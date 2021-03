ST.GALLER HEILIGE Das Fenster zum heiligen Fenster: Hier lassen sich bald zehn Frauen und Männer wie Wiborada einschliessen Zehn Frauen und Männer wollen ab dem 24. April wie Wiborada leben. Aus ihrer Klause sollen sie wie damals in die Kirche sehen. Gestern wurde deshalb die Fassade der Kirche St.Mangen durchbrochen. Diana Hagmann-Bula 19.03.2021, 18.00 Uhr

Ein Arbeiter spitzt ein Loch in die Mauer der denkmalgeschützten Kirche St.Mangen. Bild: Ralph Ribi

Es staubt und dröhnt und der grosse, stämmige Arbeiter drückt die Spitzmaschine mit seinem ganzen Körpergewicht gegen die Wand. Doch das Loch in Fassade der Kirche St.Mangen wird kaum grösser. Er brummelt:

«Der Putz ist sehr hart. Da muss gröberes Geschütz her.»

Und holt eine Maschine, mit der er schneller vorwärtskommt. Zwei Minuten später schon ist die Lücke so gross, dass ein Fenster zu sehen ist. Wiboradas Fenster.

Mauerdurchbruch an der Kirche St.Mangen. Video: Raphael Rohner

Eingemauert und doch freier als alle anderen

Ein kleines Fenster mit grosser Bedeutung. Es erinnert an die weltweit erste Frau, die von einem Papst heiliggesprochen wurde. Und doch sprechen in St.Gallen viele nur von Gallus und kaum jemand von Wiborada. Eben das will Hildegard Aepli ändern. Deshalb hat sie das Projekt initiiert, an dessen Anfang Wochen in der Klause stehen und am Ende ein Buch. Aepli balanciert gerade auf den Zehenspitzen und schaut neugierig durch das Loch in der Fassade. Ganz aus dem Häuschen ist sie:

«Jetzt wird das Projekt endlich konkret. Ich spüre, wie die Vorfreude in mir aufsteigt.»

Die Seelsorgerin und Theologin wird am 24. April als erste in die Klause einziehen, die neben der Kirche St.Mangen entstehen soll. In der einen Wand ein Fenster zum historischen Fenster in der Kirche, in der anderen ein Fenster zur Stadt. In dieser Zelle will sie nachspüren, wie es der heiligen St.Gallerin wohl ergangen ist, nachdem sie sich hat einmauern lassen, um frei zu sein. Damals, in den Jahren nach 900, hatten Frauen nur zwei Möglichkeiten, wie die Theologin Hildegard Aepli sagt: heiraten oder ins Kloster gehen.

«Wenn sie heirateten, waren sie die Magd des Mannes. Wenn sie ins Kloster gingen, waren sie die Magd der Äbtissin. Beides wollte Wiborada nicht und wählte diese krasse Variante für sich.»

Zehn Jahre lang lebte die Heilige eingekerkert in der Kirche St.Mangen, ehe sie während eines Ungarneinfalls wegen ihres Glaubens ermordet wurde. Aepli wird ihre Erfahrungen in der Klause in einem Tagebuch niederschreiben, wie die neun anderen Inklusinnen und Inklusen auch, die sie danach begleiten wird. Die Stiftsbibliothek nimmt die Notizen in die Handschriftensammlung auf. Ebenfalls soll ein wissenschaftlicher Band über Wiborada entstehen.

Was hat diese Nische zu bedeuten?

Während Aepli über Wiborada und den Wert der Heiligen für St.Gallen («ein Schatz») philosophiert, geht es an der Fassade der Kirche um Technisches. Der Arbeiter vergrössert mit einem Winkelschleifer den Durchbruch zu einem Quadrat. 25 auf 25 Zentimeter, vielleicht etwas mehr. Niklaus Ledergerber von der städtischen Denkmalpflege misst die Wanddicke: zwölf Zentimeter. «Backsteinmauer, wie wir bei den Voruntersuchungen gesehen haben. Hätte sich hinter der Fassade eine historische Wand mit Malereien oder anderen Verzierungen verborgen, hätten wir dieses Projekt nicht bewilligen können», sagt er.

Was kommt da zum Vorschein? Eine Weichfaserplatte und ein Trichterfenster, durch das Wiborada mit der Kirche verbunden war. Bild: Ralph Ribi

Wie Wiborada ist auch die Kirche St.Mangen ein kleiner, verkannter Star. Wiborada stand im Schatten von männlichen Heiligen, die Kirche St.Mangen in jenem grösserer Gotteshäuser, die noch zentraler liegen. Dabei ist sie die älteste Kirche der Stadt und steht unter Denkmalschutz. Deshalb sind an diesem kalten Morgen neben Theologinnen und Seelsorgern auch Bauexperten und der städtische Denkmalpfleger vor Ort. Ledergerber überrascht die Nische, die sich hinter der Fassade auftut:

Niklaus Ledergerber von der Denkmalpflege der Stadt St.Gallen.

Bild: Ralph Ribi

«Noch können wir sie nicht interpretieren.»

Kurz vor elf Uhr sieht es schon anders aus. «Ein Trichterfenster mit wuchtiger Fensterbank, wie weiter oben in der Fassade. Daher die Nische.» In den Mauerbrocken, die der Arbeiter immer wieder von Hand entfernt und zu Boden wirft, sucht Ledergerber nach einem Backsteinstück mit eingeprägter Jahreszahl. Ohne Erfolg. Zurück im Büro werde er im Archiv nach Hinweisen suchen, sagt er. Und hat diesmal mehr Glück: In den 1970er-Jahren seien der Aussenverputz an der Kirchenfassade vollständig entfernt und bauarchäologische Untersuchungen vorgenommen worden, heisst es da. «Anschliessend ist die Öffnung aussen vermutlich zugemauert worden. Die Unterlagen dazu liegen im Archiv der Denkmalpflege des Bundes», sagt Ledergerber. Er werde diese bei Gelegenheit konsultieren.

Sie freut sich auf Siedwurstsuppe

Von einer zwölf Quadratmeter grossen Klause aus werden die Inklusinnen und Inklusen durch dieses historische Fenster in die Kirche sehen können, Gebete und Gesang der Besucherinnen und Besucher miterleben. Bitten können hier abgegeben werden. «Wir bringen sie dann Gott vor», sagt Theologin Hildegard Aepli. Sie sei nun 59 Jahre alt und lebe alleine, seit sie als junge Frau daheim ausgezogen sei. «Ich bin trainiert im Alleinsein und geübt darin, meinem Tag eine Struktur zu geben.» Yoga, Qi Gong, Psalmen auswendig lernen, in der Bibel lesen, am Fenster zur Stadt zwei Stunden pro Tag Menschen begrüssen, mittags Mahlzeiten entgegennehmen: Damit will Aepli Abwechslung in ihren Alltag in der Klause bringen. Die Cityseelsorge spannt Freiwillige für den Mahlzeitendienst ein. Aepli:

Seelsorgerin und Theologin Hildegard Aepli zieht als erste wie Wiborada in die Klause bei der Kirche St.Mangen ein. Bild: Ralph Ribi

«Ich mag einfaches Essen. Von einer Freundin habe ich mir ihre leckere Siedwurstsuppe gewünscht. Sie wird sie mir liefern.»

Viele Räume in einem Raum

Der St.Galler Architekt Daniel Cavelti hat die Box entworfen, in der sich die zehn Inklusinnen und Inklusen einschliessen lassen. Sie ist ganz einfach gehalten, besteht nur aus Holz. «Sie soll ein archaisches Gefühl vermitteln, von nichts ablenken und viel Raum für Gedanken der Teilnehmer lassen», sagt er. Und spricht von einem «tollen Projekt» und einem «faszinierenden Ort der Ruhe mitten in der Stadt».

So wird die Klause aussehen: Visualisierung der von Daniel Cavelti entworfenen Holzzelle. Bild: pd

Caveltis Vision: Den Inklusinnen und Inklusen mit seiner Architektur Abwechslung bringen. Wo Tisch und Stuhl stehen, ist die Klause vier Meter hoch. Das Bett befindet sich in einer Nische. Wo die Eingeschlossenen in die Kirche blicken, ist die Decke tief und eine Bank vorgesehen. Cavelti sagt:

«Wir wollen ihnen verschiedene räumliche Erlebnisse in einem Raum bieten.»

Der St.Galler Architekt Daniel Cavelti hat die Holzbox entworfen.

Bild: Ralph Ribi

Würde er selber einziehen? Er sagt lachend: «Ja, nur traue ich mir keine ganze Woche zu.»

Hildegard Aepli schon. Sie verbringt jedes Jahr eine Woche im Kloster. Und dennoch wisse sie diesmal nicht, wie sie reagieren werde, sagt sie: «Ich kann nicht raus, nicht spazieren, nicht einfach mal alles unterbrechen.» Vielleicht wird sie kurz vorher noch ein kleines Fest veranstalten, so, wie Corona das halt zulässt. Etwas Gesellschaft an ihrem Geburtstag, fünf Tage vor ihrem Schritt in sieben Tage Einsamkeit.