Fasnachtsumzug Gossau: So bereitet sich eine Andwiler Gruppe vor

Fasnacht Am Sonntag findet der Gossauer Fasnachtsumzug statt: So bereitet sich eine Andwiler Fasnachtsclique vor Über 300 Arbeitsstunden, fast 15 Kubikmeter Holz: Eine Kollegenclique hat einen imposanten Fasnachtswagen gebaut. Am Umzug in Gossau ist er zum ersten Mal zu sehen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 31.01.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrick Egli (links) und Andi Giger haben mit Kollegen fast 15 Kubikmeter Holz verarbeitet, um ihren Fasnachtswagen zu bauen. Bild: Andrea Tina Stalder

Die fasnächtliche Gruppe rund um den Andwiler Andi Giger hat bis jetzt 300 Stunden am Fasnachtswagen gebaut – Planung und Materialbeschaffung nicht eingerechnet. «Für die fahrende Jagdhütte mit Hochsitz haben wir fast 15 Kubikmeter Holz verarbeitet», sagt Giger. Der Chef der KZG-Fasnächtler und seine Kollegen haben viel Zeit für diese Hütte auf vier Rädern investiert: «Wir haben zwischen Weihnachten und Neujahr voll daran gearbeitet. Manchmal waren wir sechs, manchmal gegen zehn Männer, die Hand angelegt haben.»

Die Fasnächtler konnten glücklicherweise im Trockenen und an der Wärme arbeiten: Mock Holzbau AG in Gossau hat ihnen die Halle zur Verfügung gestellt. Das Fichtenholz für die Jagdhütte – alles ist Ausschussware – haben sie von der Blumer Lehmann AG im Gossauer Erlenhof zum Hackholzpreis erhalten. Das Holz hätten sie mit einem Gasbrenner bearbeitet, damit es dunkle Schattierungen erhalte, erklärt Patrick Egli, der wie Andi Giger ein begeisterter Fasnächtler ist und beim Wagenbau immer dabei war.

Das Gefährt ist 9 Meter lang und 4 Meter hoch

Der fertige Fasnachtswagen steht in Andwil auf einem Landwirtschaftsbetrieb. Die Wendemanöver seien hier etwas einfacher als in einer Halle. Nun bekommt der Wagen noch den letzten Schliff und die Dekoration, damit er am Gossauer Fasnachtsumzug die Blicke auf sich zieht; es werden Geweihe und viele Tannenäste angebracht. Das Gefährt ist 9 Meter lang, 2,80 Meter breit und 4 Meter hoch. «Wir mussten wegen der Überbreite eine Spezialbewilligung einholen», sagt Andi Giger. Alles sei bewilligt.

Andi Giger von der KZG Säntisblick. Bild: Andrea Tina Stalder

Die Wagenbauer sind seit 2015 eine lose Fasnachtsclique. Sie nennt sich KZG Säntisblick; KZG bedeutet Kaninchenzuchtgesellschaft. «Wir haben aber nichts mit Kaninchenzucht zu tun», sagen Giger und Egli und lachen. Sie hätten einfach nach einem lustigen Namen gesucht – und haben ihn scheinbar gefunden.

Zur Kerngruppe gehören neben Giger und Egli der Bauchef Pascal Eigenmann, Barchef Silvan Wirth und Fabienne Eigenmann als Kassierin. Den ersten Wagen haben die Andwiler 2015 gebaut, und zwar war es das Schloss Oberberg als Wahrzeichen von Gossau. Kostümiert waren sie damals mit gepunkteten T-Shirts. Vorlage für die Kostüme sei das gepunktete Gossauer Stadtzentrum gewesen.

Von Schneewittli über ein Piratenschiff bis zu Lucky Luke

2016 bauten die KZG-Männer den Wagen «Schneewittli», 2017 einen «Saloon», 2018 ein Piratenschiff, 2019 war das Motto «Lucky Luke» und 2020 «Kindheitshelden». «Unser Ziel ist es immer, einen kinderfreundlichen Wagen zu gestalten», sagt der 26-jährige Giger. Sie seien keine Gruppe, die einen Wagen baue, um darauf Partys zu machen. Davon hätten die Zuschauer an der Umzugsstrecke nichts.

Während des Fasnachtsumzugs sei jeweils niemand auf dem Wagen. «Wir laufen neben dem Wagen und verteilen Süssigkeiten.» Die Party finde dann nach dem Umzug statt. In Gossau beispielsweise seien alle mitgefahrenen Wagen jeweils auf dem Marktplatz abgestellt. Da besuche man sich gegenseitig. Zudem könne in der Markthalle gefeiert werden. «In Gossau schätzen wir, dass alles nahe beisammen ist», sagt Egli.

Patrick Egli, Teil der Fasnachtsclique KZG Säntisblick. Bild: Andrea Tina Stalder

Dieses Jahr haben sich die Männer dem Thema Jagdfieber gewidmet; angelehnt an die computeranimierte Kinderfilmkomödie. Sie fiebern auf ihren Auftritt hin. Im Kostüm der Hauptfigur, dem Grizzlybär Boog, steckt Andi Giger. Patrick Egli hat sich das Stinktierkostüm ausgesucht. In welchen Tierkostümen die anderen auftreten werden, sehen die Gossauerinnen und Gossauer am Fasnachtsumzug vom Sonntag. «Jagdfieber» ist Sujet Nummer 30. «Wir sind vermutlich zwischen 40 und 60 Leute, die neben der fahrenden Jagdhütte hergehen», sagt der 36-jährige Egli. So genau wisse man jeweils nicht, wer mitkomme und wer nicht.

Strassen wegen Umzug gesperrt Der Gossauer Fasnachtsumzug unter dem Motto «Love, Peace & Fasnacht» vom Sonntag, 5. Februar, wird um 14.14 Uhr beim Café/Restaurant Egli starten. Er führt über die St.Gallerstrasse zum Ochsenkreisel und über die Herisauerstrasse zum Marktplatz. Aufgrund des Umzugs werden am Sonntag von 12 bis etwa 17.30 Uhr einige Strassen im Zentrum für den Verkehr gesperrt sein. Unter anderem wird die St.Gallerstrasse im Abschnitt von der Sonnen- bis zur Andwilerstrasse nicht befahrbar sein. Eine Umleitung ist signalisiert. Eine Übersicht der gesperrten Strassen ist unter www.stadtgossau.ch aufgeschaltet. (rb/mha)

Nach der Fasnacht wird der Wagen zerstört

Die KZG Säntisblick hat ihren Fasnachtswagen nicht nur für den Gossauer Umzug gebaut. Am 18. Februar sind sie am Umzug Oberriet zu sehen, am 19. Februar am Umzug Altstätten und am 25. Februar in Schönengrund. Den Abschluss machen sie am Umzug vom 5. März in Amriswil.

Was geschieht mit der Jagdhütte, wenn die Fasnacht vorbei ist? «Sie geht durch den Häcksler. So leid uns das tut», sagt Schreiner Giger achselzuckend. Natürlich könnte sie in einem Garten aufgestellt werden, aber dafür brauche es eine Baubewilligung. Zudem werde der Aufleger unter der Hütte wieder gebraucht. Giger verspricht nichts, stellt aber in Aussicht, dass er und seine Kollegen nächstes Jahr wieder einen Wagen bauen werden, auch wenn in Gossau ein umzugsfreies Jahr ist. Die Andwiler werden an den Umzügen in der Region teilnehmen.

Glückliche Nachricht für Fasnachtskomitee Noch Mitte Dezember hat das Gossauer Fasnachtskomitee (Fako) Helferinnen und Helfer für den Fasnachtsumzug gesucht. Auf einen «Tagblatt»-Artikel hätten sich verschiedene Vereine und Private gemeldet, sagt Erwin Stauch vom Fako Gossau. «Wir sind sehr dankbar dafür. Insgesamt sind es jetzt 70 Helferinnen und Helfer und wir können alle Posten besetzen.» (rb)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen