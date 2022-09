Fachkräftemangel in der Pflege: Schäflisberg wirbt mit Prämie

Fachkräftemangel 1000 Franken für die Vermittlung von Fachpersonal: Das St.Galler Alterszentrum am Schäflisberg wirbt jetzt mit Prämie Das Alterszentrum am Schäflisberg möchte mehr Personal, um seine Mitarbeitenden zu entlasten. Doch der Personalmangel hat sich zugespitzt, auch Spontanbewerbungen bleiben inzwischen aus. Mit diesem Problem ist das Altersheim an der Felsenstrasse nicht alleine. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Das Alterszentrum am Schäflisberg sucht Personal, um seine Mitarbeitenden entlasten zu können. Bild: Ralph Ribi

Es ist eine Nachricht, die aufhorchen lässt: Das Alterszentrum am Schäflisberg bezahlt Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 1000 Franken Prämie, wenn sie erfolgreich eine Person anwerben. Fehlt es dem Altersheim an der Felsenstrasse 6 derart an Personal?

Grundsätzlich habe das Schäflisberg genügend Leute. Aber: «Wir leben von der Hand in den Mund», sagt Direktorin Christina Granwehr. Fast jeden Morgen muss die Pflegedienstleiterin umplanen, weil nicht alle zum Dienst erscheinen. Die Krankheitsfälle häufen sich. Und jemand muss die Lücken füllen: Pflegerinnen und Pflegern, die eigentlich frei haben.

Im Schnitt fehlen jeden Tag 2,5 Personen wegen Krankheit

Der Fachkräftemangel in der Pflege ist kein neues Thema, er hat sich aber verschärft. Heime inserierten Stellen schon lange nicht mehr, weil Bewerbungen sowieso ausblieben, sagt Granwehr. Spontanbewerbungen flatterten aber immer wieder ins Haus. Seit diesem Frühling bleiben auch diese aus. Gleichzeitig häufen sich die Ausfälle: Alleine die Krankheitstage der ersten acht Monate von diesem Jahr entsprechen 2,5 Vollzeitstellen. Oder in anderen Worten: Jeden Tag fehlen 2,5 Personen – die ersetzt werden müssen.

Schreibt eine Ärztin oder ein Arzt jemanden krank, dann oft nicht für einige Tage, sondern gleich für mehrere Wochen. Die Luft ist jetzt nach Corona raus, die Erschöpfung gross. Die Pandemie sei eine grosse Herausforderung gewesen, sagt Granwehr. Der Schutz der Pflegebedürftigen, Besuchsverbote, Krankheitsfälle.

«Man ist dünnhäutiger geworden.»

Christina Granwehr, Direktorin des Alterszentrums am Schäflisberg in der Stadt St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Unter den Ausfällen leiden jene, die frei haben und dann angefragt werden: «Kannst du einspringen?» Granwehr ist ihren Leuten dankbar, die Leistungen würden alle weiterhin erbracht. «Den Bewohnerinnen und Bewohnern geht es gut, sie sind zufrieden. Der Druck wird nicht weitergegeben.» Die Stimmung im Haus sei alles andere als traurig.

Gesucht: Fachpersonen für 600 Stellenprozent

Wegen der Belastung hat Christina Granwehr jedoch gehandelt und die Prämie ausgeschrieben. Ausgezahlt wird sie, wenn eine vermittelte Person bis nach der Probezeit bleibt. Um die bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten, würde die Heimdirektorin gerne 300 Stellenprozent mit diplomierten Pflegefachpersonen besetzen, weitere 300 mit Pflegehelferinnen und Pflegehelfern.

Granwehr sagt das, als wäre es ein Traum, an dessen Erfüllung sie nicht ganz glauben kann. Denn im Optimalfall würden die Stellenprozente auf viele Schultern verteilt. 100 Prozent im Pflegeberuf zu arbeiten, sei sehr viel. Die Arbeit mit kranken Menschen, die Trauer von Angehörigen: «Man darf die emotionale Belastung nicht unterschätzen.» Eines ist Granwehr aber wichtig zu betonen:

«Die Pflege ist grundsätzlich ein schöner Beruf. Die Wertschätzung ist gross.»

Die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner würden jede Handlung und jedes Gespräch doppelt und dreifach zurückgegeben.

Doch der Stress ist wohl zu gross: Gemäss dem neusten Versorgungsbericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums wechselten 2019 fast 23 Prozent des Pflege- und Betreuungsfachpersonals die Stelle. Auch das Schäflisberg verzeichnet Abgänge. Per Ende August und Ende September verlassen drei diplomierte Pflegefachpersonen das Alterszentrum.

Bisher drei Vorschläge dank der Prämie

Die Prämie von 1000 Franken gibt es seit Mitte August. Seither hat Christina Granwehr drei Vorschläge erhalten. Teils seien die Lohnforderungen aber «fernab» gewesen, rund 500 Franken höher als normal.

Die Lohnunterschiede in der Pflege seien gross, sagt Cornelia Hartmann. Sie präsidiert die Sektion St.Gallen-Thurgau-Appenzell des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK). Der Anfangslohn liegt in der Ostschweiz zwischen 5400 und 5700 Franken.

Das Schäflisberg ist nicht alleine

Ausbleibende Bewerbungen und sich häufende Krankheitsfälle sind derzeit grundsätzlich ein Problem in der Geriatrie, sagt Hartmann. Das Alterszentrum am Schäflisberg ist hier also nicht alleine. «Der Arbeitsmarkt ist völlig ausgetrocknet.» Gründe seien die fehlende Lohnentwicklung, die unregelmässigen Arbeitszeiten und die schlechten Schichtzulagen, also Zulagen für etwa Sonntagsarbeit.

Auch Hartmann beobachtet, dass Pflegefachleute die Branche wechseln. Nach Corona seien jetzt viele reisen gegangen. «Ob diese in den Beruf zurückkehren, werden wir sehen müssen.» Hartmann ist sich nicht sicher. Etwas vom stressigsten seien die Aufgebote während der Freizeit. «Ich habe Kolleginnen, die das Telefon nicht mehr abnehmen.» Das Einspringen sollte nach Hartmann speziell honoriert werden.

«Mit einem einfachen Danke ist es nicht getan.»

Cornelia Hartmann, Präsidentin der Sektion St.Gallen-Thurgau-Appenzell des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Bild: PD/Lautenschlager

Spital versucht es mit kürzerer Arbeitszeit

Als Heimleitung muss man versuchen, die guten Leute zu halten. Dafür sind attraktive Arbeitsbedingungen nötig. Klingt einfach, ist es aber nicht. Doch Hartmann vermisst ab und an die Kreativität bei der Lösungssuche. Viele Institutionen würden inzwischen mit Prämien arbeiten, wie es nun auch das Schäflisberg tut. «Das kostet weniger als ein Inserat und bringt mehr.»

Das Spital Wetzikon als Beispiel versucht es mit einer kürzeren Sollarbeitszeit: Pflegefachkräfte, die regelmässig in der Nacht oder am Wochenende arbeiten, müssen pro Woche nicht mehr 42 Stunden, sondern noch 37,8 Stunden arbeiten. Die Massnahme ist befristet bis Ende 2023.

Betten nicht zu belegen, ist keine Lösung

Und was, wenn das Alterszentrum am Schäflisberg trotz Prämie keine geeigneten Leute findet? Heimleiterin Christina Granwehr zögert einen Moment: «Wenn es gar nicht mehr geht, dann weiss ich auch nicht.» Einzelne Betten nicht zu belegen, sei in Alters- und Pflegeheimen keine Option. Die Tageszeiten müssen trotzdem abgedeckt sein. Für Granwehr stellt sich eine gesellschaftliche Frage: «Wie organisieren wir die Altersbetreuung, wenn kein Personal da ist?»

Daran denkt Granwehr derzeit aber nicht. «Wir haben genügend Leute. Wir sind sogar über der Mindestdotation.» Mehr Personal ist nötig, um die bestehenden Fachkräfte zu entlasten.

Der Fachkräftemangel in Zahlen

Im Kanton St.Gallen werden bis in sieben Jahren 2179 zusätzliche Personen in der Pflege und Betreuung nötig. So sieht es zumindest das Referenzszenario. Der grösste Teil der zusätzlichen Fachkräfte wird in Alters- und Pflegeheimen benötigt: 1199 Personen. 2019 arbeiteten in diesem Bereich 4102 Beschäftigte.

Für die gesamte Schweiz geht das Referenzszenario davon aus, dass bis 2029 rund 18’500 zusätzliche Personen in der Pflege und Betreuung eingesetzt werden müssen. Rund 5100 davon sind Pflegefachpersonen der Tertiärstufe. Das heisst, es handelt sich um diplomierte Fachleute, mit einem Abschluss an einer Höheren Fachschule (FH) oder Fachhochschule (FHS).

Im ganzen Kanton St.Gallen werden bis 2029 rund 5700 Pflegefachpersonen der Tertiärstufe benötigt. Das sind rund 880 mehr als 2019 beschäftigt wurden. Zudem werden etwa 3660 gelernten Fachpersonen Gesundheit und Fachpersonen Betreuung gebraucht, 700 mehr als 2019. Die Zahlen beziehen sich auf den Bedarf von Spitälern, der Spitex und von Alters- und Pflegeheimen.

Mit der Pflegeinitiative, die das Volk vor einem Jahr angenommen hat, soll in die Ausbildung investiert und die Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden. Die Initiative befindet sich derzeit in Umsetzung. Der Bundesrat will dies in zwei Etappen tun: Als Erstes folgt die Ausbildungsinitiative.

Etwa jede fünfte Person, die in einem Alters- oder Pflegeheim tätig ist, dachte 2018 und 2019 darüber nach, aus dem Pflegeberuf auszusteigen. Rund jede vierte Person gab an, vier Wochen vor der Umfrage des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums, an Schwäche, Müdigkeit oder Energielosigkeit gelitten zu haben. Trotzdem: 84 Prozent des Pflege- und Betreuungspersonals war zum Zeitpunkt der Befragung zufrieden mit der Arbeitsstelle.

