Fasnacht in St.Gallen: Der Ohrenball feiert 25. Jubiläum

Fasnacht Guggenmusik, DJ und Maskenprämierung: Der Ohrenball St.Gallen feiert 25. Jubiläum In der Mehrzweckhalle Engelwies im Westen der Stadt findet morgen Samstag zum 25. Mal der Ohrenball statt. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Covid-19 wird das Jubiläum gefeiert. Timon Scherrer 17.02.2023, 05.00 Uhr

Ein Ausschnitt des Ohrenballs 2017 in der Mehrzweckhalle Engelwies. Bild: Sam Thomas

«Die Vorfreude ist gross», sagt Philipp Schmidt, Leiter Finanzen des Ohrenballs. Dieser ist der älteste und einzige Fasnachtsball der Stadt St.Gallen. 1997 fand der Ball zum ersten Mal statt und zieht jährlich gegen 500 kostümierte Gäste an. Im Ehrenamt wird das Event durch einen freiwilligen Trupp des FC St.Otmar organisiert, der gesamte Erlös kommt den Junioren des FC St.Otmar zu Gute. Bis zu 80 freiwillige Helferinnen und Helfer beteiligen sich an dem Projekt, inklusive Auf- und Abbau in der Halle. Das Ziel des Ohrenballs ist es, die Mehrzweckhalle Engelwies zu füllen und so direkt die Juniorenförderung des FC St.Otmar so gut wie möglich unterstützen zu können.

Nach zwei Jahren Pause laufen die Vorbereitungen für den Ohrenball auf Hochtouren. «Wir sind gespannt, wie gross das Interesse nach den zwei Jahren ist und hoffen, dass wir die Halle wieder füllen können», sagt Philipp Schmidt.

Fasnacht feiern von Jung bis Alt

Am Samstagnachmittag um 14 Uhr startet der Kinderfasnachtsumzug beim Bahnhof St.Gallen Haggen mit Guggenmusik, welcher direkt in die Kinderfasnacht mit Jubiläumsspielen bis 18 Uhr übergeht. Um 20 Uhr gehen dann die Türen für den Ohrenball auf und «DJ Danny White» aus Fiss in Österreich soll die Gäste in Schwung bringen. Nachfolgend finden noch vier Guggenauftritte statt und um 0 Uhr beginnt die Maskenprämierung, wo die schönsten und originellsten Masken in den Kategorien Gruppen- und Einzelmasken gekürt werden. Zutritt zum Ohrenball haben alle ab 18 Jahren, der Vorverkauf ist in der Bäckerei Frei in Bruggen. Dort kostet ein Ticket 15 Franken, an der Abendkasse 20 Franken – wenn man unmaskiert kommt, erhöht sich der Preis auf 22 Franken.

Auch wenn es seit 1997 viele Veränderungen im organisatorischen Umfeld gab, verbindet der Ohrenball bis heute Geschichte und Tradition. Philipp Schmidt sagt: «Mit unserem breiten Publikum feiert Jung bis Alt mit uns die Fasnacht bis in die Nacht hinein. Wir wollen unseren Gästen zum Jubiläum einen einzigartigen Abend bieten.»