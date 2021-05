Fair-Trade-Town Mit einer Aktionswoche kämpft Gossau für mehr Nachhaltigkeit und fairen Handel Seit zwei Jahren ist Gossau offiziell eine Fair-Trade-Town – eine Errungenschaft, auf die man in der Stadt stolz ist. Mit einer Aktionswoche soll das Projekt nun seine nächste Hürde nehmen. Sebastian Rutishauser 01.05.2021, 05.00 Uhr

Wer zur Fair-Trade-Town werden möchte, muss bestimmte Kriterien erfüllen. Vorgegeben werden diese von Swiss Fair Trade. Bild: Michel Canonica

Jede zehnte Gossauerin und jeder zehnte Gossauer soll in den kommenden Tagen mit den Themen des fairen Handels sowie der Nachhaltigkeit in Berührung kommen – so lautet das selbstgesteckte Ziel der Aktionswoche.

Einer der Verantwortlichen ist Patrick Huber, Initiant des Projekts Fair-Trade-Town Gossau. Laut ihm sind in dieser Woche 30 verschiedene Aktionen in der Stadt geplant:

«Damit wollen wir zeigen, dass sich Gossau für noch mehr Nachhaltigkeit engagiert.»

Mit von der Partie: Schulhäuser, Kirchen, Kitas, Fachgeschäfte, Heime und Betriebe. Einzig die Restaurants fehlen. Grund dafür seien die derzeitigen Coronabeschränkungen.

Nachdem die Aktionswoche letztes Jahr pandemiebedingt ins Wasser fiel, findet die sie in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Sie läuft vom 1. bis zum 9. Mai.

Fairer Handel allein ist nicht genug

Seit Mai 2019 ist Gossau offiziell eine Fair-Trade-Stadt. Diese Auszeichnung hat sie vom Dachverband Swiss Fair Trade für ihr Engagement für den fairen Handel erhalten. Damit ist sie eine von 13 Gemeinden in der Schweiz mit diesem Label und neben Vaduz und Amriswil die einzige in der Region.

Der Verein Claro Weltladen hat das Projekt in Gossau initiiert: «Wir haben die Idee angerissen, Gossau zu einer Fair-Trade-Town zu machen», sagt Huber, Präsident des Vereins. Um das Vorhaben realisieren zu können, mussten die von Swiss Fair Trade vorgegebenen Kriterien erfüllt sein. Dazu gehört, dass eine eigens dafür geschaffene Arbeitsgruppe das Projekt koordiniert. Weiter muss ein Grossteil der lokalen Institutionen und Unternehmen mindestens drei Fair-Trade-Produkte verwenden beziehungsweise verkaufen. Ein drittes Kriterium: Die Stadt muss mit an Bord sein. «Deshalb bin ich schon seit dem Beginn in der Kerngruppe mit dabei», sagt die Gossauer Stadträtin Helen Alder.



Die Gossauer Stadträtin Helen Alder ist Mitglied in der Kerngruppe des Projekts. Bild: Michel Canonica

Rasch sei für die Mitglieder der Arbeitsgruppe klar gewesen: Das Projekt soll nicht bloss auf den fairen Handel reduziert werden. Alder sagt: «Aus der Bevölkerung sowie dem Gewerbe kam schon früh das Bedürfnis, noch einen Schritt weiter zu gehen.» Anstatt sich nur auf einen Aspekt zu beschränken, mache es doch mehr Sinn, sämtliche Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. «Ergänzend haben wir deshalb Fair-Trade-Town-Plus ins Leben gerufen. Akteure haben hierbei auch Kriterien zur Nachhaltigkeit zu erfüllen.» Dazu gehöre beispielsweise die korrekte Abfalltrennung, Energiesparmassnahmen und die CO 2 -Reduktion durch Nutzung des öffentlichen Verkehrs.

Auch mit diesen zusätzlichen Kriterien scheint das Gossauer Konzept bisher zu fruchten: Von den 40 Gossauer Fair-Trade-Akteuren sind 28 auch beim «Plus» dabei. Alder ist sich sicher:

«Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist in der Gossauer Bevölkerung gestiegen.»

Allein schon deswegen, weil das Thema in den vergangenen zwei Jahren immer wieder präsent gewesen sei. Die meisten der teilnehmenden Institutionen und Betriebe hätten die Philosophie der Fair-Trade-Town für sich selbst übernommen und würden diese nun täglich leben. Das mache sich in der Stadt bemerkbar.



Mit der Aktionswoche die Fair-Trade-Town sichtbar machen

Da die Kriterien von den beteiligten Akteuren das ganze Jahr über umgesetzt werden müssten und dies teilweise auch im Stillen passiere, wolle man mit der Aktionswoche zeigen: «Wir engagieren uns als Stadt weiterhin und wollen gleichzeitig die Bevölkerung zum Mitmachen animieren.»



Gelingen soll dies unter anderem mit einer Nachhaltigkeitsmeile auf dem Maimarkt an diesem Wochenende. An fünf Ständen werden – vertretend für das gesamte Projekt – nachhaltige und fair produzierte Waren sowie Aktivitäten präsentiert.

In der Aktionswoche widmen sich auch Schülerinnen und Schüler des Notker-Schulhauses mit dem Workshop «Save the Planet» dem Thema – unter anderem mit selbstgemalten Bildern. Bild: PD

Am Montagmorgen und -abend ist die Kerngruppe des Projekts beim Bahnhof Gossau anzutreffen, wo sie ÖV-Nutzerinnen und -nutzer mit einer süssen Kleinigkeit belohnen will. «Darauf freuen wir uns besonders», sagt Huber. «Zwar haben wir von den SBB keine Genehmigung dafür erhalten. Deshalb müssen wir das nun halt neben dem Bahnhof machen.»



Neben den öffentlichen Aktionen sind viele kleinere geplant, wie Helen Alder sagt. So widmet sich etwa die Globi Kinderkrippe dem sparsamen Umgang mit Wasser, die Metzgerei Grüebler grilliert Vegi-Burger, die Gutenberg-Buchhandlung gibt Velokörbe ab und die Klassen des OZ Rosenau kochen vegetarisch.

Das komplette Programm mit den einzelnen Aktionen ist auf der Website ersichtlich.