FCSG im Cupfinal Trister Cupfinal in St.Gallen: Public Viewing auf Terrassen ist verboten, einige Restaurants bieten aber einen Barbetrieb an Die grün-weisse Euphorie vor dem Cupfinal am Pfingstmontag wird durch die Coronapandemie getrübt. Im Fall eines Triumphs sind keine offiziellen oder grossen Feierlichkeiten möglich. Einige Restaurants in der St.Galler Innenstadt wissen sich aber zu helfen. Dinah Hauser 20.05.2021, 05.00 Uhr

Szenen, die dieses Jahr nicht möglich sind: Tausende St.Galler Fans bejubeln am Sonntag, 21. Mai 2000, in St.Gallen den Schweizer-Meister-Titel. Bild: Michele Limina / Keystone

Das grün-weisse Fanherz schlägt derzeit auf Hochtouren. Nach 23 Jahren steht der FC St.Gallen wieder im Cupfinal. Da werden unweigerlich Erinnerungen an den Meistertitel von 2000 werden wach. Damals feierten Tausende Fans auf den Gassen und Plätzen der Altstadt, bejubelten das Meisterteam am Marktplatz frenetisch. Doch diesmal trübt die Coronapandemie und die Massnahmen zu deren Bekämpfung die Vorfreude auf das Endspiel im Berner Wankdorf gegen den FC Luzern ungemein.

«Es ist richtig bitter.»

Das sagt David Gadze, Medienverantwortlicher des Fussballklubs. Die Mannschaft muss in einem praktisch leeren Stadion spielen. «Und einen allfälligen Sieg kann sie auch nicht im Stadion mit den Fans feiern.»

«Wir werden dafür aber den Fans auf unserem Webradio FCSG.FM+ und auf unseren Social-Media-Kanälen ein breites Programm bieten und sie so wenigstens ein Stück weit daran teilhaben lassen», sagt Gadze. Weitere Infos dazu sollen bald auf der Website des Klubs folgen.

Covid-19-Verordnung lässt Freinacht nicht zu

Roman Kohler, Leiter Fachstelle Kommunikation Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Der Cupfinal ist mit Abstand das wichtigste Spiel der Saison für den FCSG. Das weiss auch die St.Galler Stadtpolizei. Roman Kohler, Leiter Kommunikation, sagt:

«Es wäre sicher schön, wenn der FCSG den Cup gewinnen würde. Doch gibt es aufgrund der Pandemie leider Einschränkungen fürs Feiern.»

Die geltenden Anti-Corona-Massnahmen würden aus polizeilicher Sicht spezielle Abklärungen bedingen. Deswegen spreche sich die Stadtpolizei derzeit mit dem Stadtrat und den Klubverantwortlichen darüber ab, wie der Pfingstmontag – vor allem im Falle eines grün-weissen Triumphs – abläuft. Die Polizei will am Donnerstag über die Details informieren. Es könnte also sein, dass ähnliche Regeln wie in Luzern gelten. Dort dürfen Restaurantbetreiber Fernseher aufstellen, sofern diese nicht von aussen einsehbar sind.

Luzern hat Regeln bereits festgelegt Wie der Cupfinal in der Zentralschweiz aussieht, ist indes schon klarer. Die Stadt Luzern hat am Mittwochmittag informiert. Wie die «Luzerner Zeitung» schreibt, dürfen Restaurants TV-Geräte aufstellen, wenn sie nicht in den öffentlichen Raum hinaus strahlen. Restaurants und Bars mit einer Terrasse, die von aussen nicht einsehbar sind, sind so im Vorteil. Im Gegensatz zu Strassencafés dürfen sie den Fernseher aufstellen und die Gäste müssen auf das Bier nicht verzichten. Eine Cupfeier sei aber in Luzern nicht bewilligungsfähig. Denn die Coronamassnahmen gelten auch in der Zentralschweiz. (dh)

Was aber bereits sicher ist: Eine Freinacht steht ausser Frage. Die Terrassen müssen gemäss Covid-19-Verordnung um 23 Uhr schliessen. Die Innenbereiche sind nach wie vor ganz geschlossen, können also nicht genutzt werden. Zudem gelten die aktuellen Anti-Corona-Massnahmen. Es dürfen sich im Freien maximal 15 Personen treffen; Abstände und Maskenpflicht gilt es einzuhalten. In privaten Räumen liegt die Obergrenze bei 10 Personen. Grosse Feierlichkeiten wären also strikt genommen illegal.

Was das grün-weisse Fanherz am meisten treffen dürfte: Auch Public Viewings in Beizen und Restaurants fallen flach. Denn sie sind im Terrassenbereich von Restaurants nicht gestattet. Polizeisprecher Kohler verweist hier ebenfalls auf die Covid-19-Verordnung. «Zwar sind Veranstaltungen draussen unter Auflagen erlaubt – aber ohne Konsumation.» Restaurant- und Take-away-Betreiber dürfen also weder Fernseher noch Leinwand draussen aufstellen. Selbst wenn sie Sitzplatzreservationen anbieten und die Abstände einhalten würden, sie müssten sich entscheiden: entweder Public Viewing oder Restaurantbetrieb. Beides miteinander sei nicht erlaubt.

Coronakonformer Betrieb in Beizen

Offiziell würde ein Sieg also kaum gefeiert werden. Doch wie sieht es mit den Beizen aus? Das Fanlokal Bierhof will einen coronakonformen Barbetrieb anbieten, heisst es auf Anfrage. Konkret bedeutet das, dass aus rechtlichen Gründen keine Leinwand oder Ähnliches aufgestellt wird. Auch seien nur eine begrenzte Anzahl an witterungsgeschützten Sitzplätzen verfügbar. Aus Gründen der Fairness würden keine Reservationen angenommen. Es gilt also: Früh dort sein lohnt sich.

Ein anderer Beizer in der Innenstadt plant ein spezielles Angebot. Was genau, will er aber nicht in der Zeitung lesen. Er möchte eventuelle Menschenansammlungen vermeiden und kommuniziere daher lieber über die eigenen Kanäle, sagt er.

Im «BBC» beim Bahnhof Gossau herrscht tote Hose. «Das ‹BBC› bleibt weiterhin geschlossen – auch am Pfingstmontag», sagt Medienverantwortliche Rita Bolt. Es gibt also weder eine Übertragung des Cupfinals noch eine Siegesfeier im Sponsorenlokal des FCSG. Das «BBC»-Team hat sich seit den Lockerungsschritten dagegen entschieden, die Terrasse zu öffnen; wirtschaftlich würde das nicht rentieren. «Zudem war das Wetter bisher durchzogen, was einen Terrassenbetrieb zusätzlich erschwert. Und für das Pfingstwochenende sind die Wettervorhersagen leider auch nicht besser.»