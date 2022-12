Fahrplanwechsel 2022 St.Gallen: Änderungen beim Busverkehr

Fahrplanwechsel «Wir sind verärgert»: Gewerbetreibende wehren sich gegen die Streichung der Haltestelle Schibenertor – erfolglos Mit dem Fahrplanwechsel vom Sonntag baut die Stadt St.Gallen das Busangebot ab. Vor allem die Bushaltestelle Schibenertor und die dortigen Gewerbetreibenden mit Hofladen Regioherz und Café Barista sind betroffen. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Die Buslinien 7, 8, 12 sowie der Nachtbus N91 halten ab Sonntag nicht mehr am Schibenertor. Bild: Marlen Hämmerli

Am Sonntag ist Fahrplanwechsel. In der Stadt St.Gallen stehen damit grössere Änderungen im Busfahrplan an. Unter anderem werden diverse Linien unter der Woche bereits ab 20 Uhr ausgedünnt und der Ferienfahrplan im Winter kehrt zurück. Der Abbau ist das Resultat von Sparbemühungen der Stadt.

Die wichtigste Änderung ist aber eine andere: Mehrere Buslinien halten nicht mehr an der Haltestelle Schibenertor. Sehr zum Ärger der dortigen Gewerblerinnen und Gewerbler.

Gewerbetreibende überreichen Petition mit 2000 Unterschriften

Bereits mit dem Fahrplanwechsel vor einem Jahr, im Dezember 2021, waren Stopps der Linien 1, 2, 3, 4 und 6 gestrichen worden. Dagegen wehrten sich acht Gewerblerinnen und Gewerbler, die um die Erreichbarkeit ihrer Geschäfte fürchteten. Ende Januar 2022 schickten sie dem Stadtrat einen Brief.

Als sie darauf keine Antwort erhielten, lancierten die Gewerbetreibenden eine Petition mit dem Titel: «Pro Schibenertor – für eine attraktive Innenstadt» und übergaben sie im April der Stadt mit rund 2000 Unterschriften. Dann wurde bekannt, dass mit dem nun anstehenden Fahrplanwechsel weitere Stopps am Schibenertor gestrichen werden. Ab Sonntag werden auch die Linien 7, 8, 12 sowie der Nachtbus N91 nicht mehr halten. Ab dann bedienen nur noch die Linien 5 und 9 die Haltestelle.

Auf den Entscheid, die Linien 7 und 8 am Schibenertor zu streichen, nimmt der Stadtrat in seiner Antwort auf die Petition Bezug. Die Streichung sollte ursprünglich erst mit der Neugestaltung von Marktplatz und Bohl erfolgen. Weil die Linien aber elektrifiziert werden, geschieht der Schritt bereits jetzt. Der Kanton erklärt dies in seiner Antwort auf die Vernehmlassung zum Fahrplanwechsel so: «Trolleybusse können sich beim Schibenertor aufgrund der Fahrleitungssituation nicht mehr überholen, wodurch für alle Trolleybuslinien die gleiche Haltepolitik erforderlich ist.»

Stadtrat hinterfragt Entscheid

Grundsätzlich anerkennt der Stadtrat das Anliegen der Gewerbetreibenden nach einer möglichst guten Erreichbarkeit. Aufgrund der Petition habe er seine Überlegungen «erneut hinterfragt». Trotzdem ist die Stadtregierung der Ansicht, dass die Geschäfte am Schibenertor weiterhin «sehr gut» mit dem ÖV erschlossen seien. Ausserdem solle die Strecke zwischen Bahnhof und Marktplatz mit der Neugestaltung von Marktplatz, Bahnhofstrasse und Knoten Schibenertor attraktiver werden für Fussgängerinnen und Fussgänger.

Die Aufhebung der Haltestelle Schibenertor sei Resultat einer Gesamtabwägung. Ein attraktiver ÖV verlange kurze Reisezeiten, aber auch gut erreichbare Haltestellen – ein Zielkonflikt. Kurze Reisezeiten werden mit möglichst wenigen Haltestellen erreicht. Für eine gute Erreichbarkeit braucht es möglichst viele Haltestellen.

Enttäuschung und Frust

Die Antwort des Stadtrats hat die Gewerbetreibenden am Schibenertor verärgert, wie Grace Schatz, Geschäftsführerin des Hofladens Regioherz, sagt. Emil Underberg vom Barista – Specialty Coffee & Bar erklärt, er sei enttäuscht. «Wir hätten uns zumindest ein Gespräch gewünscht. Dass ein Stadtrat mal vorbeikommt und sich nach den Bedürfnissen der St.Gallerinnen und St.Galler erkundigt.»

Grace Schatz, Inhaberin des Bauernhofladens Regioherz. Bild: PD

Schon die Streichung der Stopps vor einem Jahr hätten Schatz und er zu spüren bekommen. Die Zahl der Kundinnen und Gäste sei gesunken. «Früher stiegen sie am Schibenertor aus, holten sich bei mir einen Kaffee und gingen dann zum Bahnhof. Heute fahren sie mit dem Bus direkt zum Bahnhof.» Die Erreichbarkeit habe sich deutlich verschlechtert, auch weil die Gebührenpflicht für oberirdische Parkplätze ausgeweitet wurde.

Emil Underberg vom Barista – Specialty Coffee & Bar. Bild: Dinah Hauser

Weitere Änderungen stehen an

Neben der Streichung der Stopps gibt es weitere Änderungen: Zwischen Weihnachten und Neujahr sowie am Freitag nach Auffahrt gilt wieder der Ferienfahrplan. Das gilt für die Linien 1, 2, 5, 6, 7 und 8. Auf denselben Linien fahren ausserdem unter der Woche bereits ab 20 Uhr weniger Busse. Bisher wurde der Fahrplan erst ab 21 Uhr ausgedünnt.

Bei der Linie 9 fällt unter der Woche die Taktverdichtung am Mittag weg, statt im 10-Minuten-Takt verkehren die Busse im 20-Minuten-Takt. Auf den Linien 1, 2 und 5 gilt samstags neu der 15-Minuten-Takt. Durch all diese Anpassungen spare die Stadt 420'000 Franken, hiess es im Frühling beim Kanton.

Bei verschiedenen Linien werden ausserdem die Fahrzeiten im Minutenbereich angepasst, teilte die Stadt diese Woche mit. Dies, um die Pünktlichkeit zu erhöhen. Es lohne sich, nach dem Fahrplanwechsel vor jeder Fahrt den Fahrplan zu überprüfen.

