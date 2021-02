FC St.Gallen Nachlegen in der Nachbarschaft: Wie der FCSG auch das aufmüpfige Vaduz bezwingen will und wer Lukas Görtler ersetzen soll Der FC St.Gallen gastiert am Samstag um 18.15 Uhr beim letztklassierten Vaduz. Die Liechtensteiner sind aufmüpfig geworden. Im Jahr 2021 weisen sie dieselbe Bilanz auf wie der FC Basel. Nach dem Erfolg gegen Luzern ist die Begegnung in der Nachbarschaft für die Ostschweizer gleich nochmals wegweisend. Ihnen fehlt aber der gesperrte Lukas Görtler. Patricia Loher 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St.Gallens bester Torschütze Kwadwo Duah. Gian Ehrenzeller/Keystone

Es waren nervenaufreibende Tage. Nach fünf sieglosen Partien in Serie drohte sich St. Gallens Krise am Mittwoch im Heimspiel gegen Luzern zu verschärfen: Doch die Ostschweizer fanden nach dem frühen 0:1 in der zweiten Halbzeit in die Spur und gewannen in Überzahl noch mit 2:1.



Die Erleichterung war gross, die Schreie, die aus den Kabinen nach draussen drangen, liessen die Befreiung erahnen. Erst im Rückblick sagt Trainer Peter Zeidler: «Es war ein Sechs-Punkte-Spiel.» Nun sind die St.Galler seit drei Partien unbesiegt. Der Anschluss an die Spitzengruppe ist wieder hergestellt und die Welt des FC St. Gallen sportlich in Ordnung.

Doch in einer Liga, in der sich mit einer Ausnahme alle Mannschaften auf Augenhöhe begegnen, kann es nicht nur schnell nach oben, sondern ebenso schnell nach unten gehen. Und so ist St. Gallens nächste Partie gleich noch einmal wegweisend..

St.Gallens 21-jähriger Innenverteidiger Betim Fazliji. Martin Meienberger/Freshfocus

Erneut ist Geduld Trumpf

Am Tag vor der Partie in Vaduz erzählt Trainer Peter Zeidler, wie der Innenverteidiger Betim Fazliji seine Teamkollegen nach dem Rückstand gegen Luzern immer wieder aufgefordert habe, geduldig zu bleiben und schnell zu spielen. «Fazliji macht das richtig gut», sagt der Coach.

Es deutet einiges darauf hin, dass der FC St. Gallen am Samstag im Fürstentum erneut viel Beharrlichkeit an den Tag legen muss gegen defensiv eingestellte und auf Konter lauernde Liechtensteiner. «Wir wollen schnell und genau spielen», sagt Zeidler.

Peter Zeidler Urs Lindt/Freshfocus

Schon zweimal in dieser Saison gelang das den Ostschweizern gut: Im Auswärtsspiel im September erzielten sie den Siegtreffer durch den unterdessen abgewanderten André Ribeiro in der 83. Minute, die Heimpartie im Januar entschieden sie dank der Tore von Kwadwo Duah nach gut einer Stunde und Basil Stillhart in der 70. Minute für sich. Der Trainer sagt:

«Vaduz wird alles reinhauen.»

Und man dürfe nicht vergessen, dass der Aufsteiger in den vergangenen Spielen «mehr gepunktet hat als wir». Aus den letzten fünf Partien holte das Team von Coach Mario Frick acht Zähler, der FC St. Gallen sicherte sich in ebenso vielen Spielen fünf Punkte.

Die Liechtensteiner weisen im Jahr 2021 dieselbe Bilanz auf wie der FC Basel: zwei Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen.

Ein früherer St.Galler in Diensten des FC Vaduz: Gabriel Lüchinger. Martin Meienberger/Freshfocus

Vaduz ist, trotz einer zuletzt empfindlichen 0:4-Niederlage am vergangenen Sonntag in Luzern, aufmüpfig geworden. Zudem sind Partien gegen den grossen Nachbar Prestigeangelegenheiten – vor allem für ehemalige St. Galler Spieler wie Gabriel Lüchinger, den Cousin von Nicolas, für Cédric Gasser, Tunahan Cicek oder Manuel Sutter.

Kein Angstgegner mehr

Trotzdem haben sich die Zeiten geändert. St. Gallen hat den Fluch, gegen den FC Vaduz nicht gewinnen zu können, schon länger abgestreift. Noch unter Giorgio Contini in der Saison 2016/17 gelang den Ostschweizern gegen die Liechtensteiner nach elf Super-League-Partien ohne Vollerfolg der erste Sieg, danach stieg Vaduz wieder in die Challenge League ab.

19 Spiele nach der Rückkehr in die höchste Liga beträgt der Rückstand der Vaduzer auf den Barrageplatz fünf Punkte. «Wir fahren mit dem Anspruch nach Liechtenstein, zu gewinnen», sagt Zeidler. Der Sieg gegen Luzern habe seiner Mannschaft richtig gutgetan.

St. Gallens Trainer findet, die Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit gegen die Zentralschweizer sei in den Medien zu schlecht weggekommen. Er habe sein Team nicht uninspiriert oder ideenlos empfunden. Er sagt:

«Natürlich muss man nach so einem frühen Rückstand erst einmal leer schlucken.»

Doch sie hätten sich schliesslich gefangen. Weil sich Luzern nach dem Führungstor aber derart zurückgezogen habe, sei es für seine Spieler schwierig geworden. «Trotzdem war es eine ordentliche bis gute Leistung.»

Wer ersetzt Görtler?

Der FC St. Gallen muss in Vaduz auf Lukas Görtler verzichten, der nach der vierten gelben Karte gesperrt ist. Es ist in dieser Saison erst die zweite Partie, die der deutsche Dauerläufer verpasst. Möglicherweise kommt dem 26-Jährigen die Pause deshalb nicht ungelegen.

Lukas Görtler ist nach der vierten gelben Karte gegen Vaduz gesperrt. Tut ihm die Pause gut? Ralph Ribi

Wer ihn ersetzt, ist noch offen: Tim Staubli, Thody Élie Youan, Boris Babic oder Euclides Cabral kommen in Frage. In Vaduz noch nicht mit dabei sein wird Neuzugang Junior Adamu, der sich nach der Einreise aus Österreich weiter in Quarantäne befindet.

Nächste Woche aber steigt der 19-jährige Stürmer, der Salzburg gehört, ins Training ein und dürfte am Samstag für das Heimspiel gegen Basel bereits St. Gallens Kader angehören.

Gute Nachrichten von Miro Muheim

Gute Nachrichten gibt es von Miro Muheim, der sich kurz vor dem ersten Spiel nach der Winterpause an der Schulter verletzt hat. Verläuft alles nach Plan, kann der Aussenverteidiger bereits nächste Woche wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen.

Damit würden sich für den 22-jährigen Zürcher auch die Perspektiven ein bisschen verbessern, an der U21-EM-Endrunde in Slowenien und Ungarn doch noch für die Schweiz auflaufen zu können.

Die Gruppenspiele des Nachwuchsturniers werden zwischen dem 24. und 31. März ausgetragen, die Finalrunde vom 31. Mai bis 6. Juni.

Mögliche FCSG-Formation

Zigi; Stergiou, Nuhu, Fazliji, Traorè; Staubli, Quintillà, Ruiz; Stillhart; Guillemenot, Duah.