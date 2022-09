Femizid Polizei findet Paar tot in Wohnung: 61-Jähriger tötet 56-jährige Ehefrau – und stirbt danach Ein Mann meldete seine Eltern am Mittwoch gegen 8 Uhr als vermisst. Die daraufhin ausgerückten Mitarbeitenden der Kantonspolizei St.Gallen, finden im Wohnhaus der Eltern in Rorschacherberg dann beide tot vor. Die Strafverfolgungsbehörden des Kantons St.Gallen ermitteln nun wegen eines Tötungsdeliktes. 16.09.2022, 12.47 Uhr

Die Polizei fand das Ehepaar tot in einem Zimmer der Wohnung vor. Symbolbild: Kapo SG

Nach der Vermisstmeldung durch den Sohn am Mittwochmorgen rückten Mitarbeitende der Kantonspolizei St.Gallen an den Wohnort des Ehepaares in der Sulzbergstrasse in Rorschacherberg aus. Als die verschlossene Wohnungstüre geöffnet wurde, fanden sie in einem Zimmer das Ehepaar tot vor.