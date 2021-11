Roman Loepfe produziert neu in Mörschwil Feinkost

Feinkost Er hat das Fleisch im Blut: In Mörschwil produziert Roman Loepfe Grappawurst, Gamssalsiz und Graved Lachs Feinkost made in Mörschwil: Roman Loepfe verarbeitet Fisch und Fleisch zu feinen Produkten und kocht auch mal für bis zu 1000 Gäste. Bald lädt er zur feierlichen Eröffnung seiner neuen Produktionsstätte im Fahrn. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 17.11.2021, 05.00 Uhr

Roman Loepfe ist mit seinem Geschäft Feinkost Loepfe nach Mörschwil gezogen. Bild: Andri Vöhringer

Es riecht nach Fleisch. Geräuchertem Fleisch. Roman Loepfe führt durch seine neue Produktionsstätte im Fahrn in Mörschwil. Alles ist blitzsauber. Die Steamer sind an diesem Morgen leer, in der Rauchmaschine hängen Wildschweinsalamis. Einige Geräte in der Küche sind Jahrzehnte alt, funktionieren aber noch immer einwandfrei. «Gute Schweizer Qualität», sagt Loepfe.

Das ist sein Reich. Hier stellt der 58-Jährige seine Feinkostprodukte her, hier kocht er für Cateringaufträge. Im Frühjahr hat Loepfe seine Produktion von Niederwil nach Mörschwil gezügelt. Der unscheinbare Neubau zwischen Autobahn und Hauptstrasse hat er mit seinen Geschwistern gebaut – und konnte die Produktion darum nach seinen Wünschen einrichten.

«Das war mir wichtig. Ich muss ja hier drin arbeiten.»

Das Metzgen hat Loepfe im Blut

Das Metzgerhandwerk liegt bei den Loepfes in der Familie. Manchen Leuten aus St.Gallen und Region dürfte der Name noch ein Begriff sein. Fast 100 Jahre lang führte die Familie – zuerst der Grossvater und später der Vater und Onkel von Roman Loepfe – eine Metzgerei an der Marktgasse in der Stadt St.Gallen. Dort, wo heute Rietmann Fleisch verkauft.

«Wir haben das Fleisch im Blut», sagt Roman Loepfe und lacht. Er selbst hat eine Lehre als Konditor-Confiseur absolviert und nachher noch eine als Koch gemacht. Er arbeitete in diversen Gastronomiebetrieben und machte Metzgerfachausbildungen. Im Jahr 1998 gründete er sein Feinkost- und Cateringunternehmen – und führt die Familientradition so weiter.

Nischenprodukte, die man nicht überall bekommt

Dabei stützt sich Loepfe auch auf alte Familienrezepte. «Wir stellen unsere Produkte so her wie früher, ein bisschen anders als die grossen Firmen heutzutage», sagt er. Nischenprodukte seien es, die es nicht an jeder Ecke gebe. Rauchlachs, Gewürzforelle oder Graved Lachs. Hirschschinken, Gamssalsiz, Grappawurst oder Schwartenmagen. Alles selbst gemacht.

Doch das will gelernt sein. «Das fängt schon beim Räuchern an. Woher man das Sägemehl hat, was für eine Mischung man verwendet.» Er habe sich in den letzten Jahrzehnten ein riesiges Wissen angeeignet.

«Wir müssen nicht unbedingt auf den Preis schauen, sondern können uns auf die Qualität konzentrieren.»

Auch er persönlich esse lieber einmal ein besseres, teureres Stück Fleisch, dafür insgesamt weniger Fleisch.

Catering für bis zu 1000 Gäste

Nachhaltigkeit sei ihm wichtig, sagt Loepfe. Er weiss, von welchem Hof die Tiere kommen, deren Fleisch er verarbeitet. Wie sie dort gehalten werden. «Wenn immer möglich nehmen wir Fleisch aus der Schweiz.» Doch gerade beim Wild sei das nicht so einfach. Frisch und mit so wenig Geschmacksverstärkern wie möglich seien die Produkte.

Die gleichen Grundsätze gelten fürs Catering. Manchmal kocht Loepfe für kleine Hochzeiten mit 15 Gästen, manchmal für grosse Firmenfeste mit 800 oder 1000. «Bei uns gibt es nicht Saucenfleisch und Geschnetzeltes, sondern ein gutes Stück Fleisch, niedergegart und kurz geräuchert.» Und die Vegetarier? Für sie habe er beispielsweise einen fleischlosen Burger im Angebot. «Vegis kommen nicht zu kurz», so Loepfe.

Für die kalte Jahreszeit müssen mehr Produkte hergestellt werden. Bild: Andri Vöhringer

Die Weihnachtsmärkte sind wichtig fürs Geschäft

Normalerweise kommen 80 Prozent der Einnahmen seiner Firma vom Catering und 20 Prozent von den Feinkostprodukten. «In der Vorweihnachtszeit ist dieses Verhältnis jedoch genau umgekehrt», sagt Loepfe. Wenn die Tage wieder kälter werden, bricht für ihn und seine derzeit rund zehn Teilzeit-Mitarbeitenden eine intensive Zeit an.

Es ist die Zeit der Weihnachtsmärkte – und die sind wichtig fürs Geschäft. Auch in St.Gallen wird es dieses Jahr wieder einen Loepfe-Stand geben. Das Unternehmen hat zwar auch einen Onlineshop. Doch bei einer kleinen Firma wie seiner funktioniere das weniger gut.

«Das ist nicht unsere Welt. Wir machen das zwar, versenden in die ganze Schweiz.»

Doch es sei etwas anderes, wenn man die Produkte an einem Stand präsentieren könne.

Mitarbeitende entlassen während Lockdown

Die Coronapandemie war darum einschneidend für Loepfes Unternehmen. Märkte fanden nicht statt, Cateringaufträge wurden abgesagt, neue kamen nicht rein. «Während des Lockdowns mussten wir alle festen Mitarbeiter entlassen und den Betrieb für vier Monate schliessen», sagt er. Im Sommer zog das Geschäft wieder an, der August sei ein sehr guter Monat gewesen.

Seit der Einführung der Zertifikatspflicht sei es mit den Cateringaufträgen wieder schwieriger geworden. Doch Loepfe bleibt optimistisch – und will die Neueröffnung feiern: Am 5. Dezember organisiert er in seiner Produktionsstätte an der Neuhausstrasse 11 einen Sonntagsverkauf. Mit Fisch, Salami und vielen anderen Produkten – made in Mörschwil.