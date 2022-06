Kultur-Wochenende in der Kleberei Rorschach

Feldmühle-Areal «Hier ist nichts perfekt, das macht die besondere Atmosphäre aus»: Kulturwochenende in der Kleberei Rorschach Am 18. und 19. Juni lädt der Kulturverein Nebelfrei in die ehemalige Stickerei ein. Nebst dem Konzert der Band The Robots, gibt es einen Kleidertausch und Führungen durch das ehemalige Industriegelände. Krisztina Scherrer 16.06.2022, 05.00 Uhr

Das Open-Air-Konzert vor zwei Jahren. Bild: PD/Richard Lehner

«Das Wetter wird so wahnsinnig gut», sagt Richard Lehner, Projektleiter vom Kulturverein Nebelfrei in Rorschach, freudig. «Wir sind gerade noch mit dem Aufbau beschäftigt.» Dieses Wochenende finden auf dem ehemaligen Industriegelände beim Bahnhof Rorschach Stadt einige Events statt. Ein Konzert, ein Kleidertausch und Rundgänge durch das Feldmühle-Areal.

Tanzen zu elektronischen Klängen

Den Anfang macht die Band The Robots am Samstagabend. Das Konzert findet unter freiem Himmel statt. Der Auftritt der Band sei definitiv ein Highlight: «Obwohl sie so elektronisch klingen, wird alles mit ‹richtigen› Instrumenten gespielt – heisst mit Bass, Schlagzeug und Keyboard. Da wird richtig eingeheizt», sagt er. «Die Besucherinnen und Besucher können sich auf das freie Tanzen freuen.» The Robots spielen von 21 bis 23 Uhr im Innenhof der Kleberei.

Führung durch historisches Feldmühle-Areal

Am Sonntag geht das Programm weiter mit dem Kleidertausch. Das Team von «NähWas» ist von 14 bis 17 Uhr vor Ort. Getauscht werden können Kleider, Schuhe und Accessoires. Wer mitmacht, kann je fünf Kleidungsstücke mitbringen und eintauschen.

Gleichzeitig finden auf dem Gelände der ehemaligen Stickerei-Fabrik ein geführter Rundgang statt. Zu sehen sind das Gebäude, die historischen Arbeitsplätze und Treppenhäuser. Insgesamt werden über die nächsten Monate fünf Rundgänge angeboten. Da die Platzzahl der Besichtigungen begrenzt ist, sei eine Anmeldung von Vorteil. Die Führungen leiten Richard Lehner und ein ehemaliger Mitarbeiter der Feldmühle. Für Durstige gibt es eine Bar und zum Essen werden Snacks angeboten.

Lehners persönliches Highlight sei der Auftritt der Band The Robots. «Ich hoffe aber auch, dass beim Kleidertausch und der Führung viele Leute dabei sind.» Seit vier Jahren wird das ehemalige Industriegelände mit der Veranstaltungsreihe «Kultur in der Feldmühle» zwischengenutzt. Die Kleberei sei ein ganz besonderer Ort, sagt Lehner.

«Hier ist nichts perfekt, sondern Industrie-chic. Das macht die besondere Atmosphäre aus. Die Leute sehen die Räume, so wie sie ursprünglich waren – viele Dinge sind noch im Originalzustand.»

Wie viele Leute dieses Wochenende in die Kleberei nach Rorschach kommen, kann Lehner nicht genau sagen: «Der Open-Air-Bereich ist gross, wir rechnen mit 200 bis 400 Personen.» Richard Lehner ergänzt: «Ich finde es super, dass nach zwei Jahren Corona, nun an verschiedenen Orten wieder solche Anlässe stattfinden. Viele Kulturveranstalter haben durchgehalten, das ist nicht selbstverständlich.» Wer das Konzert oder den Rundgang durch das ehemalige Stickerei-Gelände besuchen will, kann im Vorverkauf Tickets kaufen. Weitere Informationen gibt es hier.