Ärger über Busfahrplan - Petitionärin sammelt 1585 Unterschriften

Fahrplandesaster Dreimal mehr Unterschriften als erhofft: Goldacherin fordert mit Petition bessere Busverbindungen in der Region Rorschach Initiantin Jacqueline Schneider hat auf mindestens 500 Unterschriften gehofft, geworden sind es beinahe 1600. Der Ärger über das neue Buskonzept am See ist spürbar gross. Doch die geplante Übergabe mit Knall fiel ins Wasser. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 11.02.2023, 05.00 Uhr

Jacqueline Schneider aus Goldach vor der Übergabe der Busfahrplan-Petition im Regierungsgebäude in St.Gallen. Bild: Reto Martin

Die Sonne strahlt auf den Klosterplatz vor dem Regierungsgebäude in St.Gallen, als Jacqueline Schneider am Donnerstagmittag mit den Petitionsbogen ankommt. Die ehemalige Goldacher SP-Kantonsrätin strahlt auch, nämlich vor Freude darüber, dass die Schachtel um einiges schwerer ist als erhofft. «Wenn wir bis Ende Januar 500 Unterschriften zusammenbekommen, wäre dies ein schöner Erfolg», sagte sie kurz vor dem Jahreswechsel, als sie die Petition «Verbesserung Busverbindungen in der Region Rorschach und Rheintal» ankündigte.

Geworden sind es 1585, also mehr als dreimal so viel. «Die Unterschriften zeigen, dass nicht nur ich die neuen Busfahrpläne nicht gut finde, sondern viele Menschen in der Region Rorschach damit unzufrieden sind. Ich dachte, die Dringlichkeit wäre in Rorschacherberg nicht so hoch. Da habe ich mich aber getäuscht, es haben sich Leute aus allen Gemeinden in der Region Rorschach gemeldet und sich für das Engagement bedankt», sagt Jacqueline Schneider und ergänzt:

«Ich wurde mit Briefen und Mails überschwemmt. Diese Unterstützung und Rückendeckung war sehr rührend und hat mich tief bewegt.»

Still, ohne Aufsehen und ohne Fotos

Ursprünglich war vereinbart, dass Patrick Ruggli, Leiter Amt für öffentlichen Verkehr (AÖV) des Kantons St.Gallen, die Petitionsunterlagen am Sitz des Volkswirtschaftsdepartements an der Davidstrasse in St.Gallen entgegennimmt. Doch zwei Tage vor der Übergabe meldet sich eine Assistentin der Amtsleitung. Es gäbe für Petitionsübergaben kantonsintern einen vorgegebenen, einzuhaltenden Ablauf. Demnach müssten Petitionsunterlagen nach vorgängiger Anmeldung direkt beim Empfang der Staatskanzlei abgegeben werden. Das Erstellen von Fotos zusammen mit Mitarbeitenden des Kantons sei dabei nicht gestattet. Und auch Patrick Ruggli werde nicht dabei sein.

Der Amtsleiter äussert sich dann doch noch zur Angelegenheit, schriftlich: «Die Petition wird der Regierung zur Kenntnis gebracht. Der Antwort kann an dieser Stelle nicht vorgegriffen werden. Das AÖV nimmt die Anliegen ernst. Mit Jacqueline Schneider und der Gemeinde Goldach hat bereits ein Gespräch stattgefunden. Sie hat uns eine Zusammenfassung der Anliegen zugestellt, die wir den Transportunternehmen weitergeleitet haben. Entsprechende Abklärungen für Verbesserungen werden basierend darauf mit allen Beteiligten vorgenommen. Ob und wie diese aussehen könnten, werden wir zu gegebener Zeit mitteilen.»

Innerdörfliche Verbesserung rasch möglich

Was erhofft sich die 52-Jährige von der Petition? Es gibt zwei Szenarien. Wenn in den einzelnen Gemeinden, in diesem Fall in Goldach, Verbesserungen erfolgen sollen, dann ist es realistisch, dass diese schnell umgesetzt werden. Beispielsweise die Linie vom Bahnhof Goldach zum Rietli über den Kronenplatz, die den ganzen Tag fahren sollte und nicht nur zu Pendlerzeiten. Dadurch würden die Fahrzeiten verkürzt und die Leute hätten mehr Möglichkeiten, vom Hauptbahnhof ins untere Goldach und umgekehrt zu kommen.

In diesem Fall müsste sich laut Jacqueline Schneider nur der Gemeinderat Goldach damit befassen und seinen Segen geben, natürlich auch zu den entstehenden Kosten. Sie habe bereits positive Rückmeldungen von Gemeindepräsident Dominik Gemperli erhalten, zumal auch er zahlreiche Rückmeldungen nach dem Fahrplanwechsel erhalten habe. Für alles, was übergeordnet sei und mehrere Gemeindegebiete betreffe, sei es um einiges herausfordernder, eine Lösung zu finden.

Politisches Comeback ist ausgeschlossen

Jacqueline Schneider ist überzeugt davon, dass ihre Petition nicht einfach in der Schublade verschwinden wird, sondern sich die Verantwortlichen um das Thema kümmern. Nicht erst seit Dominik Gemperli und Patrick Ruggli von der grossen Anzahl Unterschriften hörten, hätten diese Hand geboten und seien gesprächsbereit gewesen. Sie sagt:

«Ich habe immer einen sehr wohlwollenden Ton erlebt und hatte nicht den Eindruck, dass ich mit meinen Anliegen nur nerve.»

Durch ihr Engagement hat sich Jacqueline Schneider wieder ins politische Bewusstsein der Menschen am See gebracht. Die frühere Goldacher Gemeinderätin und ehemalige SP-Kantonsrätin wurde denn auch mehrfach darauf angesprochen, doch wieder ein öffentliches Amt zu übernehmen. Sie nimmt diese Reaktionen und das Vertrauen in sie mit einem Schmunzeln zur Kenntnis, sagt aber auch bestimmt: «Es wird keine Jacqueline Schneider mehr im Gemeinderat oder Kantonsrat geben.»

Wertschätzung für ihre Arbeit habe sie auch als aktive Politikerin erlebt, aber nicht in der Grössenordnung, wie dies nun der Fall sei. Das sei wirklich aussergewöhnlich. Ihre politische Vergangenheit sei sicher kein Nachteil. «Der Gesprächston muss immer anständig sein, das ist mir ein grosses Anliegen. Er muss aber auch klar und direkt sein, es muss etwas passieren, meine Angriffslustigkeit darf man durchaus spüren.»

Verbesserungen sind nicht alltagstauglich

Wird sie nun also zur «Retterin» der Ungehörten in der Region Rorschach und kümmert sich um sämtliche Anliegen? «Nein», sagt sie und lacht, «ich habe nach Beendigung meiner politischen Karriere nie gedacht, dass ich für etwas nochmals derart in die Bresche springen muss. Aber dieser unsinnige neue Busfahrplan hat mich dermassen geärgert, da war mir sofort klar, ich kann das nicht einfach so stehen lassen.»

Ausgelöst worden ist das Engagement von der Goldacherin mit der Fahrplanumstellung im vergangenen Dezember. Die angepriesenen Verbesserungen entpuppten sich im praktischen Gebrauch als wenig alltagstauglich. Wie diese Zeitung am 22. Dezember berichtete, fahren die Busse Umwege (Goldach–Tübach / Sonnenhalden–Bahnhof Goldach) über Rorschacherberg und Rorschach, bedienen den Bahnhof Goldach nicht mehr (Schnellbus nach St.Gallen) oder fahren nur zu Pendlerzeiten (Bahnhof Goldach–Industrie Thannäcker).

