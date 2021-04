Einsiedlerexperiment Sie war Ratgeberin für mächtige Männer, Märtyrerin und Einsiedlerin: Zehn Frauen und Männer eifern in St.Gallen der Heiligen Wiborada nach – ist das eine gute Idee? Am Samstag beginnt das Projekt Wiborada 2021: Zehn Frauen und Männer lassen sich freiwillig einsperren, wie es die Heilige Wiborada vor über 1000 Jahren tat. Höchste Zeit, die radikale St.Gallerin aus der Versenkung zu holen.

Melissa Müller 21.04.2021, 05.00 Uhr

An der Decke im Kloster Mariaberg in Rorschach befindet sich ein rundes Relief, das die Heilige Wiborada zeigt.

Bild: Michel Canonica

Die Heilige Wiborada fristet ein Schattendasein in ihrer Heimatstadt. Gerade mal ein bescheidener Brunnen bei der Kirche St. Mangen und eine unscheinbare Treppe bei der Goliathgasse erinnern in der St. Galler Altstadt an sie – die erste Frau aller Zeiten, die von einem Papst heiliggesprochen wurde. Vor 1000 Jahren rettete sie die Stadt St. Gallen. Sie prophezeite dem Abt den Einfall der Hunnen und riet dazu, die Klosterschätze, darunter kostbare Handschriften, in Sicherheit zu bringen. Auf ihr Anraten hin wurde die ganze Stadt evakuiert. So konnten auch die Bücher der Stiftsbibliothek gerettet werden.

Andere Städte würden einer Frau dieses Formats stattliche Denkmäler widmen. Man würde Fussballstadien, Kirchen, Plätze, Kinder und kulinarische Spezialitäten nach ihr benennen und im Geschichtsunterricht stolz von ihren Leistungen berichten. Man würde Wiborada besingen und ihren Todestag am 2. Mai wie den Gallustag feierlich begehen. Man würde Marketing betreiben, ihr Antlitz im Logo führen. Es ist erstaunlich, dass man in der Stadt mit dem Weltkulturerbe Stiftsbibliothek und dem «Zentrum für das Buch» kaum Notiz von ihr nimmt, obwohl Wiborada die Schutzpatronin der Bücher und Bibliotheken ist. Einzig ein paar Feministinnen setzten die Heilige in den 1980er-Jahren auf ihr Banner, als sie gegen Widerstand die St. Galler Frauenbibliothek Wyborada gründeten.

Eine der bekanntesten Wiboradadarstellungen aus einem Buch der Stiftsbibliothek, entstanden in den Jahren 1451 bis 1460. Bild: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 586, S. 230

Doch vielleicht wird die leuchtende Frauengestalt nun schon bald ins Bewusstsein gerückt, wie Vadian und Gallus. Sieben Frauen und drei Männer wagen es, dem Leben und Wirken dieser Frau nachzuspüren, indem sie sich für eine Woche in einer Zelle bei der Kirche St. Mangen einschliessen. Am 24. April tritt Theologin Hildegard Aepli als erste den Rückzug an.

Das Experiment stösst auch auf Kritik. Es mutet in der Coronazeit etwas seltsam an, wo wir doch alle seit einem Jahr eingeschlossen vor unseren Bildschirmen sitzen. Ketzerisch gefragt: Taugt eine Gläubige, die freiwillig in einem Gefängnis lebte, heute noch als Vorbild? Was erhoffen sich die zehn Nachahmerinnen und Nachahmer von ihrem Experiment? Wollen sie in der Askese zu einem besseren Ich finden? Hoffen sie auf wundersame göttliche Eingebungen? Und ist es nicht vermessen, sich «Inklusin» zu nennen, wenn man sich nur eine Woche ins stille Kämmerchen verkriecht?

Schöne Kleider bereiteten ihr Kopfschmerzen

Wer war sie eigentlich, die weise Märtyrerin, die Unglücke vorhersah und von den Hunnen mit der Axt ermordet wurde?

Wiborada wächst vor über 1000 Jahren in einer adligen Thurgauer Familie auf. Schon als Kind wehrt sie sich gegen standesgemässen Reichtum. Sie bekommt Kopfweh, wenn sie ein schönes Kleid tragen muss, und weigert sich, anzügliche Lieder zu singen. Als junge Frau pilgert sie mit ihrem Bruder, dem Priester Hitto, nach Rom, dem damaligen Nabel der Welt.

«Wiborada hatte die Welt gesehen», schreibt die Schriftstellerin Ruth Erath in ihrer Textcollage über Wiborada. Sie habe Bescheid gewusst über die Kriegs- und Beutezüge ihrer Zeit. «Sie hatte nicht nur in den Himmel geblickt. Sie hatte gesehen, was vorging.» Es ist die Zeit von Karl dem Grossen, das Ende des Frühmittelalters. Die Welt ist in Unordnung, die Menschen fürchten den Weltuntergang. Reiterheere dringen auf ihren Raubzügen bis zum Bodensee vor.

Eine Kindsmörderin getröstet

Um Inklusin zu werden, muss Wiborada probehalber drei Jahre in St.Georgen als Eremitin leben. Im Jahr 916 wird sie in St. Mangen inkludiert. Obwohl sie eingemauert ist in einer Zelle ohne Tür, aber mit zwei Fenstern, bleibt sie den Menschen zugewandt. Auch eine Dirne, die ihr Kind in einem Teich ertränkt hat, findet bei ihr tröstende Worte. In Wiboradas Umfeld gibt es noch weitere Inklusinnen, wie Rachild und Cilia. Die Leute bringen ihnen Essen, dafür gibt es guten Rat. Stiftsbibliothekar Cornel Dora glaubt, dass die Frauen nicht ihr ganzes Leben in der Zelle verbrachten.

«Sie mussten wohl auch einmal ein Bad nehmen, und Inklusinnen hatten auch einen kleinen Garten, den sie zum Teil selbst bewirtschafteten.»

Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Bild: Michel Canonica

Damals herrschte ein platonisches Weltbild vor. «Es ging um die Seele, nicht um den Körper», sagt Cornel Dora. Wiborada, die vegetarisch und abstinent lebte, sei ihr Körper nicht wichtig gewesen. Als man ihren Leichnam fand, waren ihre Gebeine verkrümmt. «Sie ging sicher nicht ins Fitness», sagt Dora.

Laut den Historikern kann nur der Lebensabschnitt nach Wiboradas Einschliessung im Jahr 916 als verlässlich dargestellt betrachtet werden. Die Schriften über die Heilige wirken laut Dora verblüffend authentisch.

«Die Mönche von St. Gallen schrieben gefühlvoll über diese Frauenwelt.»

Etwa notierten sie, dass Wiboradas Bruder Hitto einen Fenchel auf ihrem Grab pflanzte: «Dieser schlug Wurzeln, blühte durch den ganzen Winter, verflocht sich zu einer Krone und umgab mit diesem Schmuck das ganze Grab», heisst es in der Edition von Walter Berschin. Mit dem heilkräftigen Fenchel sei später vielen Kranken geholfen worden.

Der Abt von St. Gallen begann recht früh, Wiborada zu verehren. «Ihr Todesdatum wurde ins Professbuch eingetragen, mitten unter die Namen der Mönche», sagt Dora. Ihr Grab wurde gepflegt, ihre Vita 40 Jahre später aufgeschrieben. Die Mönche kämpften für ihre Heiligsprechung in Rom. Das gelang erst 1047, ein Jahrhundert nach ihrem Tod. Bis zur Reformation 1517 wurde Wiborada verehrt. «Vermutlich wurden ihre Gebeine im Bildersturm weggeworfen», sagt Dora. «So wurde es schwieriger, sie zu verehren.» Jetzt könnte sich dieses Blatt wenden.

Eine alte Handschrift aus der Stiftsbibliothek. Bild: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 586, S. 230