Das Cup-Heimspiel des FC Rorschach-Goldach gegen den FC St.Gallen kann nicht auf der Sportanlage Kellen in Tübach stattfinden. An genau jenem Wochenende veranstaltet die Leichtathletik Gemeinschaft Bodensee (LGB) dort einen Grossanlass, den sie nicht verschieben kann – oder will? Der Frust einiger Fussballfans darüber liess nicht auf sich warten. Vizepräsident Serge Bosshard nimmt im Interview Stellung.

Aylin Erol Jetzt kommentieren 07.07.2022, 16.57 Uhr