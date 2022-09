Kein Personal: Beliebte St.Galler Beiz Barz temporär zu

Fachkräftemangel «Es schmerzt sehr»: Wirt Markus Schenk muss das florierende Restaurant Barz in der St.Galler Altstadt wegen Personalmangel vorübergehend schliessen Das «Barz» an der Bankgasse ist eine Erfolgsgeschichte. Das ehemalige «Barcelona» wurde 2017 von Markus und Lenka Schenk eröffnet. Es wurde zum beliebten Speiserestaurant mit 14 Gault-Millau-Punkten. Jetzt ist es zu. Dem Wirt fehlt das Personal. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Das «Barz» an der Bankgasse ist vorübergehend geschlossen. Sandro Büchler

«Infolge des akuten Fachkräftemangels in der Gastronomie sind wir leider gezwungen, das ‹Barz› vorübergehend zu schliessen.» Das ist auf der Website des beliebten Restaurants zu lesen, das von Gault Millau mit 14 Punkten ausgezeichnet wurde. Das Lokal an der Bankgasse sieht leer aus.

Das «Barz» ist dicht. Wer das hört, glaubt es nicht. Das Lokal lief gut. Sehr gut. In diesem Sommer war der Garten immer gut besetzt; mittags, abends – das Restaurant in der Altstadt war bekannt, beliebt und stets gut besucht.

Markus Schenk. Ralph Ribi

«Es schmerzt sehr», sagt Markus Schenk. «Das ‹Barz› ist das Baby von meiner Frau und mir.» Bereits zwei Jahre nach der «Barz»-Eröffnung expandierte der Südtiroler Spitzenkoch: Er eröffnete 2019 das «Corso» im ehemaligen Kino an der Brühlgasse. Seit geraumer Zeit suche er intensiv Personal für die Küche und für den Service, sagt Schenk. Vergeblich.

Es sei ausgesprochen schwierig, geeignetes Personal zu finden, sagt er. Er sah sich gezwungen, das «Barz »vorübergehend zu schliessen und das Personal von dort ins «Corso» mitzunehmen. Der Betrieb im «Barz» sei mit dem ohnehin schon kleinen Team nicht mehr zu stemmen gewesen, sagt er. Er wolle das Restaurant wieder öffnen.

Gegenwärtig bieten er uns seine Crew an, das «Barz» für Feiern mit bis zu 30 Gästen zu öffnen. Die ersten Buchungen seien getätigt worden, auch Weihnachtsfeiern, sagt Markus Schenk.

Sich stets treu bleiben, das bringt Erfolg

Der Italiener hat sich in der Stadt einen Namen gemacht mit glaubwürdiger regionaler Küche, mit hochwertigen Produkten und Köstlichkeiten aus dem Alpenraum. Dabei blieb er sich immer treu.

In seinem zweiten Restaurant, dem «Corso», bekocht und bewirtet der Südtiroler seine Gäste ohne Einschränkungen, wie er sagt. Er habe nicht vor, das «Barz» für immer zu schliessen. Schliesslich habe er noch einen mehrere Jahre laufenden Mietvertrag. Das Haus an der Bankgasse gehört Architekt Iso Senn.

Schenk sagt, er sei nicht der einzige Gastronom in der Stadt St.Gallen, der Personalmangel beklage. Er verweist auf das «Geschmackslokal» an der Brühlgasse gleich gegenüber dem «Corso»; auch dieses Restaurant ist bis Anfang Oktober geschlossen. Grund? Akuter Personalmangel. Auch hier.

René Rechsteiner, «Bierfalken»-Wirt und Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, bestätigt: «Es geht der ganzen Branche so. Wir finden kein Personal.» Das sei schon vor 2020 so gewesen. Die Coronapandemie habe den Fachkräftemangel in der Gastronomie noch verschärft. Viele Köchinnen und Köche, aber auch Servicefachkräfte hätten der Branche den Rücken gekehrt und arbeiteten heute in Alters- und Pflegeheimen.

Andere machen einen zweiten Ruhetag

Er wisse neben dem «Barz» und dem «Geschmackslokal» von keinen anderen Restaurants in der Stadt, die wegen Personalmangels vorübergehend die Läden heruntergelassen hätten. Allerdings kenne er einige, zum Beispiel das «Fonduebeizli», die ihre Öffnungszeiten reduziert hätten, um das Personal zu schonen. Etliche Restaurants in der Stadt haben gemäss Rechsteiner neu zwei Ruhetage statt nur noch einen.

Der Gastro-Stadt-St.Gallen-Präsident sagt, der Fachkräftemangel in der Gastronomie sei kein Problem der Stadt St.Gallen oder der Ostschweiz. Die Situation sei in der ganzen Schweiz und auch im benachbarten Ausland so.

Sorge bereitet René Rechsteiner auch die Tatsache, dass sich immer weniger Jugendliche zu einer Lehre als Köchin oder als Koch oder als Servicefachangestellte oder Servicefachangestellter ausbilden lassen.

