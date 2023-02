Fasnacht Föbü-Verschuss: Warum auch sie einen Gang vor die Konfettikanone verdient hätten Am Samstagabend kommt es mit dem Föbü-Verschuss vor dem Vadian-Denkmal zu einem der alljährlichen Höhepunkte der St.Galler Stadtfasnacht. Bereits klar ist, dass dieses Jahr ein Politiker mit Humor zu Fasnachtsehren kommen wird. Die Stadtredaktion hätte aber auch anderen Personen den Gang vor die Kanone gegönnt. Stadtredaktion Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Wer folgt auf die Föbinen-Schwestern Kathrin und Christine Bolt? Am Samstagabend wird das Geheimnis gelüftet. Bild: Tobias Garcia (26. Februar 2022)

Reto Voneschen. Bild: Ralph Ribi

Der langjährige «Tagblatt»-Stadtredaktor ist seit einigen Monaten im (Un-)Ruhestand. Kaum ein Journalist in der Stadt kennt sich so gut aus mit der Fasnacht wie Reto Voneschen. Er war auch am Donnerstag um 6 Uhr auf den Beinen, als am Schmutzigen Donnerstag die Guggen loslegten. Er berichtete mit einem Text und Bildern über den Fasnachtsauftakt, online und im gedruckten «Tagblatt». Seine Rätselserie darüber, wer in den Föbü-Himmel geschossen wird, ist legendär und seit vielen Jahren eine beliebte Lektüre.

Auch vom Verschuss selber wird Voneschen in hohem Tempo online und mit Tiefgang später in der Zeitung berichten. Er macht das mit Leidenschaft und mit einem geschulten Auge fürs Detail. Wer so beharrlich und mit Verve über die Fasnacht in der Stadt St.Gallen berichtet, hat ohne Zweifel Humor und hat es verdient, einmal vor die Konfettikanone gestellt und in den Föbü-Himmel geschossen zu werden. Födle hat Reto Voneschen alleweil – wer ihn kennt, weiss: Der Mann mit Wurzeln in Chur hat Haltung und äusserst diese stets fadengerade.

Ann Katrin Cooper. Bild: Michel Canonica

Noch hat sie nicht aufgegeben. Ist nicht weggezogen. So wie andere, die für sich keine Zukunft mehr sahen in der Stadt. Ann Katrin Cooper bleibt, und sie macht weiter: in ihrem Kampf um ein Haus für die freie Szene. Cooper ist nicht nur Präsidentin der IG Kultur Ost, sondern auch selber Kulturschaffende. Mit ihrer Tanzcompagnie Panorama Dance Theater ist sie seit Jahren erfolgreich unterwegs – aber selten in St.Gallen, denn eben, wo soll man hier auftreten.

Doch die Suche nach passenden Räumen, die lässt sie nicht los. Jetzt, in letzter Minute, will Cooper sich dafür stark machen, dass das Theaterprovisorium doch nicht verschrottet, sondern der freien Szene zur Verfügung gestellt wird. Die Räume seien zwar nicht ideal, aber man kann ja im Bespielen herausfinden, was angepasst werden müsste. Noch hat Cooper sich nicht festgeklebt, noch hat sie keine Tomatensuppe auf das Stadttheater gekippt. Födle beweist Cooper trotzdem seit Jahren. Und wer weiss, vielleicht eröffnet so ein Schuss aus der Konfettikanone ganz andere Räume.

Peter Fux. Bild: Ralph Ribi

Es waren überaus deutliche Worte, die Peter Fux Anfang Dezember in seiner persönlichen Stellungnahme zur Causa Schepenese wählte. Ein bisschen mehr als zwei Wochen waren vergangen, seit Theaterregisseur Milo Rau seine Auszeichnung mit dem Grossen Kulturpreis der St.Gallischen Kulturstiftung zum Anlass nahm, um die Rückführung der Mumie aus der Stiftsbibliothek nach Ägypten zu fordern.

Der Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums, das mittlerweile Kulturmuseum heisst, liess keine Zweifel offen, was er von der Forderung hielt. Kostprobe gefällig? Verwerflich, ordinär, effekthascherisch. «Nein, so geht es nicht», schrieb Fux und fügte an: Es sei höchste Zeit, dieser «Wokeness-Welle» entschieden entgegenzutreten.

Man kann von Raus Aktion und Fux’ geharnischter Antwort halten, was man will. Wer sich als Direktor einer öffentlichen Institution so weit aus dem Fenster lehnt, obwohl er nicht direkt betroffen ist, der gehört vor die Föbü-Kanone. Und sollte auch keine Angst haben, dem Konfettihagel entschieden entgegenzutreten.

Nicole Weigelt. Bild: Arthur Gamsa

Die Käseverkäuferin ist immer zu haben für einen Schwatz über Fussball, Ferien, Figurprobleme, die Liebe oder die Fasnacht. In der närrischen Jahreszeit steht Nicole Weigelt manchmal gar verkleidet hinter der Theke. Höchste Zeit für einen Auftritt vor der Konfettikanone!

Denn ihr Käsestand neben dem Blumenstand ist zu einem kleinen Treffpunkt geworden, vom Marktplatz nicht mehr wegzudenken. Mitten in der Pandemie hat sich die Käse-Sommelière selbstständig gemacht und ihren Stand aufgemacht. Das braucht Födle. Die Norddeutsche, die mit einem Käser aus Muolen liiert ist, hält seit über zwei Jahren durch, steht auch bei Eiseskälte an ihrem Stand.

Einige der über 50 Spezialitäten in ihrer Vitrine – die meisten aus der Ostschweiz – sind eine kulinarische Bereicherung. Sie tragen Namen wie Blüemli, Nachtwächter oder Ziegenperle. Eine Perle ist auch Nicole Weigelt. «Möchten Sie noch etwas Süsses?», fragt sie – und versüsst Kundinnen und Kunden mit einem Schöggeli den Tag. Es sind kleine Gesten, die den Alltag schöner machen.

Walter Locher. Benjamin Manser

Wäre er ein Auto, wäre er wohl ein Geländewagen. Jedenfalls eines, das sich so leicht nicht an der Weiterfahrt hindern lässt, egal auf welchem Terrain. Und eines mit grossem Tank. Das fährt und fährt und fährt. Hartnäckig weibelt FDP-Kantonsrat und Rechtsanwalt Walter Locher seit Jahren als IG-Präsident für den Autobahnanschluss samt Teilspange beim Güterbahnhof. Wenn die Gegner des Projekts einen Verein gründen, bleibt er gelassen. Das seien keine neuen Kritiker, sie seien nur lauter und gezielter organisiert, kontert Locher.

Fordert eine Kommission einen Planungsstopp, hält er das für ideologische Verkehrsverhinderung. Widerstand bremst ihn nicht, er spornt ihn an. Um weiter unermüdlich zu verkünden: Die Stadt bleibe nur erreichbar und Quartiere könnten nur entlastet werden, wenn es gelinge, das Verkehrsnetz zu ergänzen. In Zeiten der Klimakrise überzeugt für Strasse und Autos einzustehen, braucht viel Födle. Locher wird den Konfetti-Angriff locker wegstecken und sich stoisch die Papierschnipsel von der Schulter wischen.

Fabienne Schenk. Bild: PD

Seit vergangenem September ist sie nicht mehr «bloss» Polizistin, sondern Social-Media-Polizistin. Das heisst: Fabienne Schenk zeigt ihren Followern auf Instagram und Tiktok ihre Arbeit und repräsentiert die Stadtpolizei St.Gallen. Dabei schreckt sie nicht davor zurück, auch mal ein Bild von sich und ihrem Weihnachtsbaum zu posten oder ein Video, wie sie vermeintlich zu spät aufbricht zu einem Termin – und dann die vereiste Scheibe nicht richtig freikratzt. Ganz nach dem Motto: So nicht!

Ihre Hauptarbeit ist aber nicht, die ganze Zeit sich selbst zu filmen. Schenk leistet regulären Schichtdienst und berichtet darüber. Die Beiträge plant sie ganze vier Monate im Voraus, da sie in einem 40-Prozent-Teilzeitpensum angestellt ist. Trotzdem wurde sie durch ihre Arbeit als Polizei-Influencerin rasch bekannt: Bereits kurz nach ihrem «Amtsantritt» sprachen sie an der Olma zahlreiche Personen an. Die Polizei hat nicht nur Fans. Da braucht es schon Födle, sich vor die Kamera zu stellen und die Polizei zu repräsentieren – ohne jegliche Anonymisierung.

