Reportage Familie Berger freut sich über die Lagerfeuerstimmung statt das Säulirennen: Wie der temporäre Campingplatz auf dem Olma-Gelände ankommt Erstmals wird das Olma-Gelände mitten in St.Gallen in diesem Sommer für drei Monate zum Campingplatz. Die ersten Gäste kommen von nah und fern. Sandro Büchler 27.07.2020, 05.00 Uhr

Nadja und Marco Berger und ihre zwei Töchter aus Steffisburg bei Thun richten sich auf dem Campingplatz auf dem Olma-Areal ein.

Familie Berger aus dem bernischen Steffisburg richtet sich gemütlich ein auf dem Standplatz mitten im Olma-Gelände. Kurz vor halb fünf Uhr sind sie mit ihrem Wohnmobil, Marke Hymer, Modell B514, als Erste an diesem Freitagabend durch das Haupteingangstor auf das Gelände vor der Halle 9 gefahren. Bis am Abend werden sich zwei weitere Wohnmobile und ein VW-Bus dazugesellen und ihr Nachtlager aufschlagen. Von Juli bis September haben die Verantwortlichen der Olma-Messen erstmals einen temporären Campingplatz mit 14 Stellplätzen hergerichtet. Es ist ein Pilotprojekt, um die im Sommer brachliegende Fläche zu bewirtschaften.

Während Marco Berger das Stromkabel verlegt, kramt seine Frau Nadja Berger Stühle und einen Tisch hervor. Die beiden Töchter sprinten als Erstes das weitläufige Gelände auf und ab.

«Wir wollen unser Leichtathletik-Training in den Ferien nicht vernachlässigen.»

Auf anderen Campingplätzen sei man oftmals eingeengt. Hier haben sie genügend Platz. Die 12- und 14-jährigen Mädchen holen einen Volleyball hervor und beginnen im Halbrund zu spielen, wo während der Olma jeweils das traditionelle Säulirennen stattfindet. Auch eine Grillstelle mit Baumstämmen als Sitzmöglichkeit rundherum ist auf dem Sandplatz eingerichtet.

Später erkunden die beiden Teenager die Tribüne und schiessen Fotos mit dem Handy.

Ohne den Campingplatz wären sie weiter ins Bündnerland

«Eigentlich wären wir jetzt vier Wochen in Norwegen und Schweden», sagt der 42-jährige Marco Berger. Stattdessen macht er mit seiner Familie nun eine zweiwöchige Tour de Suisse. St.Gallen ist die vierte Station. Erst waren Bergers am Neuenburgersee und fuhren dann weiter nach Schaffhausen, wo sie den Rheinfall bestaunt haben. An diesem Freitag ist die Familie dem Bodensee entlang nach St.Gallen gefahren – mit einem Stopp bei der Autobau-Erlebniswelt in Romanshorn. «Die Sport- und Rennwagen haben mein Autoherz höherschlagen lassen», sagt der Familienvater.

Familie Berger ist gerade angekommen auf dem Olma-Gelände.

Zwei Nächte bleiben Bergers in St.Gallen. 86 Franken zahlen die beiden Erwachsenen und ihre zwei Kinder für den Campingplatz auf dem Olma-Areal. Am Sonntagvormittag baut die Berner Familie ihre Zelte wieder ab und fährt weiter, Richtung Bündnerland. St.Gallen liege am Weg dorthin, sagt die 40-Jährige. Aber ausschlaggebend für das Wochenende seien die Stellplätze mitten in der Stadt gewesen.

«Wenn es dieses Angebot nicht gegeben hätte, hätten wir ziemlich sicher nicht Halt gemacht in St.Gallen.»

Die temporären Stellplätze kommen zum richtigen Zeitpunkt

Neben dem temporären Angebot auf dem Olma-Areal bietet St.Gallen für Wohnmobil- und Campingbusreisende heute nur zwei dauerhafte – aber dürftig ausgestattete – Standplätze im Krontal neben dem Paul-Grüninger-Stadion an. Oder aber, man weicht auf den Campingplatz in Wittenbach aus. Die Situation hat die Politik auf den Plan gerufen. In einem Postulat vom November regen die CVP/EVP-Fraktion sowie 24 mitunterzeichnende Mitglieder des Stadtparlaments an, provisorisch bis zu fünf Stellplätze einzurichten.

Vor dem Paul-Grüninger-Stadion im Krontal gibt es zwei Stellplätze für Wohnmobile. Die einzigen dauerhaften Plätze in St.Gallen bislang.

Ein solches Angebot bringe touristische Vorteile und Geld in die Stadt. Zur Beantwortung des Postulats hat die Standortförderung eine Studie in Auftrag gegeben. Noch in diesem Jahr soll die Antwort ins Stadtparlament kommen. Auch für Tobias Treichler, Vizedirektor von St.Gallen-Bodensee Tourismus, sind Campingreisende interessant. «Immer mehr Leute suchen mit einem Camper das Abenteuer. Das ist eine spannende Klientel», sagte er im vergangenen Sommer dieser Zeitung.

Tobias Treichler, Vizedirektor und Leiter Marketing und Kommunikation St.Gallen-Bodensee Tourismus

Dieses Jahr sind Reisen ins Ausland coronabedingt zu einer unsicheren Angelegenheit geworden. Gesundheitliche Bedenken, teils noch immer geschlossene Grenzen oder zumindest eine angedrohte Quarantäne schrecken viele ab. Ferien in der Schweiz liegen deshalb im Trend. Das hat zu einem regelrechten Campingboom geführt.

Die Nachfrage ist so gross, dass Wildcampierer im Kanton Uri und andernorts zu einem echten Problem werden. Die Gemeinden reagieren und stampfen Pop-up-Campingplätze aus dem Boden, um dem Ansturm gerecht zu werden. Da kommen die 14 Plätze auf dem Olma-Areal gerade zum richtigen Zeitpunkt.

«Das hat auch in anderen Städten Potenzial»

Cool seien die Stellplätze auf dem Olma-Gelände, lobt Nadja Berger. «Wann kann man denn schon so nah im Zentrum campieren?» Ähnliche Angebote habe sie schon in Grossstädten wie Berlin oder Hamburg erlebt.

«In Schweizer Städten aber gibt es kaum Stellplätze mitten im Zentrum.»

Die Umnutzung des Olma-Geländes sei eine innovative Idee, die sicherlich auch in anderen Schweizer Städten Potenzial hätte, sagt die medizinische Praxisassistentin. Sie und ihr Mann, er ist Verkaufsleiter im Detailhandel, kennen sich aus, denn sie sind seit jungen Jahren unterwegs. Früher mit einem Zeltklappanhänger, später mit dem Wohnwagen. Das Wohnmobil jetzt teilt sich die Familie mit den Eltern von Marco Berger. Gross prangt auf dem Heck des Fahrzeugs der Schriftzug «Camping Piraten». Auf einem Instagram-Profil berichtet das Paar von ihren Reisen.

Bis am Abend sind vier Stellplätze belegt. Marco Berger hat auch Bilder mit einer Drohne gemacht.

Dort schwärmen Bergers nach ihrer Abreise von St.Gallen: vom Apéro in der Altstadt, der Shoppingtour durch Bücher-, Kleider- und Schuhläden und von den Käseküchlein im «Goldigen Leuen» nach dem Besuch der Kathedrale. Sie erzählen auch von der Mülenenschlucht und den Drei Weieren. «Die Aussicht da oben war atemberaubend.» So tönen begeisterte Touristen. Sie werden es weitererzählen.