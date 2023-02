St.Galler Schnitzelbank-Jahrgang 2023 mit Niveau

Fasnacht Durchstarten nach Corona und personellen Abgängen: Der St.Galler Schnitzelbank-Jahrgang 2023 hat ein hohes Niveau Mit den Schnitzelbankabenden in der Kellerbühne kehrt die Fasnacht Jahr für Jahr an eine ihrer Wiegen zurück. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 17.02.2023, 17.00 Uhr

Der «Narr vo Sanggallä» machte die USA zum Thema. Bild: Reto Voneschen

Der St.Galler Schnitzelbank-Jahrgang 2023 ist gelungen. Dies, obwohl die Szene in den vergangenen Jahren einige personelle Aderlässe zu verkraften hatte. Aufgehört haben etwa Louis de Saint-Gall, Papagallus alias Martin Wettstein, die Lästerzungen mit Martin Gehrer oder die Dompfaffen. Dazu kam die Coronapandemie. Das scheint jetzt alles verdaut. Davon konnte man sich am Abend des Schmutzigen Donnerstags in den Fasnachtsbeizen der Altstadt, aber auch am ersten von drei Schnitzelbankabenden in der Kellerbühne überzeugen.

Langweilig wurde es im Keller hinter dem Gallusplatz in diesem Jahr nie. Dort traten am Schmutzigen Donnerstag, von 19 bis 23.30 Uhr, in dichter Folge 14 Einzelmasken und Gruppen mit ihren frechen Sprüchen sowie zwei Kleinguggen an. Die Pausen füllte Daniel Studer, ehemaliger Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums, mit seinem jedes Mal überraschend riesigen Repertoire auf dem Piano. Die Moderation übernahm Fasnachtspräsident Bruno Bischof gleich selber.

Vielfältiges Angebot und aktuelle lokale Themen

Das Gebotene in der Kellerbühne war wie üblich vielfältig. Vom einfachen Schüttelreim über die klassische Schnitzelbank oder einen fasnächtlichen Rap bis hin zum kompletten Ein- oder Zwei-Mann-Theater waren alle möglichen Darstellungsformen vertreten. Die Qualität war hoch. Mindestens vier Auftritte liessen beim Liebhaber der fasnächtlichen Dicht- und Spottkunst keine Wünsche offen. Und gäbe es eine Jurierung, hätten wohl drei weitere Nummern mit dem Prädikat sehr gut und nochmals fünf mit einem Gut abgeschlossen. Mit Peinlichkeit oder Fremdschämen war nichts.

Die Themen der Schnitzelbänke, Spottverse, Dialoge und Songs gab wie immer die Aktualität der letzten Monate vor. Dabei wurden erfreulich viele lokale Ereignisse aufs Korn genommen. Zuoberst auf der Hitliste – natürlich – Milo Rau mit seiner Forderung, die Stiftsbibliothek müsse die Mumie der Schepenese an Ägypten zurückgeben. Da hat der Theatermacher und Kulturpreisträger die St.Galler Seele ziemlich gegen den Strich gebürstet, entsprechend heftig fielen die Schnitzelbankreaktionen aus. So hätte etwa Gallus (alias Fredy Brunner) den Kulturpreis 2022 lieber dem Walter-Zoo verliehen – weil das Affentheater dort lustiger sei als jenes um Schepenese.

Schepenese, die HSG und Paul Rechsteiner

Immer wieder ihr Fett weg bekam auch die Universität St.Gallen wegen des Plagiatsskandals. Erfrischend Selbstironisches war dazu von den Gallyrikern (Urban Schönenberger und HSG-Professor Kuno Schedler) zu hören: Das ganz offensichtlich von Mani Matter stammende Chansons vom Wilhelm Tell im «Löwen» Nottiswil sei ganz sicher nicht abgekupfert. Das hätten sie zu 100 Prozent sicher mit Buch und Siegel, versicherten die beiden. Das Rechtsgutachten stamme von der HSG …

Die «Zwei Räppler» brachten Paul Rechsteiner mit Schepenese in Zusammenhang. Bild: Reto Voneschen

Fadegrad (alias Walter Fäh) verkuppelte die beiden Lieblingsthemen gleich noch: Die Schepenese würde idealerweise von der Stiftsbibliothek an die HSG wechseln. Dort oben passe die Mumie doch ideal zu den anderen Leichen im Keller. Andere kombinierten den Mumienstreit mit dem prominentesten Rücktritt im vergangenen Jahr: Die Zwei Räppler etwa wären bereit, Schepenese in ihre Heimat zu retournieren: Das so entstehende Loch könne man einfach flicken, «dr Paul Rechsteiner soll eifach dätt ane ligge».

Wie die grossen Basler Vorbilder

Mit klassischen Schnitzelbänken brillierten neben den alteingesessenen Gallyrikern auch Die Rand-Ständigen. Sie warteten wie die grossen Basler Vorbilder mit einer eingängigen Melodie, zwei Gitarren, illustrierenden Plakaten, viel Wortwitz und träfen Pointen auf. Etwa beim diesjährigen internationalen Schnitzelbankthema Nummer eins, bei Wladimir Putin. Bei ihm hängt der Haussegen schief, weil seine Frau ihm partout nicht glauben will, dass er wegen eines Krieges erst so spät nach Hause kommt. Schliesslich könne man in jeder russischen Zeitung lesen, dass es gar keinen Krieg gebe …

Auslandthema Nummer zwei sind in diesem Jahr ganz klar die Geheimdokumente im Keller der Villa von Donald Trump und in der Garage von Joe Biden. Der Narr vo Sanggalle (Urs Welter) wundert sich über den präsidialen Dokumententick, bei uns bringe man «so Züüg direkt am Blick». Die Zwei Räppler wiederum vermuteten in ihrem Rap, dass Trump per Twitter «täubele» und tobe, nachdem seine Bibliothek Opfer des FBI geworden sei, weil er beide beschlagnahmten Bücher nicht mehr habe ausmalen können.

Einen Treffer landeten die Fasnachtsrapper mit der Kombi aus Fussball-WM in Katar, der Bestechung von EU-Parlamentariern durch das Emirat und der Olma. Die Finanzprobleme der Letzteren würde man elegant lösen, wenn man die Kataris davon überzeugen könnte, wie wichtig die Olma sei, rappten Cornel und Adrian Fürer. Wenn die katarischen Geldgeber dann vor dem Tor stünden, müsse man halt als Nachteil in Kauf nehmen, dass am Säulirennen nur noch schwarze und weisse Schafe an den Start gehen dürften.

Geburtsstätte der Fasnacht Mit den Schnitzelbankabenden kehrt die moderne St.Galler Stadtfasnacht jedes Jahr an eine ihrer ursprünglichen Geburtsstätten zurück. Hier fanden von 1979 bis 1998 die Unterhaltungsabende der Ehren-Födlebürger (Föbüs) statt. Seit 2005 knüpfen die Schnitzelbankabende an diese Tradition an. In den Anfangstagen gab es zwei, heute sind es drei solcher Abende. Der dritte dieses Jahres findet heute Samstag statt. Allerdings: Wer nicht schon ein Ticket hat, dürfte leer ausgehen. Die Fasnachtsabende in der Kellerbühne sind in der Regel schon nach kurzem Vorverkauf ausgebucht. Einzelne Glückliche rutschen am Abend selber höchstens noch hinein, weil jemand ein gebuchtes Ticket nicht braucht und retourniert hat. (vre)