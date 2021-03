Fanaktion Das Feuerwerk beim FCSG-Match gegen Basel war illegal – die Polizei sucht nach Verdächtigen Am Wochenende spielte der FC St.Gallen gegen den FC Basel im Kybunpark. Beim Anpfiff knallte es am Himmel: Fans zündeten vor dem Stadion ein Feuerwerk. Sie zeigten damit, dass sie ihren Klub unterstützen. Die Aktion war jedoch nicht bewilligt und somit rechtswidrig. Sabrina Manser 01.03.2021, 15.38 Uhr

Leuchtkörper über dem Kybunpark: Am Samstag war nicht zu übersehen, dass ausserhalb des Stadions Feuerwerk gezündet wurde. Bild: Christian Merz/ Keystone

Die Fussballspieler sind bereit, die Partie steht kurz vor dem Anpfiff. Im Stadion ist es ruhig – ein Bild, an welches man sich in Coronazeiten schon fast gewöhnt hat. Gerade als am Samstag das Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem FC St.Gallen und FC Basel beginnt, leuchtet der Himmel auf, und es knallt: Die Fans lassen es sich nicht nehmen, ein Zeichen von aussen zu setzen – dies mit einem Feuerwerk.