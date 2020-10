«Fatale Fehlentwicklung»: Hauseigentümerverband schiesst scharf gegen die neue Wohnraumstrategie des St.Galler Stadtrats Der Stadtsanktgaller Hauseigentümerverband (HEV) reagiert geharnischt auf die neue Wohnraumstrategie der Stadt. Diese sei der Auftakt zur Verstaatlichung des städtischen Wohnens und «getränkt von kollektivistischen Massnahmen». Baudirektorin Maria Pappa kann das nicht nachvollziehen. Luca Ghiselli 27.10.2020, 17.33 Uhr

Gemeinnütziges Wohnen oder Mischnutzung? In der Ruckhalde entzündet sich der Konflikt zwischen zwischen gewinnorientierter Immobilienwirtschaft und dem Stadtrat, der in den kommenden Jahren lieber auf Genossenschaften setzen will. Bild: Benjamin Manser

Mehr gemeinnütziger Wohnungsbau, mehr Liegenschaften im Besitz der Stadt: Das sind zwei der wichtigsten Ziele der neuen Wohnraumstrategie des Stadtrats, die am Montag veröffentlicht wurde. Und es sind Ziele, die dem Hauseigentümerverband Stadt St.Gallen (HEV) sauer aufstossen. In einer Mitteilung kritisiert der Verband die vom Stadtrat vorgesehenen Massnahmen auf dem St.Galler Wohnungsmarkt scharf. Von «kollektivistischem Dogma» ist die Rede, von einer «fatalen Fehlentwicklung», von einer «Verdrängung privater Anbieter aus dem Markt».

Was stört die Hauseigentümer an der Wohnraumstrategie? Zum einen die Tatsache, dass das Papier bei der Umsetzung innovativer Wohnformen eine Bevorzugung gemeinnütziger Wohnbauträger vorsieht. «Dabei zeigte sich in der Stadt St.Gallen in den letzten Jahren exemplarisch, dass trotz üppiger Fördermittel kaum Anträge für Subventionen von gemeinnützigen Wohnbauträgern gestellt wurden.» Während andere Städte in Ausschreibeverfahren von Grundstücken lediglich den Anteil des gemeinnützigen Wohnungsbaus vorschreiben würden und gemischte Konsortien zuliessen, solle dies in der Wohnraumstrategie nur die Ausnahme sein. «Das wird der HEV mit allen Mitteln bekämpfen», heisst es in der Mitteilung weiter.

HEV: «Liegenschaftenportfolio der Stadt ist vernachlässigt»

Weiter ärgern sich die Hauseigentümer darüber, dass die Stadt ihr eigenes Liegenschaftenportfolio in den kommenden Jahren ausbauen will. Die Wohnraumstrategie sieht konkret vor, dass der stadteigene Wohnungsbestand durch Käufe oder Neubauten bis 2030 um zehn Prozent steigt. Dabei sei das «vernachlässigte Liegenschaftenportfolio der Stadt» gerade ein Grund dafür, dass diese über eine der höchsten Leerwohnungsziffern der Schweiz verfüge.

«Dass der Stadtrat trotz der hohen Verschuldung nun weitere stadteigene Wohnungen bauen und damit private Anbieter verdrängen möchte, ist nur noch stossend.»

Der Verband werde entsprechende Kredite und die Anpassung der Gemeindeordnung bekämpfen.

Remo Daguati, Geschäftsführer des Hauseigentümerverbands HEV der Stadt St.Gallen. Bild: PD

Dabei hat der HEV Stadt St.Gallen im Rahmen diverser Workshops an der Erarbeitung der neuen Strategie mitgearbeitet. Hat sich das aus seiner Sicht ernüchternde Resultat angekündigt? Auf Nachfrage sagt HEV-Geschäftsführer Remo Daguati: «Wir haben in den Workshops immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Kapazität von genossenschaftlichen Bauträgern nicht überschätzen sollte.» Er selbst sei seit kurzem Präsident einer Wohnbaustiftung und kenne die Herausforderungen: «Viele zahlen noch alte Wohnbaukredite ab oder nagen an überhöhten Baurechtszinsen.»

Daguati sagt, er begleite Arealentwicklungen im ganzen Land und stelle fest:

«In der Ostschweiz leben wir bezüglich Public-Private-Partnerships hinter dem Mond.»

Dass die Strategie gar nicht erst auf Kooperationen zwischen privaten Unternehmen und der öffentlichen Hand – sogenannte Public-Private-Partnerships (PPP)– eingehe, zeuge von einer gewissen Naivität.

Solche gemischtwirtschaftlich finanzierten Siedlungen, wie sie der HEV zum Beispiel in der Ruckhalde angeregt hat, böten fruchtbaren Nährboden für vielfältige Nutzungen in Wohnsiedlungen – von Co-Working bis Co-Living – und wären dank der Mischnutzung erst noch rentabel, obwohl sie sozialen Wohnungsbau berücksichtigen. Daguati sagt:

«Mit dieser Strategie haben wir uns ein gewaltiges Ei gelegt. Es wirkt, als hätten die Verantwortlichen auf halbem Weg aufgehört, zu denken.»

Baudirektorin lässt Kritik nicht gelten

Baudirektorin Maria Pappa. Bild: Ralph Ribi

Baudirektorin Maria Pappa hat für die Kritik des Hauseigentümerverbandes wenig Verständnis übrig. «Ich kann diverse Punkte nicht nachvollziehen», sagt sie auf Anfrage. Einerseits entbehre es jeglicher Grundlage, von einer Verdrängung privater Akteure aus dem städtischen Immobilienmarkt zu sprechen, besitze die Stadt doch nur etwas über ein Prozent der Wohnliegenschaften.

Andererseits könne von «Kollektivierung» oder «Verstaatlichung» keine Rede sein. «Im Gegenteil», sagt Pappa. Der Einheitsbrei sei auf dem St.Galler Wohnungsmarkt heute Realität, wie die Wohnbaustrategie aufzeige. «Es gibt zu viele Durchschnittswohnungen und zu wenig individuelle Angebote. Das wollen wir in den kommenden Jahren ja genau ändern.» Vielfalt sei das Ziel, und keinesfalls Verstaatlichung.

Zum Vorwurf des Hauseigentümerverbandes, die Stadt habe ihr eigenes Liegenschaftsportfolio schleifen lassen, sagt Pappa: «Es stimmt, dass wir in den vergangenen Jahren Abstriche beim Unterhalt machen mussten.» Das liege aber an den Sparvorgaben der Stadt. Ausserdem wehrt sich Maria Pappa auch gegen den Vorwurf, die Stadt trage mit ihrem Liegenschaftsportfolio zur hohen Leerwohnungsziffer bei. «Wir haben bei unseren Liegenschaften eine Quote von unter einem Prozent.» Damit stehe man deutlich besser da als private Liegenschaftsbesitzer.