Goldacherin lanciert Petition zur Verbessrung der Busverbindungen

Fahrplanärgernis Misslungener Busfahrplan am See soll korrigiert werden: Ex-Kantonsrätin Jacqueline Schneider lanciert Petition Benutzerinnen und Benutzer des öffentlichen Verkehrs in der Region Rorschach reiben sich verwundert die Augen. Die Busse sind schlecht getaktet, oft unpünktlich und fahren Umwege. Auch Ex-Kantonsrätin und Gemeinderätin Jacqueline Schneider spricht von einer markanten Verschlechterung seit der Fahrplanumstellung vom 11. Dezember. Mit ihrer Petition fordert sie von den Verantwortlichen eine rasche Anpassung. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die frühere Goldacher Kantonsrätin und Gemeinderätin Jacqueline Schneider unterschreibt die von ihr lancierte Petition zum Thema Verbesserung Busverbindungen in der Region Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Die Wogen gehen hoch in der Region Rorschach. Die von den Verantwortlichen vor der Fahrplanumstellung präsentierten Verbesserungen entpuppen sich im praktischen Gebrauch als wenig alltagstauglich. Wie diese Zeitung am 22. Dezember berichtete, fahren die Busse Umwege (Goldach–Tübach / Sonnhalden–Bahnhof Goldach) über Rorschacherberg und Rorschach, bedienen den Bahnhof Goldach nicht mehr (Schnellbus nach St.Gallen) oder fahren nur zu Pendlerzeiten (Bahnhof Goldach–Industrie Thannäcker).

Auf der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Goldach wenn ...» hat sich die Kritik in den vergangenen Tagen weiter verschärft. Ein User schreibt: «Es ist Scheisse, was da abläuft. Ich denke an einen Wohnungswechsel, von Goldach weg. Hauptsache die, die diesen Fahrplan erstellt haben, kommen gut nach Hause.» Eine Frau schreibt: «Und unteri Goldacher chönd nödmol me an Goldach Bahnhof fahre ohni Weltreis.»

Für alte oder gehbehinderte Menschen eine Zumutung

Ein Mann «bedankt» sich bei den Fahrplantüftlern fürs Fitnesstraining vom See zum Bahnhof Goldach. «Es ist Schrott, wie sollen ältere Leute zum Bahnhof kommen?» Ein anderer Busbenutzer meint: «Auch eine interessante Variante vom Kronenplatz zum Bahnhof Goldach. Zwei Minuten zum Umsteigen beim Löwengarten, sportlich, wenn man die Lage der Haltestellen und der Fussgängerstreifen sowie den Verkehr berücksichtigt.»

Nicht nur auf Facebook, sondern auch in den Bussen, in Cafés und an den Haltstellen wird über die neuen Buslinien diskutiert. Der allgemeine Tenor: «Es ist eine klare Verschlechterung gegenüber früher.» Ursula Bruggisser aus Rorschach schreibt dem «Tagblatt»: «Danke für Ihren Artikel über die Busmisere in Goldach. Da können wir ÖV-Benutzende aus Rorschach Ost und Rorschacherberg Ost uns nur anschliessen! Seit dem Wechsel zum neuen Busanbieter hat sich auch für uns vieles verschlechtert. Vorher hatten wir den Viertelstundentakt in die Stadt hinunter. Neu fährt pro Stunde zweimal das Postauto ins Stadtzentrum, zu Post, Banken, Einkaufsmöglichkeiten und Cafés. Mit dem neuen Postauto 254, mit dem wir über den ganzen Rorschacherberg bis zum Rosenegg-Kreisel in die Stadt hinunterkommen, dauert die Fahrzeit 20 Minuten, ein Halt vor geschlossener Barriere nicht eingerechnet.»

Alternativ habe man zwar noch die Möglichkeit, mit dem Bus 251 bis zum Stadtbahnhof zu fahren, dort auf einen Anschlussbus in die Stadt zu warten oder den Weg zu Fuss zu bewältigen. Allerdings sei diese Variante für alte und/oder gehbehinderte Menschen eine Zumutung. Ursula Bruggisser drückt zudem die Hoffnung aus, dass die Urheber dieser Busfahrplanung einmal eigene Erfahrungen mit allen Routen sammeln:

«Am besten in Begleitung von alten oder gehbehinderten Personen. Danach gäbe es wohl einiges zu korrigieren!»

Regelmässig mit dem Bus unterwegs ist auch die ehemalige SP-Kantonsrätin und langjährige Goldacher Gemeinderätin Jacqueline Schneider. «Ich bin seit über 15 Jahren Pendlerin und bin immer mit dem Bus um 6.53 Uhr ab Goldach-Kronenplatz unterwegs.» Alle Personen, die ins Stadtzentrum von St.Gallen fahren wollten, müssten beim Kantonsspital umsteigen, ärgert sie sich. Nicht nur für Berufspendler, sondern auch für ältere oder mobilitätseingeschränkte Personen sei diese Änderung ihrer Meinung nach sehr kundenunfreundlich. Sie habe selbst erlebt, wie ältere Menschen hilflos dort «gestrandet» seien.

Ziel vom Service public deutlich verfehlt

Es müsse doch ein zwingendes Anliegen sein, Personen ein gutes Angebot im Bereich öffentlicher Verkehr zu machen, damit der Gedanke, das eigene Auto zu nutzen, möglichst gering bleibe, ganz im Sinne eines Service public, sagt sie und betont: «Dieses Ziel wurde mit der Fahrplanumstellung leider deutlich verfehlt.»

Aus ihrer Zeit als Gemeinderätin wisse sie, wie anspruchsvoll die Fahrplangestaltung und Koordination der ÖV-Angebote jeweils seien. Den Anliegen, Wünschen und Bedürfnissen aller Beteiligten nachzukommen, sei nicht möglich. Nun leide aber die gesamte Region Rorschach unter den schlechten Fahrplänen. Sie wolle daher nicht untätig die Faust im Sack machen, sondern die Verantwortlichen motivieren, sich das Ganze nochmals anzuschauen. Mit einem Schmunzeln räumt sie ein, dass ein wenig öffentlicher Druck in dieser Angelegenheit nicht schade, daher habe sie sich entschlossen, eine Petition zu lancieren.

Der Titel der Petition lautet: «Verbesserung der Postauto- und Rheintal-Bus-Verbindungen in der Region Rorschach». Diese fordert: «Die Schnellbus-Verbindung des Postautos 254 verkehrt wieder bis zum Bahnhof St.Gallen. Die Fahrzeiten der Rheintal Bus AG innerhalb der einzelnen Ortschaften werden zeitlich optimiert.»

500 Unterschriften in einem Monat als Ziel

Das Sammeln von Unterschriften startet am Dienstag, 3. Januar. Wer die Petition unterstützen möchte, kann dieses PDF ausdrucken oder er findet Unterschriftenbogen im Milchkasten von Jacqueline Schneider an der St.Gallerstrasse 45 in Goldach. Sie freut sich, wenn möglichst viele volle Unterschriftenbogen dort im Briefkasten landen. Das Sammeln von Unterschriften beschränkt sie auf den Monat Januar: «Wenn wir in dieser Zeit 500 Unterschriften zusammenbekommen, wäre dies ein schöner Erfolg.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen