Fanaufmarsch «Ich habe blau gemacht, um nach St.Gallen zu reisen»: So feuchtfröhlich wärmten sich Arsenal-Fans im Pub auf Vor dem Spiel des FC Arsenal gegen den FC Zürich im Kybunpark haben die englischen Fans am Nachmittag das O'Five-Pub an der Poststrasse in Beschlag genommen. Weshalb gerade auch viele junge Anhänger der Londoner Fussballmannschaft in die Ostschweiz gereist sind, erklärt ein langjähriger Fan. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 08.09.2022, 18.45 Uhr

Am Nachmittag kommen immer mehr Arsenal-Fans zum O'Five-Pub an der Poststrasse. Aber auch in anderen Restaurants in der Innenstadt sind vereinzelt englische Fans anzutreffen. Bild: Arthur Gamsa (08.09.2022)

Wieder wird St.Gallen von britischen Fussballfans geflutet. Vor drei Wochen waren es die Anhänger der schottischen Mannschaft Heart of Midlothian aus Edinburgh, die lautstark, trinkfreudig und ausgelassen den Gallusplatz in Beschlag nahmen. Heute sind es die Fans des Londoner Traditionsvereins Arsenal, die in die St.Galler Innenstadt strömen. Denn wieder muss der FC Zürich für sein Spiel in den Kybunpark ausweichen, weil das Heimstadion besetzt ist. Diesmal wegen des Leichtathletikmeetings Weltklasse Zürich.

Anders als die Schotten auf dem Gallusplatz haben die Arsenal-Fans das O’Five Pub an der Poststrasse als Treffpunkt auserkoren. Die Menschentraube vor dem Lokal wird am Nachmittag immer grösser. Die Stadtpolizei beobachtet die Ansammlung und spannt Flatterband zwischen den Bäumen, damit niemand vor einen Bus läuft. Rund 150 Fans tummeln sich draussen, sicherlich nochmals so viele drinnen. Sie trinken ordentlich, singen, recken die Fäuste. Bier und Hochprozentiges fliesst in Strömen.

Vor dem Eingang des Pubs steht David. Er wolle nicht fotografiert werden. «Denn mein Arbeitgeber weiss nicht, dass ich mich habe krankschreiben lassen – um blau zu machen und nach St.Gallen zu reisen.» David freut sich: «Endlich können wir nach zwei Jahren wieder ins Ausland an ein Spiel.»

Guter Saisonstart sorgt für Begeisterung

Einer der lautstärksten im rappelvollen Pub ist Chris. Als er dazu ansetzt, auf die Fragen des Journalisten zu antworten, ertönt der Song «Tequila» von The Champs. «Ich kann jetzt nicht», sagt er. Chris krabbelt auf den Barhocker und feuert auf der kleinen Sitzfläche stehend die mitgereisten Fans an. Statt Tequila ruft die Menge Saliba, den Nachnamen des französischen Spielers und Arsenal-Verteidigers William Saliba. Über die Bildschirme im Restaurant flimmert derweil ein Pferderennen.

Chris (links) und sein Kollege Connor stimmen sich im O'Five Pub auf das Spiel von Arsenal gegen den FCZ ein. Bild: Arthur Gamsa (08.09.2022)

In der Sonne draussen steht Tony, 59-jährig. Er mag St.Gallen. «Eine herzige Kleinstadt.» Tony und sein Kollege Marc sind seit jungen Jahren Fans von Arsenal. Seine Erfahrung habe ihn gelehrt, dass man keine Mannschaft unterschätzen dürfe. «Aber der FC Zürich scheint uns schon unterlegen zu sein.» Im Gegensatz zum verkorksten Start des FCZ sei Arsenal sehr gut in die aktuelle Saison gestartet. «Das hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst – gerade auch bei vielen jungen Fans.»

Tony (links) und Marc sind seit vielen Jahren Anhänger des FC Arsenal. Bild: Arthur Gamsa (08.09.2022)

«Mannschaft und Fans sind kosmopolitisch»

In den vergangenen zwei Coronajahren hätten viele Junge zu den «Gunners» gefunden. «Weil die Besitzer der mehrere Jahre gültigen Saisonabos nur noch sporadisch ins Stadion kamen, war es erstmals möglich, ein Saisonabo für ein Jahr zu bekommen.» Zudem seien die Fans genauso wie das Fussballteam kosmopolitisch. «Wir wollen auch keinen Stunk machen hier, sondern einfach eine Party feiern.»

Einer dieser jungen Fans ist der 21-jährige Sam. Als er sich mit 16 auf die Warteliste für ein Saisonabo gesetzt habe, sei er auf Position 87’000 gewesen. Jetzt ist er zum ersten Mal mit dem Klub ins Ausland gereist. «Es ist gut, dass wir wieder in der Europa League spielen und uns gegen andere europäische Teams messen können.» Das Ziel sei aber die Champions League. Arsenal werde Zürich 3:0 bezwingen, prophezeit Sam. Er habe gedacht, der FCZ sei ein Topteam. «Aber in der aktuellen Saison haben sie noch nicht viel zu Stande gebracht.»

Sam freut sich überschwänglich auf das Spiel. Bild: Arthur Gamsa (08.09.2022)

Sam ist Anhänger der Ashburton-Army-Fangruppierung. «Wir wollen wieder für mehr Atmosphäre im Stadion sorgen – von Fans, für Fans.» Denn zu viele, die ins 60’000 Fans fassende Stadion im Norden von London wollen, würden einfach viel Geld bezahlen und kämen einmal – «wie Touristen».

