ich reise nach Kopenhagen, als Juror eines internationalen Choreografen-Wettbewerbs. Darauf freue ich mich sehr.

Eigentlich hatte ich geplant, meine Eltern in Hongkong zu besuchen, doch wegen der Coronasituation klappt das nicht. Stattdessen fahre ich an meinen Lieblingsort: ins Tessin. Kein Stress, keine grosse Planung, keine grosse Reise. Ich habe Glück, eine meiner beiden Schwestern aus den USA wird mich besuchen. Wir fahren nach Lugano, Locarno, ins Maggiatal, Centovalli, Onsernonetal. Freunde besuchen, baden, wandern, Filmfestival, sonntags auf den Markt in Cannobio – und: gut Essen. Ich liebe gutes Essen! Es gibt nichts Schöneres, als in den Ferien lokale Spezialitäten zu geniessen.

Meine Schwäche: Gelato. Milchreis-Gelato in Locarno, ein Wahnsinn.

Ins Tessin werde ich Arbeit mitnehmen, drei Produktionen für nächste Spielzeit vorbereiten. Aber: Entspannt arbeiten.» (miz)

Bevor sie das Studium aufnimmt, hat Sandrine Benz zehn Wochen lang Ferien. Bild: Ralph Ribi

«Ich befinde mich derzeit in einer spannenden Umbruchphase. Nach zehn Jahren habe ich meinen Beruf als Sportlehrerin in Gossau gekündigt. Diese Tätigkeit hat mich einfach nicht mehr gleich erfüllt. Nun beginne ich Mitte September ein Medizinstudium in Fribourg – etwas, was mich schon immer gereizt hat. Mit Ende 30 noch einmal zu studieren, war definitiv nicht mein Plan, aber ich würde es bereuen, es nicht auszuprobieren. Ich weiss auch nicht, ob ich als Profisportlerin weitermachen werde.

Zum ersten Mal habe ich keinen konkreten Plan, was aber auch mal schön ist.

Ebenfalls zum ersten – und wohl auch zum letzten Mal – habe ich nun zehn Wochen lang Ferien. Die ersten vier Wochen verbringe ich in St.Moritz, wo ich schon seit Jahren trainiere. Dort will ich abschalten und herausfinden, ob und wie ich mit dem Sport weitermache. Je nachdem, zu welchem Schluss ich gelange, bleibe ich nochmals einen Monat. Falls nicht, reise ich vielleicht nach Dubai. Das wollte ich schon immer. Anfang September verschiebe ich mich dann von Steinach nach Fribourg.» (woo)

Cem Kirmizitoprak bleibt in St.Gallen: «Zu viel zu tun.» Bild: Michel Canonica

«Spontan in Ferien fahren, und sei es nur für ein Wochenende, das ist nicht möglich. Ferien heisst für mich: viel organisieren. Die Anreise mit Rollstuhl ist dabei noch das geringste Problem. Vor Ort brauche ich am Morgen Unterstützung. Zu Hause in St.Gallen kommt morgens jemand von der Spitex vorbei, um mir in den Rollstuhl zu helfen, die Schuhe anzuziehen. Bei Ferien in der Schweiz frage ich jeweils die Spitex vor Ort, ob sie mich für eine Woche aufnimmt. Das klappt auch nicht immer.

Wenn ich ins Ausland möchte, ist es richtig aufwendig.

Jetzt in den Sommerferien bleibe ich in St.Gallen. Zu viel zu tun. Ein paar Tage werde ich mir freischaufeln, Spazieren gehen, mich mit Kollegen treffen, den Sommer geniessen. In Schaffhausen besuche ich eine Theaterpremiere. Ansonsten werde ich mich mit der geplanten Umgestaltung des Marktplatzes beschäftigen. Geplant ist, dass Menschen wie ich dort nicht in die Appenzeller Bahnen einsteigen können. Ich kämpfe für Inklusion. Und hier für behindertengerechte Haltekanten.» (miz)

Bernadette Lisibach wandert in der Region – und findet oft Ideen für neue Koch-Kreationen. Bild: Karin Goldinger, PD

«Für mich ist der Sommer immer die Zeit, in dem meine Gäste die Neue Blumenau wegen des wunderschönen Gartens ganz besonders schätzen. So verbringen die Gäste dann gerne auch die lauen Sommerabende bei einem feinen Essen in unserem Laubengarten unter schattenspendenden Glyzinien. Deshalb gönne ich mir während der Sommerferien nur einzelne Tage als kleine Auszeit, die ich dann mit Wanderungen in den schönen Schweizer Bergen verbringe. Da finde ich Zeit, um neue Kraft zu tanken. Unsere Säntis-Region bietet so viele spannende Routen, sodass ich meist gar nicht weiter weg fahre.

Und auf meinen Touren kommen mir dann oft die besten Ideen für neue Koch-Kreationen in den Sinn.

Richtig Ferien mache ich eigentlich erst in der kälteren Jahreszeit, wo es mich auch wieder in die Berge zieht und ich mich bei ausgiebigen Langlauftouren in der fantastischen Natur so richtig erholen kann. Dabei fahre ich am liebsten ins Engadin.» (elf)

Sängerin Joya Marleen macht, was viele Junge machen: Sie reist mit Interrail durch Europa. Bild: Urs Flüeler, Keystone

«Ich habe soeben die Matura in St.Gallen abgeschlossen. Nun stehen in diesem Sommer einige Konzerte an. Der Auftritt am Open Air St.Gallen kürzlich war der Hammer! Ich war komplett überwältigt und dankbar, als ich auf der Bühne stand. Jetzt kommen unter anderem das Montreux Jazz Festival und das Gurtenfestival in Bern. Auf diese beiden Konzerte freue ich mich auch unglaublich. Danach stehen weitere Festivals wie das Lakelive oder das Summerdays an. Ich geniesse die Zeit gerade sehr und versuche, alles aufzusaugen.

Nebenbei schreibe ich neue Songs und gehe bald auch ins Studio. Es kommt bestimmt bald neue Musik.

Trotz allem habe ich diesen Sommer aber auch Zeit, zu verreisen. Ich fahre via Interrail gemeinsam mit Kolleginnen nach Schottland. Ein Traum, den ich schon lange hatte. Das wird bestimmt lustig. Vom Ferientyp her liege ich sowohl gerne einfach einmal am Strand, unternehme aber auch sehr gerne etwas. Mal so, dann mal so. Beides hat seinen Reiz. In Schottland werde ich aber bestimmt nicht ruhig sitzen können.» (woo)

Vereist – wie wohl? – mit dem Velo: VCS-Präsident Ruedi Blumer. Bild: red

«Meine Frau und ich bleiben diesen Sommer in der Schweiz, werden aber nicht nur in der Gossauer Badi anzutreffen sein. Mit dem Velo und dem Zug wollen wir an verschiedene Ecken des Landes reisen, gerne an Flüssen und Seen entlang. Wo es genau hingeht, entscheiden wir spontan. Wir haben ein GA und unsere Velos, das ist sehr praktisch. Ich bin mit einem normalen Velo unterwegs, meine Frau fährt ein E-Bike mit bescheidenem Reiserucksack im Velokörbchen. Gerne verbinden wir unsere Ferien mit abendlichen Besuchen von Freilichttheatern.

Die Ökologie ist mir auch beim Reisen sehr wichtig, angesichts der Klimakrise kommt Fliegen darum nicht in Frage.

Ferien mit dem Velo haben aber auch sonst viele Vorteile. Man kann viel entdecken, wenn man langsam unterwegs ist. Uns gefällt das mediterrane Feeling im Süden. Wir werden im Sommer darum sicher einen Ausflug ins Südtessin machen. Dabei sind Wandern durch Kastanienwälder, eine Schifffahrt und der eine oder andere Abstecher ins Nachbarland geplant.» (mbu)

