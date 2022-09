Fachkräftemangel in Bäckereien in Mörschwil und St.Gallen

Fachkräftemangel Füger schliesst wegen Personalmangel an zwei Tagen – damit ist die Mörschwiler Bäckerei nicht alleine Ab 1. Oktober öffnen die Filialen der Bäckerei Füger sonntags und montags nicht mehr. Grund ist der Personalmangel, vor allem in der Produktion. Den Sonntagsbrunch gibt es künftig in anderer Form. Marlen Hämmerli und Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.00 Uhr

Der Hauptstandort der Bäckerei Füger ist in Mörschwil. Bild: Arthur Gamsa (5. September 2022)

Gerade haben zwei Handwerker die Füger-Filiale in Mörschwil betreten. Eine Verkäuferin trägt ein Meterbrot vorbei, eine Kellnerin deckt die Tische im Gasthaus Ochsen. Es ist Montag, kurz vor 9 Uhr, und das Haus brummt vor Geschäftigkeit.

Ab 1. Oktober wird es hier am Sonntag und Montag deutlich ruhiger. Simone, Fabian und Raphael Füger reduzieren die Öffnungszeiten. Alle Filialen haben künftig noch Dienstag bis Samstag offen. Sonntag und Montag sind neu Ruhetage. Damit möchten Fügers, die gemeinsam die Geschäftsführung innehaben, allen Mitarbeitenden fixe Freitage ermöglichen. Dazu kommt der aktuelle Personalmangel, der den Schritt nötig machte.

Fügers sind nicht alleine mit ihren Sorgen. Auch in Thal und St.Gallen leiden Bäckereien unter Personalmangel.

Der Entscheid ist dem Führungsteam nicht leichtgefallen. Simone Füger sagt: «Es tut weh, am Sonntag zu schliessen.» Besonders der Sonntagsbrunch, der in Mörschwil, Steinach und St.Gallen angeboten wird, ist weitherum bekannt und beliebt. Seit 2009 gibt es ihn. Kürzlich sei ein Car aus Zürich da gewesen anlässlich eines Geburtstags, erzählt Raphael Füger. Unzählige Gutscheine für den Brunch sind im Umlauf. Diese behalten aber ihre Gültigkeit.

Der Sonntagsbrunch wird zum Samstagsbrunch: Fügers bieten den «Bäcker zMorgä» künftig samstags an, an den Standorten Steinach und St.Gallen. Für grössere Gruppen und Feiern jeglicher Art hat es in der Filiale Mörschwil Platz, ebenfalls immer samstags.

Keine Bewerbung trotz Radiospot und Social-Media-Video

Vor der Coronapandemie sei die Personalsuche noch kein Problem gewesen, sagt Simone Füger. Immer wieder flatterten Blindbewerbungen rein, Inserate waren selten nötig. Zur Eröffnung der St.Galler Filiale im März 2021, während des Lockdowns, hatten Fügers noch genügend Leute. Etwa im Sommer 2021, die Massnahmen waren aufgehoben, änderte sich der Arbeitsmarkt: Es sei immer schwieriger geworden, Fachkräfte zu finden.

Simone Füger, Co-Geschäftsführerin Bäckerei Füger. Bild: Marlen Hämmerli

Die Gründe? In der Kurzarbeit hätten viele gemerkt, wie schön ein freies Wochenende sei oder dass sie auch mit 80 Prozent genug verdienen, vermutet Raphael Füger. Zudem wechselten viele die Branche: Weil sie in der Gastronomie keine Zukunft mehr sahen, sei es wegen Kündigungen während Corona oder Negativschlagzeilen über die leidende Gastronomie.

Diesen März schalteten Fügers auf FM1 während einer Woche einen Radiospot, suchten so nach Bäcker-Konditoren und Confiseurinnen. Im Juli warben sie auf Social Media und weiteren Kanälen mit einem Video um Fachpersonal. Erneut mit wenig Erfolg. Im August entschieden Fabian, Raphael und Simone Füger, ab Oktober an allen Standorten zwei Ruhetage einzuführen. Einzelne Lieferkunden werden nach wie vor beliefert und Vorbereitungsarbeiten getätigt, etwa für die Teigherstellung mit langen Ruhezeiten.

Als Arbeitgeber attraktiver

In der Produktion fehlen aktuell rund fünf Personen. Im Service geht es knapp, dank Aushilfen. Doch Raphael Füger sagt:

«Die Sieben-Tage-Woche abzudecken, wurde immer schwieriger.»

Raphael Füger, Mitinhaber der Bäckerei Füger. Bild: Marlen Hämmerli

Mit den Ruhetagen möchte die Bäckerei auch als Arbeitgeber attraktiv bleiben. Es sei ein zukunftsorientierter Schritt, sagt Raphael Füger.

Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sehr viele davon mit Kleinstpensen. Mit den neuen Öffnungszeiten werde der Mitarbeiterstamm wohl etwas angepasst, sagt Füger.

Ein weiterer Grund für die Reduktion der Öffnungstage ist die drohende Energieknappheit. Bäckereien mit ihren Öfen und Kühlgeräten zählen zu den Grossverbrauchern. Im schlimmsten Fall dürfte Füger noch 80 Prozent des durchschnittlichen Bedarfs von 2021 beziehen. «Das hat uns ebenfalls sehr verunsichert. Durch die Ruhetage können wir auch an allen Standorten Energie sparen», sagt Raphael Füger.

Blick in die Mörschwiler Füger-Filiale: Die Brotherstellung braucht viel Energie. Bild: PD

Seit diesem Sommer bildet die Bäckerei zusätzlich zu Konditorinnen auch Confiseure aus. Bis zu fünf Auszubildenden würden Fügers jedes Jahr einstellen. Derzeit sind es nur zwei pro Jahr. Doch angesichts der Anfragen für Schnupperlehren ist Raphael Füger zuversichtlich.

Irene und Johannes Motzer haben ihr Hauptgeschäft im Buechberg 1992 eröffnet, 1999 kam die Filiale im Rorschacherberg dazu. Der Bäckereibetrieb wuchs kontinuierlich und beschäftigt heute 27 Angestellte. Das ganze Sortiment ist hausgemacht, über von Hand gerollte Gipfeli, selbst gegossene Osterhasen bis hin zu Pralinés.

Den Mangel an Fachkräften bekommen auch sie zu spüren. Mit der Konsequenz, dass die Filiale in Rorschacherberg seit Ende Sommerferien montags geschlossen bleibt. An beiden Standorten betreiben Motzers auch ein Café.

Irene Motzer sucht unter anderem eine Bäckerin oder einen Bäcker. Bild: Rudolf Hirtl

«Wir finden momentan keine Fachkraft für die Bäckerei und mussten uns zu diesem Schritt entschliessen, um die verbleibenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht übermässig zu belasten», sagt Irene Motzer.

Dringend gesucht sind beim Thaler Betrieb Bäcker, Bäckerin, Confiseurin, Konditor und auch Lehrlinge in diesen Sparten. Brauchbare Bewerbungen sind laut Irene Motzer bisher keine eingegangen. «Es sind immer weniger Leute bereit, abends oder an den Wochenenden zu arbeiten, wenn der Freundkreis freihat. Das macht es so schwierig, Fachkräfte zu finden, zumal ein beträchtlicher Teil ausgebildeter Bäcker aus diesen Gründen den Beruf wechselt.»

Personalmangel in der Backstube gebe es nicht erst seit der Coronapandemie, sagt Motzer. Das Problem sei schon seit gut sechs Jahren latent. Auch die Zahl der Lehrlinge reduziert sich ständig. Haben vor ein paar Jahren im Kanton St.Gallen noch 90 junge Menschen ihre Lehre in der Backstube gemacht, so sind es aktuell noch 30.

Ukrainerin könnte Abhilfe schaffen

Ziel sei es, die Filiale in Rorschacherberg nach den Herbstferien montags wieder zu öffnen, so Irene Motzer. Das wäre machbar, wenn eine Ukrainerin, die in Deutschland zur Backgesellin ausgebildet wurde, endlich arbeiten dürfte. «Es ist enorm schwierig, eine Arbeitsbewilligung für sie zu bekommen, obwohl sie schon früher in der Schweiz gearbeitet hat. Wir hoffen aber, dass es doch noch zeitnah funktioniert.»

Angestellte der Bäckerei Motzer wissen schon ein Jahr im Voraus, an welchen Sonntagen sie einmal im Monat arbeiten müssen und können so ihr Privatleben leicht planen.

Auf der Website der Bäckerei Schwyter sind aktuell drei Stellen ausgeschrieben, vor allem im Verkauf und Catering. Geschäftsführer Manfred Ackermann sagt:

«Die Personaldecke ist dünn.»

Neue Fachkräfte zu finden, sei schwierig und zeitaufwendig.

Da wird es auch mal eng: So geschehen während der Omikron-Welle Anfang Jahr und der Sommerferien. Als viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Urlaub waren, fielen zusätzlich Leute aus. Ackermann musste handeln: Einzelne Filialen schlossen für einige Tage oder an einigen Vormittagen, darunter jene an der St.-Jakob-Strasse in St.Gallen.

Personalsuche läuft inzwischen ständig

Die Schwyter AG, seit bald 120 Jahren in St.Gallen zu Hause, ist derzeit an 22 Standorten vertreten, 14 davon in der Stadt St.Gallen. Rund 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen. Die Personalsuche laufe wegen der Fluktuation inzwischen permanent, sagt Ackermann.

«Wir hätten auch gerne mehr Lehrlinge.»

Manfred Ackermann, Geschäftsführer der Bäckerei Schwyter. Bild: PD

Während Corona verliessen viele die Gastrobranche. Die Arbeitszeiten abends, nachts und an den Wochenenden sowie der vergleichsweise niedrige Lohn seien für viele unattraktiv. Als gelernte Bäckerin oder gelernter Bäcker verdient man etwa 4500 Franken im Monat. Das variiert je nach Alter und Berufserfahrung.

Die Leute wollten ausserdem Teilzeit arbeiten, sagt Ackermann. «Früher sagten wir, das geht nicht. Heute müssen wir darauf eingehen.» Er kennt ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt als Päcklikuriere arbeiten. Die bessere Bezahlung lockte. «Aber der Lohn ist nicht alles. Auch das Arbeitsklima zählt. Bei uns merkt man, dass es ein Familienbetrieb ist.»

Gschwend hat in der Stadt St.Gallen drei Standorte und je eine Filiale in Abtwil und Mörschwil. Insgesamt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier beschäftigt. 40 davon arbeiten in der Bäckerei. Alle Stellen seien besetzt, sagt Wisi Signer, Mitglied der Geschäftsleitung. Trotzdem:

«Wenn morgen ein gelernter Bäcker-Konditor in den Laden kommt, dann stelle ich ihn ein.»

Wisi Signer, Mitglied der Geschäftsleitung der Bäckerei Gschwend. Bild: PD

Er beschäftige lieber eine Person mehr, dafür hat Signer einen Puffer, mit dem er Unfälle oder Ausfälle wegen unbezahlten Urlaubs abfangen kann. «Wenn wir zu wenig Personal haben, alle am Anschlag laufen, dann gehen die Leute.» Noch sei es immer aufgegangen. Aber eine Filiale an einem zusätzlichen Tag schliessen? «Ich täte alles, damit das nicht nötig würde.»

Genügend Leute dank Lernenden

Bisher konnte Signer offene Stellen jeweils relativ einfach besetzen. Gschwend bildet selbst aus, sechs bis acht Auszubildende sind es pro Jahr. Von den acht Lehrlingen, die im August fertig wurden, blieben sechs im Betrieb. Signer, der für die überbetrieblichen Kurse zuständig ist, stellt wie Irene Motzer fest: «Es wird zu wenig ausgebildet.» Bäckereien und Confiserien schliessen oder werden übernommen, wodurch Ausbildungsbetriebe wegfallen.

Die Gschwend-Filialen sind sonntags grundsätzlich geschlossen. «Würde ich das ändern, hätte ich sofort einige Kündigungen auf dem Tisch.» Regelmässig komme jemand zu ihm ins Büro und fordere mehr Lohn. «Wenn man da wegschaut, muss man sich nicht wundern, wenn die Bäckerin oder der Bäcker woanders hinwechselt.»

