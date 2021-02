Fehlende Kooperation Gespräche hat es zwar gegeben, geworden ist daraus aber nichts: Wieso St.Gallen und Gossau bei den Hallenbädern nicht zusammenspannen St.Gallen und Gossau investieren je Millionen in ihre Hallenbäder. Forderungen, sie sollen dabei zusammenarbeiten, werden nun lauter. Die Verantwortlichen erzählen, wieso es nicht zu einer Kooperation kam. Michel Burtscher 16.02.2021, 05.00 Uhr

So soll das Hallenbad Blumenwies in St.Gallen dereinst aussehen. Visualisierung: Dunedin Arts Architektur Visuali

Der Artikel über das erste Modul des Masterplans Sportanlagen in Gossau, der vergangene Woche im «Tagblatt» erschienen ist, hat Marcel Baur «aufgeschreckt». Und zwar so fest, dass der St.Galler GLP-Stadtparlamentarier innerhalb von zwei Tagen auf seinem Blog gleich zweimal in die Tasten gehauen und einen Text zum Thema verfasst hat. Er werfe selten einen Blick nach Westen oder genauer gesagt nach Gossau, schrieb Baur. Doch diesmal tat er es trotzdem.

Marcel Baur, St.Galler GLP-Stadtparlamentarier Bild: PD

Der Grund: Die Stadt Gossau plant, in den nächsten rund zehn Jahren in drei Etappen die Sportinfrastruktur zu erneuern. Kostenpunkt alleine für das erste Modul: rund 55 Millionen Franken. Teil des Projekts im Gebiet Buechenwald hinter dem Bahnhof ist neben neuen Fussballfeldern, einer Tribüne und anderen Anlagen auch ein neues Hallenbad, denn das alte ist in die Jahre gekommen. Genau das löst bei Baur Kopfschütteln aus.

Wäre Zusammenarbeit im Interesse aller?

Denn auch die Stadt St.Gallen will in den nächsten Jahren viel Geld für das Schwimmen ausgeben. Das Hallenbad Blumenwies soll saniert und erweitert werden. «Beide Gemeinden investieren Millionen in eine Sportinfrastruktur, aber es ist irgendwie kein gemeinsames Vorgehen sichtbar», kritisiert Baur. Dabei liege es doch auf der Hand, dass die beiden Städte hier mit einem gemeinsamen Vorgehen massiv Geld sparen könnten. «Eine gemeinsame Sportanlage im Gründenmoos müsste doch im Interesse aller sein.» Auch Wittenbach mit dem Hallenbad Sonnenrain sieht Baur als möglichen Partner, auch dort gebe es Handlungsbedarf.

In Gossau soll ein neues Hallenbad gebaut werden. Visualisierung: PD

Baur ist indes nicht der erste, der solche Fragen aufwirft. Der St.Galler Unternehmer Dieter Fröhlich und der ehemalige Gossauer FDP-Stadtparlamentarier Hanspeter Fröhlich schrieben bereits im Dezember in einem Leserbrief, es dränge sich auf, dass St.Gallen und Gossau eine gemeinsame Lösung in Winkeln realisieren. Gerade auch, weil die Coronapandemie in den Kassen von Städten und Gemeinden tiefe Spuren hinterlasse. «Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn jede der Städte ein neues Hallenbad bauen will, wenn man in der geografischen Mitte ein tolles Projekt gemeinsam erstellen könnte.»

Das wäre laut ihnen eine Win-win-Lösung für alle. Doch wenn es tatsächlich nur Vorteile hätte, warum arbeiten die beiden Städte nicht zusammen und bauen gemeinsam ein neues Hallenbad zwischen St.Gallen und Gossau? Haben die Verantwortlichen einfach nicht daran gedacht?

Gossauerinnen und Gossauer sprachen sich für Standort Buechenwald aus

Gaby Krapf-Gubser, Gossauer Stadträtin. Bild: PD

Anruf bei Gaby Krapf-Gubser, Gossauer Stadträtin und seit Anfang 2017 verantwortlich für das Dossier Sportanlagen. Sie sagt, es habe vor 2013 durchaus Gespräche gegeben zwischen St.Gallen und Gossau über ein gemeinsames Vorgehen bei der Bäderinfrastruktur, wenn auch nur auf Verwaltungsebene und nicht auf politischer Ebene. Daraus sei jedoch nie etwas geworden, sagt Krapf. Die Idee eines gemeinsamen Hallenbades sei geprüft, aber wieder verworfen worden.

Denn im November 2013 sagten die Gossauer Stimmberechtigten mit einer 80-Prozent-Mehrheit Ja zu einem neuen Hallenbad in Gossau. Rund 60 Prozent favorisierten dabei den Standort Buechenwald gegenüber einem Bau am bisherigen Standort. Damit sei die Sache entschieden gewesen, sagt Krapf. Und weitere Diskussionen über ein Hallenbad zwischen St.Gallen und Gossau hätten sich mit diesem klaren Volksentscheid erübrigt. Die Stadträtin betont:

«Nähme man die Idee eines gemeinsamen Hallenbades wieder auf, würde man den demokratischen Prozess aushebeln und die bereits erarbeiteten Bauprojekte nichtig machen.»

St.Gallen wäre offen gewesen für eine gemeinsame Lösung

Sowieso findet Krapf: «Das neue Gossauer Hallenbad wird am richtigen Ort gebaut.» Der Standort ergebe Sinn wegen der Kombination mit dem Freibad und der guten Verkehrsanbindung. Zudem gibt sie zu bedenken, dass das Einzugsgebiet des Gossauer Hallenbads nach Westen und Norden ausgerichtet sei. Sogar aus dem Neckertal kämen Schülerinnen und Schüler für den Schwimmunterricht nach Gossau. Damit sei ein Neubau im Osten nicht ideal. Zusammenfassend sagt Krapf: «Ein eigenes Hallenbad für die Region Gossau ist die sinnvollste Lösung.»

Markus Buschor, St.Galler Stadtrat. Bild: PD

Dieses Signal ist so auch in St.Gallen angekommen. Stadtrat Markus Buschor war zwischen Anfang 2013 und Ende 2020 zuständig für die Direktion Bildung und Freizeit in St.Gallen – und damit für die Sportanlagen. Er sagt:

«Wir wären offen gewesen gegenüber einer gemeinsamen Lösung mit Gossau.»

Zu Beginn seiner Amtszeit habe er den Leiter Sport auch gebeten, Kontakt aufzunehmen mit Gossau wegen der Hallenbadfrage. Denn schon damals sei klar gewesen, dass das Blumenwies saniert werden müsse – und eine mögliche Zusammenarbeit sollte ausgelotet werden.

Eine Chance, grösser zu denken

Nach der Grundsatzabstimmung in Gossau sei aber nichts mehr daraus geworden. Der St.Galler Stadtrat habe danach entschieden, den Standort Blumenwies weiterzuverfolgen. Für ein gemeinsames Hallenbad wäre laut Buschor ein Standort im Raum Lerchenfeld oder im Bereich St. Gallen West oder Gossau Ost prüfenswert gewesen, aus St.Galler Sicht aber nicht im Zentrum von Gossau. Buschor sagt:

«Entsprechend haben wir dann das Projekt zur Sanierung und Erweiterung des Hallenbads Blumenwies ausgearbeitet.»

Für die Zukunft wünscht sich Buschor, dass bei solchen Projekten eine Kooperation frühzeitig geprüft wird – und dann vielleicht auch umgesetzt werden kann. Verteile man die Lasten auf mehr Schultern, könne man Geld sparen. Doch das ist nicht das einzige Argument: «Eine Zusammenarbeit böte die Möglichkeit, grösser zu denken», betont Buschor.

Nun ist es an den Stimmberechtigten

Diskussionen über eine mögliche Zusammenarbeit dienen derzeit also vor allem der Vergangenheitsbewältigung. Die Stadt Gossau dürfte den eingeschlagenen Kurs weiterverfolgen. Dieses Jahr soll das Modul 1 des Masterplans Sportanlagen ins Stadtparlament kommen. Grosse Opposition ist nicht zu erwarten, das Projekt ist breit abgestützt. Die Parlamentarier haben den Projektierungskredit von 3,7 Millionen Franken Ende 2019 jedenfalls einstimmig durchgewinkt. Offen bleibt, was die Gossauer Stimmberechtigten dazu sagen. Das wird sich in einem Jahr zeigen, der Baukredit soll voraussichtlich im Februar 2022 an die Urne kommen.