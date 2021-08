FERIENGEFÜHL Zu Besuch beim Pétanque-Club in St.Gallen: Mit ein paar Kugeln nach Frankreich Zurück in der Stadt das Sommerferiengefühl verlängern: Besonders einfach gelingt das beim Pétanque-Club St.Gallen-Appenzell-Thurgau, wo man das Spiel der Südfranzosen erlernen kann. Diana Hagmann-Bula 23.08.2021, 12.52 Uhr

Viel Kopf, wenig Körper: Eine Pétanquespielerin auf dem Platz vor dem Boulodrome in St.Fiden. Bild: Tobias Garcia

Sandiger Boden, oranges Abendlicht, Streifenshirts und Schirmmützen, Pétanquekugeln und das bezeichnende Klack-Klack: Hinter dem Bahnhof St.Fiden liegt ein kleines Stück Südfrankreich. Wer lieber noch etwas länger in den Ferien geblieben wäre, ist hier gut aufgehoben.

«Allez!», rufen sich auch gegnerische Spieler zu. Auf dass der nächste Wurf gelinge. Ob Elektriker, Flüchtling oder Arzt, hier sind sie alle gleich: Pointeur oder Tireur, also Leger oder Schütze. Alle brauchen sie nur ganz wenig: Konzentration und Kugel. 156 Mitglieder zählt der Pétanque-Club St.Gallen-Appenzell-Thurgau, etwa 80 davon sind aktiv, wie Präsident Andreas Müller Pathle sagt. Mike Basler ist einer der jüngsten. Der 33-jährige Herisauer ist über seinen Vater zum Sport gekommen.

Als Kind hat er ihn jeweils zur Dorfpromenade begleitet und zugeschaut, wie Papa versucht, mit seiner Kugel dem Cochonnet (zu Deutsch: Schweinchen), einem kleinen Holzball, so nah wie möglich zu kommen. Seit 2011 verbringt er Ferien im waadtländischen Salavaux. Jeden Tag spielt er dort jeweils auf dem Campingplatz Pétanque. Zurück in der Ostschweiz beschliesst er eines Tages: Er will weiter spielen, nicht nur, wenn er freihat, auch im Alltag. Seither ist Basler Mitglied im Verein.

Ein sehr mentaler Sport

Ein Verein, der seit 17 Jahren besteht. Als Stimme gegenüber der Stadt habe man ihn gegründet, heisst es. Um sich endlich geschlossen für eine Halle einsetzen zu können. Und um an Turnieren teilnehmen zu können, ohne sich um eine Tageslizenz zu bemühen. Beides ist heute Realität. Das Boulodrome wurde 2013 eingeweiht und immer wieder punkten St.Galler Pétanquespieler auch an Meisterschaften.

Die hiesige Pétanqueszene selber ist deutlich älter als der Verein. Sie besteht seit über 30 Jahren und trifft sich vor allem im St.Leonhardspark. Dort hat auch San Vairavan das Spiel kennen gelernt. Er war aus Sri Lanka in die Schweiz geflüchtet, hat lange nur zugeschaut. Eines Tages fragt ihn ein Spieler, ob er nicht mitwirken wolle, und schenkt ihm Kugeln. Heute besitzt Vairavan eigene, ist einer der besten Tireure im Club und arbeitet als Metzger für die Genossenschaft Migros Ostschweiz in Gossau. Erzählt es und meint zur Anfängerin: «Zu flacher Wurf.» Eines wird schon nach den ersten Versuchen klar: reden und spielen, das funktioniert bei diesem Sport nicht. Präsident Andreas Müller Pathle sagt denn auch:

«Ich habe jahrelang nicht gewusst, was meine Mitspieler sonst im Leben tun.»

Besucher wundern sich mitunter, wie ruhig es auf dem Feld zugeht. «Manche haben es schon als sakrale Stimmung beschrieben», sagt Müller Pathle. Der Ball und ich, lautet hier der Weg zum Erfolg. Alles andere ausblenden, den bisherigen Tag, das Auto, das gerade vorbeifährt. Und sich auf den Wurf konzentrieren. Es ist ein bisschen wie meditieren, nur körperlicher. Arme, Beine und Rumpf arbeiten mit, die Hauptrolle hat aber der Geist. «Eine sehr mentale Angelegenheit», sagt Müller Pathle.

Alle Kugeln, die näher beim Cochonnet liegen als die beste gegnerische Kugel, bringen einen Punkt. Bild: Tobias Garcia

Pétanquespielen sieht einfach aus. «Einsteiger erzielen rasch Fortschritte. Das macht den Sport attraktiv», sagt er. Mitspielen und ein Wurf, der erste Punkte bringt, das ist nach ein paar Tipps schon möglich. Der Unterschied zu den geübten Vereinsmitgliedern: Punkte sind eher Zufall als verlässlicher Begleiter durch das Spiel. Der Selbstversuch zeigt: Hinter Pétanque steckt deutlich mehr Technik und Taktik als angenommen.

Rechtshänder stellen sich mit dem rechten Fuss vorne in den Kreis, der den Ausgangspunkt für die Würfe signalisiert. Die Hand soll die Hälfte der Kugel umfassen können, ansonsten ist das Geschoss zu gross oder zu klein. Ideale Wurfhöhe: die Körperhöhe. «Der Wurf macht etwa zwei Drittel des Weges aus, dann rollt die Kugel noch einen Drittel», hilft Mike Basler, ebenfalls Vorstandsmitglied, bei der Berechnung. Er wirft aus der Hocke. Weil er so Unebenheiten im Boden besser sieht. Nicht nur ein besserer Spieler wird hier zum Gegner, sondern auch jeder Stein, der die Kugel ablenken könnte. Präsident Andreas Müller Pathle nennt eine weitere Bedingung für Erfolg:

Präsident Andreas Müller Pathle. Bild: Andreas Müller Pathle

«Die Augen offen halten und den Boden lesen.»

Niemand spricht hier nur Französisch, aber alle ein bisschen. Vom Donnée ist die Rede, jenem Punkt, an dem die Kugel aufprallt. Und Basler rät: «Boule d'avant, boule d'argent.» Bedeutet: Eine Kugel, die vor dem Cochonnet liegt, führt eher zum Sieg als eine, die dahinter liegt. Er begründet: «Sie kann immer noch näher ans Ziel ran geschoben werden, die dahinter nur weiter weg.»

Verkehrs- statt Wellenrauschen

Auf dem Feld spielen einer gegen eine (Tête-à-Tête), zwei gegen zwei (Dublette) oder drei gegen drei (Triplette). Sechs Kugeln hat jedes Team. Es gibt je einen Punkt für Kugeln, die näher am Cochonnet liegen, als der beste Wurf des Gegners. Wer 13 Punkte erreicht, siegt. Basler: «Triplette wird an internationalen Turnieren gespielt. Im Training ist es nicht so beliebt, weil jeder möglichst viele Kugeln werfen mag.» 3500 Lizenzspieler gibt es in der Schweiz, 350 stammen aus der Deutschschweiz, 21 aus dem Pétanque-Club St.Gallen-Appenzell-Thurgau.

Ein Tuch, um den Staub von der Kugel zu putzen und an heissen Tagen auch den Schweiss von der Stirn. Bild: Tobias Garcia

25 Grad nach 20 Uhr, Abende wie diese sind selten in diesem Schweizer Sommer.

Vorstandsmitglied Mike Basler Bild: Andreas Müller Pathle

«Fehlt nur noch das Meer.»

Doch statt der Wellen ist hier im Industriegebiet über dem Bahnhof St.Fiden und der Autobahn nur das dumpfe Rauschen des Verkehrs zu hören. Basler - er hat zusammen mit Christian Egger an der Doublette- Schweizer-Meisterschaft in Yverdon soeben den dritten Rang geholt - wischt sich mit einem Tuch den Schweiss von der Stirn. Normalerweise dient es dazu, die Kugel vom Staub zu befreien. «Damit sie Grip hat und nicht aus der Hand rutscht», erklärt er. Der nächste Versuch. «Mehr Schwung», rät Basler. Dann: «Lockerer werfen.» Und wiederum: «Die Kugel hat einen Drall nach links. Anders werfen oder ihn einberechnen.» Alles klar? Der Kopf brummt.

Die Stile auf dem Platz sind so verschieden wie die Menschen. Da ist ein Mann, der scheinbar beliebig wirft und dennoch trifft. Und da ist Elisabeth Langhart, eine der 34 Frauen im Verein. Sie visiert zuerst mit ausgestrecktem Arm den Zielpunkt an und schwingt hin und her, ehe sie die Hand öffnet, um die Kugel freizulassen. Die 72-Jährige reist oft mit dem Wohnmobil durch Frankreich, wetteiferte schon unter Platanen im Herkunftsland ihres Lieblingssports, mit einem Vater und dessen Sohn, einem Erstklässler.

Mag Frankreich: Pétanquespielerin Elisabeth Langhart. Bild: Andreas Müller Pathle

«Ich hatte keine Chance. Bei uns gehen die Kinder am Samstag in die Pfadi, in Frankreich in die Bouleschule.»

Seit fünf Jahren spielt sie als Vereinsmitglied nun auch unter den Linden vor dem Boulodrome. Sie habe in Deutschland einen Kurs besucht, um Fortschritte zu machen, erzählt sie. «Und daheim eine Pétanquebahn gebaut. Ich habe nicht mehr so viel Zeit wie die Jungen, um weiterzukommen in diesem Sport», sagt sie und lacht.

Besser nicht jubeln

Menschen, die dem Charme Frankreichs erliegen, ehemalige Tennisspieler, die sich verletzungshalber einen anderen Sport suchen mussten, Geschäftsleute, die abends abschalten wollen, alle finden sie hier ihre Erfüllung. Pétanquespieler seien meist Geniesser, sagt Mike Basler. «Ist eine Runde zu Ende, holen sie nicht die Kugeln, sondern wechseln einfach die Seite und spielen dann vom anderen Ende her.» Wer sich wegen Rückenschmerzen nicht bücken mag oder grundsätzlich zu bequem ist, kann die Kugel mit einer Magnetschnur und ohne Körpereinsatz hochheben. Und startet man danach besser in die neue Runde als zuvor, lieber nicht jubeln. Basler sagt:

«Das ist verpönt. Erlaubt ist hingegen, einen Gegner für seine gute Kugel zu loben. Faires Spiel, sehr wichtig.»

Dazu gehört, mindestens zwei Meter Abstand zum Spielenden zu lassen, um ihn nicht abzulenken. Und ihn nicht anzustarren, sondern auf das Feld zu blicken. Fehlen da nicht die Emotionen? Basler: «Sie kommen später.» Spätestens beim Pastis, dem französischen Anisschnaps, den die Trainierenden meist noch zusammen trinken.

Pétanque-Stillleben: Taschen für die Kugeln, Strohhut, Wasser und die Zähltafel. Bild: Tobias Garcia

Auf dem Feld steht es 10 zu 12. Das Team mit der Anfängerin liegt hinten, noch ist aber alles möglich. Doch: Die Kugel rutscht weg. Basler, Super-Tireur, ballert eine gefährliche gegnerische Kugel aus dem Feld, dann das «Goschi», wie er das Schweinchen liebevoll nennt. Keine Punkte für keines der Teams. «Immer funktioniert das nicht», mahnt er. Noch eine Runde, noch eine Chance. Das andere Team gewinnt. Pétanque ist kein Hochleistungssport und doch ist man nach zwei Partien müde. «Wir haben unterdessen Kilometer zurückgelegt», sagt Basler. Sein längstes Spiel hat zwei Stunden und 15 Minuten gedauert. Eine ansehnliche Zeit, aber immer noch kürzer als eine Fahrt nach Südfrankreich.