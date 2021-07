Fahrende in St.Gallen «Das ist ein wunderschöner Platz»: Auf der Kreuzbleiche haben Fahrende ihr Lager aufgeschlagen Rund 20 Wohnwagen bilden auf der Kreuzbleiche ein Camp. Das «fahrende Zigeuner-Kultur-Zentrum» hat sein Lager mitten in St.Gallen aufgeschlagen. Drei Wochen werden die Fahrenden hier bleiben – und den St.Gallerinnen und St.Gallern ihre Lebensweise näherbringen. Denn Vorurteile gibt es noch immer viele. Julia Nehmiz 22.07.2021, 19.00 Uhr

Rund 20 Wohnwagen stehen zur Zeit auf der Kreuzbleiche – sie bilden das «fahrende Zigeuner-Kultur-Zentrum». Im rot-weissen Zelt wird ab dem Wochenende eine Fotoausstellung gezeigt. Bild: Raphael Rohner (22.7.2021)

Eine Wagenburg. rot-weisses Absperrband zäunt das Camp auf der Kreuzbleiche provisorisch ein. Am Eingang hängt ein grosses Plakat: «fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum». Friedliche Sommerstimmung, wie auf einem Campingplatz in den Ferien. Nur viel ruhiger.

Am Sonntag haben die Fahrenden ihr Lager auf der Kreuzbleiche aufgeschlagen. Bis zum 8. August werden sie mitten in der Stadt leben. Rund 20 Wohnwagen stehen um ein grosses Zelt. Dort soll ab dem Wochenende eine Fotoausstellung gezeigt werden. Andere Kulturanlässe können coronabedingt nicht stattfinden.

Das Lager präsentiert sich offen. Narzisse Birchler-Werro lädt spontan zu einem Gespräch ein. Im Schatten des Vorzelts ihres Wohnwagens erzählt sie vom Leben der Jenischen und Sinti, von den Schwierigkeiten, Durchgangsplätze zu finden («es gibt viel zu wenige in der Schweiz, würde das Kultur-Zentrum morgen schliessen, ich wüsste nicht wohin») – und von den Vorurteilen, die sie mit dem «fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrum» abbauen wollen.

Laut aktuellem Standbericht 2021 der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende pflegen 2000 bis 3000 Jenische und Sinti in der Schweiz eine fahrende Lebensweise. Aktuell gibt es in der Schweiz 16 Standplätze, die ihnen im Winter als fester Wohnsitz dienen, sowie 24 vollwertige und 14 eingeschränkt nutzbare Durchgangsplätze für die Zeit zwischen März und Oktober, wenn sie als Fahrende unterwegs sind. Das ist zu wenig: Gemäss Standbericht fehlen in der Schweiz 20 bis 30 Standplätze und 50 Durchgangsplätze.

Narzisse Birchler-Werro ist als Fahrende aufgewachsen, sie gibt die Kultur an ihre Tochter Melody weiter. Bild: Raphael Rohner

Von März bis Ende August tourt das Kultur-Zentrum durch die Schweiz

Man stutzt über den Namen – warum Zigeuner? Ja, sagt Narzisse Birchler-Werro, es sei nicht einfach, den Namen zu ändern, dafür müssten sie beim Bund einen Antrag stellen. Zudem seien sie ja bekannt unter diesem Namen. Gegründet wurde die Genossenschaft fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum 1985 von ihrer Tante, einer Jenischen. Jeweils von März bis Ende August ist die Genossenschaft in der Schweiz unterwegs, lädt Schulklassen ein, organisiert kulturelle Anlässe, zeigt Handwerk und Kultur – und will so die Lebensweise näherbringen.

Das Kultur-Zentrum kommt seit vielen Jahren im Sommer nach St.Gallen. Narzisse Birchler-Werro ist zum ersten Mal dabei. Ihr Vater ist Präsident des Kultur-Zentrums, jetzt kümmert er sich um den Winterstandplatz, und sie hat nun eine Art Campleitung inne. Ihr Mann ist unterwegs, Messerschleifen bei einem Kunden. Die beiden Töchter, 11 und 14, sitzen bei ihr, der Cousin ihres Mannes kommt dazu, seine Frau und ihre drei kleinen Söhne, sechs, vier, eineinhalb, schauen vorbei. Narzisse Birchler-Werro sagt:

«Es ist ein familiäres Leben.»

Auch ihre fünf Geschwister seien als Fahrende dabei, ebenso wie die Geschwister ihres Mannes.

Während drei Wochen hat die Genossenschaft fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum ihr Lager auf der St.Galler Kreuzbleiche aufgeschlagen. Bilder: Raphael Rohner (22.7.2021) Friedliche Stimmung im Camp der Fahrenden. Raphael Rohner Narzisse Birchler-Werro hat eine Art Campleitung inne. Auch ihrer Tochter Melody gefällt der Platz auf der Kreuzbleiche gut. Raphael Rohner Narzisse Birchler-Werro ist als Tochter eines Jenischen und einer Sinti im Wohnwagen aufgewachsen. Sie gibt diese Kultur an ihre Kinder weiter. Raphael Rohner Christian Birchler spielt spontan ein Ständchen auf seinem Schwyzerörgeli. Raphael Rohner Christian Birchler ist das erste Mal mit seiner Familie Teil des fahrenden Zigeuner-Kultur-Zentrums. Raphael Rohner Rund 50 Kinder sind mit dabei im Camp. Im rot-weissen Zelt (links) wird eine Fotoausstellung gezeigt. Raphael Rohner «Die Stadt stellt uns gegen Mietet den Platz zur Verfügung, da machen wir am Zelt gerne Werbung für die Stadt», sagt Narzisse Birchler-Werro. Raphael Rohner Auch diesen Jungs gefällt die Kreuzbleiche als Standort für Fahrende. Raphael Rohner Ferienfeeling Kreuzbleiche: Wäsche trocknet am Vorzelt. Raphael Rohner Das rollende Zuhause ist mit Kunstblumen dekoriert. Raphael Rohner Auch das Goldfischglas hat Platz im Wohnwagen. Raphael Rohner

Doch das fahrende Kultur-Zentrum ist mehr als Familie – «es ist multikulti». Im Gegensatz zu vielleicht anderen Gruppen könnten bei ihnen alle mitfahren, die möchten. Viele Fahrende aus Frankreich, etliche aus der Romandie, auch Deutsche seien dabei. Wie viele Personen aktuell auf der Kreuzbleiche campieren, kann sie auf Anhieb nicht sagen – «wir sind 20 Wagen, pro Wagen vier bis fünf Personen». Rund 50 Kinder seien im Camp, das jüngste sei 20 Tage alt, sagt Birchler-Werro.

Doch es ist ruhig, die meisten sind wohl gerade auf der Kreuzbleiche am Fussball spielen. «Es ist ein wunderschöner Platz hier.» Sie sei ganz begeistert. Der Platz in Winterthur, wo sie zuvor waren, der sei auch schön. Aber die Kreuzbleiche toppe das. «Das ist einer von den schönsten Plätzen», pflichtet Tochter Emily bei. Hier sei richtig Ferienfeeling.

Hund, Degus und Goldfische: Im Wohnwagen mit Haustieren

Alles habe seine Ordnung, das ist ihr wichtig. Sie zahlen Mieten, zahlen für Strom und Wasser, haben die Wagen mit Waschmaschinen, Tumbler und den WC-Wagen auf dem Kiesplatz vor der Reithalle abgestellt, damit ja kein Abwasser in die Wiese gelangt. Benutzen Gebührensäcke der Stadt St.Gallen, halten Ordnung, und halten das Reglement ein, das die Stadt vorgebe. Trotzdem gehe immer wieder die Polizei vorbei – dabei hat das fahrende Kultur-Zentrum eine Bewilligung. Narzisse Birchler-Werro zuckt die Schultern: So sei es eben, wegen einiger weniger schwarzer Schafe müsse man immer noch gegen Vorurteile angehen.

Narzisse Birchler-Werro ist im Wohnwagen aufgewachsen. Der Vater Jenischer, die Mutter Sinti. Und auch mit ihrer eigenen Familie lebt sie das traditionelle Leben als Fahrende. Ihre Töchter leben mit ihr und ihrem Mann im Wohnwagen, der 17-jährige Sohn hat bereits seinen eigenen – dieser steht neben dem der Eltern. Unter dem Vorzelt ein Käfig mit zwei Degus, die sich im Laufrad austoben, der Hund kläfft im Wagen, er hat es nicht so mit Besuch, im geöffneten Fenster steht ein Goldfischglas.

Auch die Goldfische wohnen bei Familie Birchler-Werro im Wohnwagen. Bild: Raphael Rohner

Eine Nachbarin schaut kurz vorbei, sie hat Plastikbecher für Narzisse Birchler-Werro eingekauft. Es sei ein Zusammenhalt unter den Fahrenden, sagt sie. Man schaue füreinander. Und jeder kümmere sich, auch um die Kinder der anderen. Abends sitze man oft gemeinsam ums Lagerfeuer. Wird ihr das nie zu viel, immer mit anderen Leuten zusammenzuleben? Klar, manchmal habe auch sie genug oder schlechte Laune, aber dann gehe sie einfach in den Wagen und mache die Tür zu, sagt Narzisse Birchler-Werro.

Doch in St.Gallen wollen sie und die anderen Fahrenden ihre Türen weit auf machen. Und bis 8. August von ihrem Leben erzählen, von ihrer Kultur. Dann ziehen sie weiter. Bis sie nächsten Sommer wieder ihr fahrendes Zigeuner-Kultur-Zentrum in St.Gallen aufschlagen.