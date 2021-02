Fachkräftemangel «Ich bin immer gespannt, was mich erwartet»: Darum ist die ehemalige RAV-Stellensuchende Hermize Islami jetzt in Wittenbach für die Spitex unterwegs Der Fachkräftemangel in der Pflege ist auch in Wittenbach spürbar. Drei Betriebe haben deshalb mit der Arbeitslosenkasse ein neues Arbeitsintegrationsprogramm lanciert. Erste Erfahrungen zeigen: Der Entscheid war richtig. Marlen Hämmerli 26.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hermize Islami auf dem Rückweg nach einem Einsatz bei einer Patientin: Sie absolviert als eine der Ersten das neue Arbeitsintegrationsprogramm, das Wittenbacher Organisationen anbieten. Bild: Ralph Ribi

Als Anfang 2020 die Mutter von Hermize Islami an Krebs erkrankt, wird die Spitex zu einer wichtigen Unterstützung. Medikamente verabreichen, bei der Körperpflege helfen oder einfach da sein. Islami merkt: «Das möchte ich auch gerne machen. Kranken Leuten helfen und wertvoll für sie sein.» Bis dahin arbeitet die 34-Jährige im Kantonsspital St.Gallen, sterilisiert dort Operationsbesteck. Die Arbeit erfüllt sie aber nicht mehr. «Ich wollte etwas Neues ausprobieren.»

Im Herbst erhält sie ihre Chance. Das RAV vermittelt sie an die Spitex Regio Wittenbach. Diese hat mit der Alterszentrum Kappelhof AG und der Obvita einen Verbund gegründet und ein Arbeitsintegrationsprogramm lanciert. Das Ziel: RAV-Stellensuchende sollen einen Einblick in Pflege und Betreuung erhalten. Wenn es für beide Seiten passt, werden sie ausgebildet, um danach eine Festanstellung in der Branche zu finden. Ein Projekt gegen den Fachkräftemangel. Dabei gibt es Praktika in drei Bereichen: Pflege, Gastronomie, Hauswirtschaft.

Bis zur Festanstellung braucht es einiges

Mit Blick auf das Beispiel von Hermize Islami sagt Spitex-Geschäftsführerin Stefanie Maselli heute:

«Das Programm ist ein Erfolg.»

Stefanie Maselli ist Geschäftsführerin der Spitex Regio Wittenbach. Gleichzeitig verteilt sie Kandidatinnen und Kandidaten, die das RAV dem Ausbildungsverbund vorschlägt, auf die angeschlossenen Betriebe.



Bild: Nik Roth (30. März 2020)

Islami startet im November mit einem sogenannten Einsatzprogramm, das 14 Wochen dauert, währenddessen sie weiterhin Taggelder vom RAV erhält und sich weiterhin bewerben muss. Wie der Name vermuten lässt, sollen mit diesem Praktikum Kandidatinnen und Kandidaten einen Einblick erhalten und herausfinden: Kann ich mir diese Arbeit vorstellen? Halte ich die Nähe zu den Patientinnen und Patienten aus? Komme ich damit klar, in eine fremde Wohnung «einzudringen»?

Im Falle von Islami können all diese Fragen mit Ja beantwortet werden. «Schon Anfang Januar haben wir an einem Standortgespräch gemerkt: Es geht gut. Wir können uns vorstellen, weiter zusammenzuarbeiten», sagt Maselli. Nach zwölf Wochen Einsatzprogramm hängt Islami deshalb ein zwölfwöchiges Ausbildungspraktikum an. «Diese Begrifflichkeiten sind wichtig für die Arbeitslosenkasse. Für uns sind sie aber nicht immer einfach», sagt Maselli und schmunzelt. In diesem zweiten Praktikum geht es darum, die Grundsteine für eine Festanstellung zu legen. Das kann zum Beispiel ein Deutschkurs oder ein niederschwelliger Pflegelehrgang sein.

Man weiss nie, was einen erwartet

Täglich ist Hermize Islami unterwegs, fast immer als Begleitung von Spitex-Mitarbeiterin Ayleen Fleckner. Islami besucht Patientinnen und Patienten, je nach Aufwand sind es vier bis zwölf am Tag. Sie geniesse es, viel unterwegs zu sein, nicht immer drinnen zu sitzen, sondern viele verschiedene Leute kennen zu lernen. «Ich bin immer gespannt, was mich erwartet. Du kannst nie vorhersagen, was kommt.» Auch wenn die Kunden dieselben sind, die Situation kann eine ganz andere sein. Tönt stressig, aber Islami sagt: «Man gewöhnt sich dran.» Anfangs habe sie auch gedacht:

«Gott, was kommt jetzt?»

Doch das gehe vorbei.

Hermize Islami (links) und ihre Betreuerin Ayleen Fleckner. Im Rucksack befinden sich alle nötigen Utensilien. Bild: Ralph Ribi

Unter Anleitung von Fleckner lernt Islami Handgriffe wie den Blutdruck zu messen oder Augentropfen zu verabreichen. Beides ist nicht so einfach, wie man meinen würde. Fleckner: «Bei den Augentropfen muss man die Handhygiene einhalten, aber es darf kein Desinfektionsmittel an den Händen zurückbleiben. Und dann muss man darauf achten, die Patientin oder den Patienten in die richtige Stellung zu bringen.»

Die Dankbarkeit der Leute belohnt die Mühe. Solche Momente seien schön, sagt Islami. Fleckner erinnert sich an eine Patientin aus Muolen. «Sie war froh und dankbar, dass jemand nach ihr schaut. Jemand, der sich Zeit nimmt.»

Ab April teilweise alleine unterwegs, ab Juni festangestellt

Inzwischen, nach knapp drei Monaten, kann Islami schon vieles alleine erledigen. «Ich bin noch im Hintergrund und helfe, wenn nötig», sagt Fleckner. Ab April wird Islami einzelne Einsätze alleine machen, ab Juni ist sie dann festangestellt. Als Nächstes startet Islami eine neue Ausbildung am Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe St.Gallen (BZGS). In sechs Onlinemodulen eignen sich die Lernenden die Grundlagen des Berufs an.

Ein Blutdruckmessgerät: Auch scheinbar einfache Handgriffe benötigen Übung und Sorgfalt. Bild: Ralph Ribi

«Dieser neue Lehrgang, Assistenz Pflege und Betreuung, ist sehr praxisnah», sagt Maselli. «Es ist ein glücklicher Zufall, dass das BZGS ihn genau jetzt ausgearbeitet hat.» Die Spitex Regio Wittenbach habe geholfen, ihn weiter zu verfeinern. Islami und eine weitere Praktikantin des Arbeitsintegrationsprogramms sind die ersten Schülerinnen.

Derzeit sind sie die Einzigen, die am Arbeitsintegrationsprogramm teilnehmen. Künftig sollen es pro Jahr zwischen acht und zwölf Personen sein. «Die Idee ist, dass auch andere Betriebe im Gesundheitswesen mitmachen», sagt Maselli. Denn die drei Betriebe des Verbunds können nur eine kleine Anzahl Interessenten betreuen. Aber das soll sich ändern: Der Verbund soll wachsen, das Programm bekannter werden. Ein Stück weit ist das schon gelungen: Seit Dezember ist die Stiftung Kronbühl mit dabei im Ausbildungsverbund Wittenbach.