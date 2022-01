17. Guggenacht in Engelburg findet trotz Corona statt

Fasnacht «Wir hoffen auf eine riesige Party»: Die Guggenacht in Engelburg findet dieses Jahr trotz Corona wieder statt Die Guggämusik Chapf-Chläpfler Engelburg wagt es trotz der «besonderen Umstände»: Nach einer coronabedingten Zwangspause im letzten Jahr findet am Wochenende in Engelburg die 17. Guggenacht statt. Das Interesse ist gross – bei Guggen und Gästen. Michel Burtscher 26.01.2022, 14.54 Uhr

Die letzte Engelburger Guggenacht fand Anfang 2020 statt. Organisiert wird sie jeweils von der Guggämusik Chapf-Chläpfler. Bild: Ralph Ribi

Im vergangenen Jahr fiel die Engelburger Guggenacht ins Wasser. Corona. Auch dieses Jahr war nicht immer ganz sicher, ob die Veranstaltung tatsächlich durchgeführt werden kann, wie Ruth Inauen, OK-Präsidentin von der Guggämusik Chapf-Chläpfler Engelburg, sagt. Man habe jeweils die Medienkonferenzen des Bundesrates verfolgt, um zu sehen, welche neuen Regeln dort verkündet werden. «Es war ein Auf und Ab.» Mittlerweile ist jedoch klar: Die 17. Ausgabe der Guggenacht findet statt – und zwar am kommenden Wochenende.

«Wir wagen es», sagt Inauen. «Trotz der besonderen Umstände.» Als erstes Guggenfest in der Region biete man den Gastguggen sowie Besucherinnen und Besuchern eine Guggenacht, «wie wir sie kennen und lieben». Auch wenn die Planung herausfordernd und manchmal turbulent gewesen sei. Das Programm beginnt am Freitagabend «im kleinen Rahmen». Mit einem Auftritt der Partyband The Very Big Picture, zudem gibt es Musik von einem DJ. «Das ist mehr als Feierabendbier gedacht.»

An der Veranstaltung gilt 2G-plus

Die eigentliche Guggenacht findet am Samstag statt. Türöffnung ist um 19 Uhr, ab 20 Uhr treten die Guggen auf. Spielen werden auf der Schulanlage Engelburg insgesamt neun Guggen, neben den Gastgebern unter anderem die Henauer Gugger, die Sittarä-Chlöpfer Bernhardzell, Emil’s Gugge Appenzell oder die Stadtlischränzer Sargans. «Wir freuen uns darauf, auch wenn wir arbeiten müssen», sagt Inauen und lacht. Wer reinkommen will, muss mindestens 18 Jahre alt sein, zudem gilt 2G-plus.

Das Bedürfnis bei den Guggen, wieder einmal spielen zu können, sei gross, sagt Inauen. «Wir haben viele Anfragen erhalten, einige Guggen mussten wir vertrösten.» Auch über fehlendes Interesse bei den Gästen kann sich das OK nicht beklagen. Es rechnet am Samstag mit rund 600 Besucherinnen und Besuchern. Online sind schon fast alle Tickets weg. Wer noch dabei sein will, muss sein Glück an der Abendkasse versuchen. «Früh da sein, lohnt sich», sagt Inauen. Und fügt an: «Wir hoffen auf eine riesige Party.»