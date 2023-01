Fasnacht Wer erhält den diesjährigen Drachenpreis? Gossauer Drachentöter laden erneut zum Fasnachtsfest Am 15. Februar findet das achte Gossauer Drachenfest statt. Der Anlass im «Freihof» lockt jeweils zahlreiche Fasnachtsbegeisterte an. 27.01.2023, 05.00 Uhr

«Die Drey Richter» am letztjährigen Gossauer Drachenfest. Donato Caspari

Es hat seit acht Jahren Tradition und ist ein fester Bestandteil der Gossauer Fasnachtszeit: das Drachenfest. Auch in diesem Jahr laden die Gossauer Drachentöter wieder in den «Freihof» ein. Am 15. Februar werden erneut zahlreiche bunt verkleidete Fasnachtsbegeisterte die närrische Zeit gemeinsam feiern.