Experten statt Laien: Manche Gemeinden schaffen den Schulrat ab und ersetzen ihn durch eine Bildungskommission – doch was ist eigentlich der Unterschied? Immer mehr Gemeinden machen sich Gedanken darüber, ob es einen Schulrat noch braucht oder ob man die Aufgaben in die Hände von Fachpersonen legen will, statt in jene von gewählten Laien. Einige Gemeinden haben den Schulrat bereits abgeschafft und durch eine Bildungskommission ersetzt. Ihn als Auslaufmodell abzustempeln, ist laut Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule, aber übertrieben. Perrine Woodtli 05.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie eine Schule geführt wird, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich.

Keystone/Gaetan Bally

Die Führung einer Schule ist eine komplexe Sache. In den meisten Gemeinden ist ein Schulrat für die strategischen Aufgaben verantwortlich, die Schulleitung und -verwaltung für das operative Tagesgeschäft. Obwohl dieses Modell Tradition hat, wird in immer mehr Gemeinden darüber diskutiert, ob es einen Schulrat noch braucht.

Mancherorts wurde er bereits abgeschafft und durch eine Bildungskommission ersetzt, unter anderem in St.Gallen, Goldach, Rorschacherberg und Untereggen. Sie ist wie der Schulrat für die strategische Gestaltung der Schule zuständig. In Wittenbach und Eggersriet wird ab 2021 neu eine Bildungskommission eingesetzt.

Doch was genau ist der Unterschied zwischen einer Bildungskommission und eines Schulrats?

Fachgremium statt Gewählte aus dem Volk

Diese Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Zum einen gibt es nicht die Bildungskommission und den Schulrat. Bei beiden Varianten gibt es unterschiedliche Modelle und Aufgaben, je nachdem wie die Kompetenzen in der Gemeinde verteilt sind.

Alexander Kummer, Leiter Amt für Volksschule, Bildungsdepartement Kanton St.Gallen. PD

Der Hauptunterschied ist, dass der Schulrat als Behörde vom Volk gewählt wird, während eine Bildungskommission vom Gemeinderat eingesetzt wird. Bei der Wahl der Schulräte ist in erster Linie oft deren politischer Hintergrund relevant. Nicht selten kommt es zu Kampfwahlen.

Für die Bildungskommission wählt der Gemeinderat bewusst Personen anhand derer Fähigkeiten aus. Das Ziel sei, sagt Alexander Kummer, Leiter des kantonalen Amts für Volksschule, die Schulführung zu professionalisieren:

«Weg von gewählten Vertretern und hin zu einem Fachgremium.»

Der Schulrat als «zahnloser Tiger»

Die neue Bildungskommission in Wittenbach setzt sich beispielsweise aus dem Schulpräsidenten, ein bis zwei weiteren Gemeinderäten, ein bis zwei Fachpersonen aus dem Bildungsbereich sowie dem neuen Rektor und einer Lehrervertretung, die beide eine beratende Funktion einnehmen, zusammen. Die Schulverwaltung erstelle derzeit ein Anforderungsprofil für die Fachpersonen, teilt Gemeindepräsident Oliver Gröble mit. Auch in Eggersriet wird sich erst noch zeigen, welche Personen in der neuen Bildungskommission sitzen werden.

Thomas Meister wurde am letzten Wahlsonntag zum neuen Wittenbacher Schulpräsidenten gewählt. Ralph Ribi

Ein weiterer Unterschied ist, dass der Schulrat als separate Behörde selber entscheidet. Eine Bildungskommission hingegen hat eine beratende Funktion. In Wittenbach hat man sich unter anderem aus diesem Grund gegen einen Schulrat entschieden. Eine Kommission bereite Geschäfte für den Gemeinderat vor, ein Schulrat entscheide, sagte Wittenbachs neuer Schulpräsident Thomas Meister Anfang Jahr.

«Da aber der Gemeinderat die höchste Entscheidungskraft hat und es nur einen Chef geben kann, wäre ein Schulrat ein zahnloser Tiger.»

Gefahr eines verkappten Elterngremiums mit Laien

Eine Bildungskommission hat den Vorteil, dass die Gemeinden viel freier und nach Bedarf geeignete Bildungsfachleute auswählen können. Für den Schulrat kann jeder und jede kandidieren. Es gehe immer mehr in die Richtung, dass man die Aufgaben der Schulführung in die Hände von Fachpersonen legen will, statt in jene von reinen Milizpersonen, sagt Kummer. Man müsse sich fragen, inwiefern eine politisch gewählte Person, die nicht vom Fach sei und im Schnitt in einem Zehn-Prozent-Pensum arbeite, gute Entscheide für die Schule treffen könne.

Er nennt ein Beispiel: Bis vor ein paar Jahren hätten oftmals die Schulräte die Lehrpersonen im Unterricht beurteilt. So sei es vorgekommen, dass beispielsweise ein Fahrlehrer in der Klasse sass. Kummer sagt:

«Nichts gegen Fahrlehrer, aber ich glaube nicht, dass es zu ihren Aufgaben gehört, Lehrpersonen zu beurteilen.»

Heute würden in den meisten Gemeinden aber die Schulleitungen diese Aufgaben übernehmen.

Nebst der Problematik, dass in einem Schulrat möglicherweise nur Laien sitzen, besteht die Gefahr, dass die Behörde zu einem «verkappten Elterngremium» mutieren könnte. Für viele Männer und Frauen sind die eigenen Kinder das Hauptargument, um für den Schulrat zu kandidieren. Dies könne zwar eine Rolle spielen, sagt Kummer, dürfe aber nicht die Hauptmotivation sein. «Das ist der falsche Antrieb.»

Einfacher, Personen für Kommission als für Schulrat zu finden

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach Ralph Ribi

In Goldach wurde der Schulrat bereits vor acht Jahren abgeschafft. Die Bildungskommission habe sich bewährt, sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Als Einheitsgemeinde mache eine engere Anbindung der Schule in die politischen Strukturen Sinn. «Die Bildungskommission eignet sich bestens, da sie als fachspezifisch zusammengesetztes Gremium über schulische Belange selbständig befinden kann, aber auch eine enge Anbindung an den Gemeinderat gewährleistet.»

Eine Bildungskommission wirke zudem «entpolitisierend», da die Wahl ihrer externen Mitglieder auf dem Berufungsweg stattfinde, so Gemperli.

«Letztlich ist es sicher auch einfacher, Menschen für das Mitarbeiten in einer Kommission zu gewinnen, da der Weg über eine Volkswahl entfällt.»

«Auch die Schule ist ein Spiegelbild der Gesellschaft»

Es sei richtig, dass sich immer mehr Gemeinden Gedanken über die Schulstrukturen machen und Alternativen zum Schulrat prüfen, bestätigt Alexander Kummer. Den Schulrat als Auslaufmodell zu bezeichnen, wäre aber übertrieben. Von den 92 Schulträgern im Kanton St.Gallen haben erst rund zehn Gemeinden den Schulrat abgeschafft. Für Kummer ist aber klar: Eine professionelle Bildungskommission kombiniert mit einer sinnvollen Führungsstruktur in der Gemeinde wäre manchmal effizienter und besser geeignet als der Miliz-Schulrat.

Urs Blaser, Schulpräsident Gossau. Ralph Ribi

Eine von vielen Gemeinden, die an diesem Modell festhält, ist die Stadt Gossau. Die Frage, ob man den Schulrat abschaffen soll, habe sich bislang nie ernsthaft gestellt, sei aber immer wieder von den Parteien aufgeworfen worden, sagt Schulpräsident Urs Blaser. Der Schulrat hatte sich im Rahmen einer Strukturanalyse 2017 und 2018 selber mit den beiden Modellen befasst und sich für das bestehende ausgesprochen.

Bis vor sieben Jahren sei der Schulrat sehr operativ tätig gewesen und habe viele Entscheidungen getroffen, die in einer modernen Schule den Schulleitern überlassen werden könnten, sagt Blaser. «Richtigerweise haben wir dies 2013 geändert und den Schulleitern die Kompetenzen übertragen.» Der Schulrat nehme heute definitiv eine strategische Rolle ein und würde vermehrt in die Aufsicht und Kontakte mit den Schulleitungen eingebunden, sagt Blaser.

«Die Schulräte werden immer wieder aus der Bevölkerung angegangen, was das Interesse an der Schule zeigt. Auch viele Lehrpersonen suchen oft den Kontakt zu Schulräten.»

Zur Tatsache, dass die Schulräte alleine aufgrund einer Partei gewählt werden könnten, sagt Blaser: «Die Volkswahl birgt für jedes Gremium die Gefahr, dass Personen aus politischen Interessen gewählt werden.» Zu einem gewissen Teil sei dies so gewollt. Schliesslich sei auch die Schule ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das Modell einer Kommission würde den Stadtrat zudem vermehrt in die Pflicht nehmen.

Kanton Aargau hat den Schulrat abgeschafft

Nicht nur im Kanton St.Gallen macht man sich über das Schulratsmodell Gedanken. Der Kanton Aargau hat am letzten Wahlsonntag die Schulpflege – so heisst dort der Schulrat – abgeschafft. Die neue Führungsstruktur soll eine schlanke Schulführung ermöglichen, indem die strategische und die finanzielle Kompetenz beim Gemeinderat in eine Hand gelegt werden.

«Ein spannender Gedanke», sagt Kummer dazu. Ihn würde es freuen, wenn dieser dereinst auch in St.Gallen ankommen würde. Er bleibt aber realistisch. Falls eine Abschaffung des Schulrats im Kanton je ein Thema sein würde – er würde es nicht mehr als Amtsleiter erleben.