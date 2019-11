FCSG-Präsident Matthias Hüppi schöpft Suppe in der St.Galler Marktgasse

Am nationalen Suppentag der Stiftung Schweizer Tafel helfen am Donnerstag mehrere St.Galler Persönlichkeiten mit.

Am nationalen Suppentag der Stiftung Schweizer Tafel helfen am Donnerstag mehrere St.Galler Persönlichkeiten mit.

Am nationalen Suppentag der Stiftung Schweizer Tafel helfen am Donnerstag mehrere St.Galler Persönlichkeiten mit.

Matthias Hüppi (Bild: PD)

(pd/woo) Wenn Schweizer Spitzenköchinnen und -köche den Löffel schwingen und Prominente Suppe schöpfen, dann ist wieder Suppentag. Der nationale Spendenanlass der Stiftung Schweizer Tafel findet am Donnerstag an 18 Standorten in der Deutsch- und Westschweiz statt.

In St.Gallen steht das Suppenzelt beim Brunnen in der Marktgasse. Wer dort eine Suppe geniesst, spendet dabei zu Gunsten der Schweizer Tafel.

Zwischen 11.30 und 19.30 Uhr schöpfen in St.Gallen bekannte Persönlichkeiten Suppe aus. Dabei sind Sprinterin Salomé Kora, DJane Tanja La Croix, Gourmetkoch Agron Lleshi vom «Jägerhof» und FCSG­Präsident Matthias Hüppi. Sie werden von 11.30 bis 13 Uhr anwesend sein.

Am Abend, 17.30 bis 19 Uhr, werden zudem einige Spieler des FC St.Gallen vor Ort sein. Nayla Stössel, CSIO­Präsidentin, wird zwischen 17 und 19 Uhr Suppe schöpfen.

Armutsbetroffene in der Schweiz unterstützen

Organisiert wird der 16. Suppentag – je nach Standort – durch den Gönnerverein der Schweizer Tafel, dem Freiwilligenprogramm der Credit Suisse und mehreren Service Clubs. Mit dem Suppentag sollen armutsbetroffene Menschen in der Schweiz unterstützt werden.

Weiter soll die Öffentlichkeit für das Thema Armut sensibilisiert werden, schreibt die Schweizer Tafel. Angesichts des Anstiegs der Bedürftigkeit in der Schweiz sei dieses Engagement wichtiger denn je, heisst es weiter. 8,2 Prozent der Bevölkerung oder 670000 Menschen seien in der Schweiz von Armut betroffen, davon über 100000 Kinder – Tendenz steigend.

Rund 3000 Liter werden gemäss Mitteilung am Suppentag schweizweit ausgeschöpft. Mit dem Erlös deckt die Stiftung Schweizer Tafel die Kosten ihrer «aufwendigen und kostspieligen Logistik», heisst es in der Mitteilung.

Die Schweizer Tafel besteht seit 2001 und ist rein spendenfinanziert. Die Stiftung sammelt täglich 16 Tonnen überschüssige Lebensmittel ein und verteilt diese kostenlos an rund 500 soziale Institutionen und Essensabgabestellen.