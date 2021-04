Expats Wegen des Jobs, der Liebe oder ihrer Passion: Weshalb Ausländer in St.Gallen gelandet sind Sie kommen aus Hongkong, Deutschland, Argentinien oder Spanien: Vier Menschen erzählen, warum sie aus dem Ausland in die Gallusstadt kamen – und wie sie sich zurecht finden. Rosa Schmitz 26.04.2021, 05.00 Uhr

Sie jongliert mit ihren Engagements

Die Hongkongerin Candy Grace Ho zog vor zehn Jahren nach St.Gallen, um hier einen Job als Sopranistin zu starten. Bild: Ralph Ribi



«Musik sagt, was Wörter allein nicht können», sagt Candy Grace Ho. «Sie begleitet uns in Zeiten der Freude, der Trauer und verbindet uns miteinander.» Die 37-Jährige aus Hongkong hat das klassische Singen zu ihrem Beruf gemacht. Seit zehn Jahren ist sie Mitglied im Theaterchor des Theaters St.Gallen. Die ausgebildete Sopranistin und Pianistin steht an 46 von 52 Kalenderwochen auf der Bühne. Zusätzlich zum Theater singt und spielt sie an Hochzeiten, Privatfeiern, Kirchenveranstaltungen und Beerdigungen sowie in Altersheimen. Ausserdem arbeitet Ho als Gesangs- und Klavierlehrerin. Bei sich zu Hause bietet sie sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen in allen Altersgruppen Unterrichtsstunden an – auf Deutsch, Englisch oder Chinesisch. Derzeit hat sie zehn Schülerinnen und Schüler.



«Mir ist schon klar, dass das viel ist, für eine Person – aber es ist erfüllende Arbeit», sagt Ho.

«Ausserdem habe ich schon immer mehrere Jobs jongliert, seit Abschluss meiner Grundausbildung mit 16 Jahren.»

Die Künstlerin schloss danach ein Bachelor of Music (Honours) an der Hong Kong Academy for Performing Arts ab, wo sie die Titelpartie in Offenbachs La Périchole sang. Während ihres gesamten Studiums unterrichtete sie rund 30 Kinder. «Eigentlich ein Vollzeitjob», gibt Ho zu. «Ich weiss nicht mehr, wie ich das geschafft habe.»



Eine Handvoll einmaliger Gelegenheiten

2005 gewann sie dann ein Stipendium des Hong Kong Jockey Club Music & Dance Fund und wurde von der Carnegie Mellon University in Pittsburgh, Pennsylvania angenommen. Kurz vor ihrer Abreise in die USA sang sie für einen Jackie-Chan-Film namens «The Myth». «Meine Stimme ist gleich zu Beginn des Films und in einer späteren längeren Szene zu hören, in der die koreanische Prinzessin für ihn tanzt», erzählt Ho. Sie habe direkt mit dem Komponisten in einem Tonstudio gearbeitet und die Aufnahme in weniger als einer Stunde beendet. «Ein tolles Ende zu meiner Zeit in Hongkong.»



Während ihrer Zeit in den USA legte Ho ihre Arbeit als Lehrerin grösstenteils auf Eis. «Ich habe hart gekämpft, um dorthin zu gelangen und wollte meine ganze Energie in meinen Abschluss stecken», sagt sie. Nachdem Ho 2007 ihre Gesangsausbildung mit einem Masters Degree in Musik abschloss, machte sie sich auf Jobsuche.

«Keine leichte Aufgabe – es gibt eine Fülle von Sopranistinnen.»



Irgendwann klappte es dann aber. Und Ho zog mit 27 Jahren in die Schweiz. Hier wurde eine Stelle frei, weil ein älteres Mitglied im Theaterchor des Theaters St.Gallen in den Ruhestand gehen wollte. «Eine einmalige Gelegenheit», sagt Ho, sichtbar stolz.



Integration hat einige Jahre gedauert

«Einfach waren die ersten Jahre nicht», führt die Künstlerin aus. Am Anfang kam Ho mit Englisch aus. Aber sie wollte «nicht am äusseren Rand der Gesellschaft existieren», erzählt sie. «Um mich zu integrieren, lernte ich die Sprache – ich nahm Deutschkurse, übte mit deutschsprachigen Kollegen und versuchte, neue lokal ansässige Leute kennen zu lernen.» Heute kommt sie im Alltag gut zurecht. Seit zwei Jahren hat sie zudem einen Schweizer Freund.



«Für mich ist es aufregend, mich auf diverse Arten engagieren zu können», sagt sie. Das Erlernen der Sprache habe ihr dies erlaubt.

«Ich bin kein Aussenseiter mehr.»

So kann Ho wieder Jobs jonglieren. Zwar geniesst sie ihre Freizeit. Aber am glücklichsten ist sie, wenn sie beschäftigt ist. Das Theaterprogramm – Proben am Morgen, freie Nachmittage, Aufführungen am Abend – ermöglicht es ihr, das Meiste aus den Tagen herauszuholen. Ihre Lieblingsbeschäftigung ausserhalb der Arbeit ist es, spazieren zu gehen und Guezli zu backen.



Ein Geschenk an die Gesellschaft

«Es bereitet mir Freunde zu sehen, wie Musik die Menschen zusammenbringen kann», sagt Ho. Vor allem an Hochzeiten und Geburtstagsfeiern. Aber auch bei Trauerfeiern. Hier könne sie all denjenigen, die gekommen sind, um Abschied zu nehmen, in ihrer schwersten Stunde begleiten und vielleicht sogar ein wenig Trost spenden. Sie erklärt:

«Wir Sängerinnen und Sänger sind sehr emotional. Unsere Emotionen, zum Ausdruck gebracht durch die Musik, ist unser Geschenk an die Gesellschaft.»



Mit Tränen in ihren Augen erzählt Ho von ihren aufreibendsten Erlebnissen: «Einen Sommer wurde ich gebeten, bei der Beerdigung eines Kindes aufzutreten.» Der Fünfjährige sei an einem Gehirntumor gestorben. An einem ausgesprochen sonnigen Tag erschien Ho zu der Veranstaltung im Freien, in einer knalligen Farbe gekleidet, wie von den Eltern des Jungen angefordert, und sang die Lieder auf deren Wunschliste. Darunter: Johannes Brahms «Wiegenlied».



Ho sang:

«Guten Abend, gut' Nacht,

mit Rosen bedacht,

mit Näglein besteckt,

schlupf' unter die Deck’:

Morgen früh, wenn Gott will,

wirst du wieder geweckt.»



Ein Gänsehaut-Moment.



«Ich musste natürlich stark sein, auf der Bühne, für die Familie. Aber als ich am Abend nach Hause kam, weinte ich. Für die Eltern. Für den Jungen. Für mich.»



Wegen der Coronapandemie darf Ho nicht auftreten, das Theater probt aber in der Zwischenzeit wieder. Sie unterrichtet auch weiterhin, nur seltener und nicht immer in Person, sondern per Skype. «Die Situation ist schwieriger für diejenigen, die nur eine Einkommensquelle haben», sagt sie. «Ich habe mehrere.» Sowohl beruflich als auch persönlich habe sie nicht das Gefühl, dass ihr viel weggenommen wurde. Als Asiatin habe sie bereits Sars durchlebt. Sie habe das Ausmass der Pandemie kommen sehen und bereitete sich entsprechend emotional vor. Aber natürlich belaste sie die Situation. Ho freut sich darauf, wieder auf der Bühne stehen zu können. «Der Applaus, der Vorhangabgang, die Verbeugung am Ende – das ist schon etwas Besonderes, das macht es alles wert.»

Er vernetzt sich und andere Neuankömmlinge

Duke Tam ist vor einigen Monaten von Berlin nach St.Gallen gezogen, um an diversen Projekten in den Bereichen Risikokapital und Private Equity zu arbeiten. Bild: Michel Canonica

Duke Tam (Duc Tam Dam) ist ein Senkrechtstarter. Obwohl er erst 22 Jahre alt ist, hat der Media-Management-Student und Unternehmer bereits mehrere Start-ups erfolgreich ins Leben gerufen. Unter anderem ist er neben Christina Papke und Aravinth Palaniswamy einer der drei Gründer der Internet-Plattform MyHelpBuddy. Der «helfende Freund» soll Einheimische und Frischzugezogene in Städten vernetzen und neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern helfen soll, sich besser zurechtzufinden und in die Gemeinschaft zu integrieren. Die Idee sei vor rund drei Jahren in einem Berliner Studentenwohnheim enstanden, sagt Duke Tam. Von da an ging alles ganz schnell. «Innerhalb von sieben Tagen war alles fertig.» Anfang 2019 wurde «MyHelpBuddy» online lanciert. Seitdem wird die Vernetzungsplattform in Deutschland rege genutzt. Heute ist sie überall einsetzbar, auch in der Schweiz.



Die Idee dafür gehe auf eigene Erfahrungen und Gespräche mit ausländischen Freunden zurück. Alle drei Gründer, sagt Tam, haben einen Migrationshintergrund. Er selbst ist zwar in Berlin geboren, hat aber vietnamesische Wurzeln. Als Kind habe er immer wieder seinen Eltern helfen müssen, die Deutsch anfangs noch nicht gut beherrschten und bürokratische Abläufe nicht verstanden. «Ich spielte Übersetzer und Fremdenführer», erklärt Tam. Wie viele Ausländer, hätten sie mit der bürokratischen Sprache offizieller Dokumente, Formulare und Briefe Schwierigkeiten gehabt. «Amtliche Unterlagen sind meist nicht umgangssprachlich geschrieben und sogar für Muttersprachler mühsam zu lesen. Was, wann und wie von ihnen zu tun ist, davon haben sie keine Ahnung.»



Gefragt sind vor allem Übersetzungen und Begleitungen zu Ämtern

Auf die Gründer kamen während ihres Studiums zudem immer wieder Kommilitonen zu und baten um Hilfe. «Mit ‹MyHelpBuddy› sollte das Ganze professionalisiert werden», sagt Tam. Auch weil es solch ein Angebot bislang noch nicht gegeben hätte. Auf der Website können sich einerseits Menschen als «Buddies» registrieren, die Deutsch und eine zweite Sprache sprechen und angeben, bei welchen Anliegen sie helfen möchten. Sprachkenntnisse sollen über Zertifikate nachgewiesen werden. Andererseits können Zugezogene dort Hilfeanfragen veröffentlichen.

«Gefragt sind vor allem Übersetzungen und Begleitungen zu Ämtern, manchmal aber auch schlichte Unterstützung beim Umzug.»

Anschliessend werden die Buddies bewertet. Was sie für ihre Dienstleistung verlangen, legen sie selbst fest. Fünf Prozent davon gehen an die Gründer.



Die Internet-Plattform kommt gut an und hat in Deutschland bereits einige Preise gewonnen. Im Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg, Kategorie «Canvas», wurden die Gründer mit dem dritten Platz ausgezeichnet sowie von der vietnamesischen Botschaft geehrt. «Unser Projekt scheint einen wirksameren Einfluss auf die Gesellschaft zu haben», sagt Tam. Doch mit seinen Ideen ist er noch nicht am Ende gekommen.



Fokus liegt derzeit auf Projekten in der Schweiz

«‹MyHelpBuddy› hat sich mittlerweile in etwas viel Grösseres verwandelt», sagt Tam. Aus der Internet-Plattform entstand «Moyyn». Das Unternehmen, das derzeit von Palaniswamy und Blendl weitergeführt wird, wurde vor einem Jahr mit Unterstützung des EU-Sozialfonds und des Berliner Senats gegründet. Es startete als digitale Umzugsplattform für Mitarbeiter und hat sich zu einer KI-basierten (künstliche Intelligenz) Rekrutierungsplattform mit mehr als 30’000 Fachleuten auf mittlerer Ebene und Experten entwickelt. Diese stammen überwiegend aus Europa und unterstützen Unternehmen sowohl bei der nationalen als auch bei der internationalen Rekrutierung, Positionierung und Gründung. Tam fungiert derzeit nur noch als Advisor. «Da ich mich auf die neuen Projekten in der Schweiz fokussieren möchte», sagt er.



Seit einigen Monaten lebt der Berliner nun in St.Gallen. Mit dem Umzug in die Schweiz ist er auf einmal selbst zu einem Mitglied der MyHelpBuddy-Zielgruppe geworden. «Eine interessante Wendung der Ereignisse», schmunzelt er.

«Ich erlebe einen Kulturschock. Schon allein wegen der Preise, aber auch wegen der vielen Dialekte des Schwiizerdütsch.»

Hier arbeitet Tam momentan in den Bereichen Risikokapital und Private Equity. «Ich bin derzeit an mehreren spannenden Projekten in der Thematik tätig, möchte aber noch keine Details dazu preisgeben, bis wir öffentlich ‹launchen› – also der Öffentlichkeit vorstellen.» Durch seine Arbeit lernt Tam nicht nur neue Leute, sondern auch ein neues Start-up-Ecosystem kennen. In der Schweiz seien die Unternehmen kleiner, enger gestrickt – und oft Familienbetriebe. «Das finde ich sympathisch.»



Endlose Möglichkeiten zu helfen

Neben seiner Arbeit ist Tam in letzter Zeit auch politisch aktiv geworden. Er hat eine unterstützende Rolle für die FDP in Rorschach übernommen. «Eine super Gelegenheit, die mir ein lokaler Freund ermöglicht hat», erklärt Tam. Der Unternehmer, der zukünftig Diplomat werden will, ist super bereit zu lernen:

«Ich hoffe, die Erfahrungen in der Schweiz werden mir helfen, anderen zu helfen.»

Eine vorherige Arbeitsstelle im German Accelerator des deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Energie in Berlin und in Singapur hat ihm bereits einen Vorgeschmack gegeben, aber es gebe endlose Möglichkeiten, Unternehmen sowie Einzelpersonen durch das Unbekannte zu navigieren.

Er bringt den Tango Schritt für Schritt nach St.Gallen

Rafael Herbas aus Argentinien ist seit 2014 in der Gallusstadt zu Hause. Er leitet eine Tangoschule. Bild: Tobias Garcia

Es ist wohl der leidenschaftlichste Tanz. Dargeboten mit kühler Miene und doch hocherotisch. Aber nie anrüchig. Obschon der Tanz entstanden ist in Kaschemmen und Bordellen. Aber längst hat er – von Argentinien aus – die vornehme Welt erobert: Der Tango.



«Tango kommt dann in dein Leben, wenn du den Tanz am meisten brauchst», sagt Rafael Herbas. Der Argentinier leitet seit fünf Jahren zusammen mit seiner Frau eine Tangoschule in St.Gallen. Vor der Pandemie unterrichtete er wöchentlich rund 50 Schüler und Schülerinnen. Willkommen ist jeder. Alter spielt keine Rolle: «Tangotanzen kann man mit 80 genauso wie mit 18 Jahren lernen», sagt Herbas. Wichtig sei es, Geduld zu haben und die Anfängerphase entspannt anzugehen, sie zu geniessen.



Für Herbas ist Tango mehr als Tanzen. «Es ist etwas Soziales», sagt er. Seit knapp 20 Jahren steht der 40-Jährige auf der Tanzfläche. Seine ersten Unterrichtsstunden nahm er in Buenos Aires an der Tangoschule Club Cervantes mit Adrian Bahut, Sachkenner des argentinischen Tangos. «Er war einer der wenigen Männer, der auch die Rolle der Frau tanzen konnte», erklärt Herbas. Anfangs trainierte er nur ein paar Mal pro Woche. Mit der Zeit wurde Tango für Herbas aber immer mehr zur Lebensbeschäftigung.

«Auf einmal stand ich mindestens ein Mal pro Tag auf der Tanzfläche.»



Aufgeregt von «Maestros» zu lernen

Als Herbas genug Erfahrung gesammelt hatte, nahm ihn Adrian Bahut als Assistenten auf. Nebenbei führte er seine Ausbildung in der Tanzschule José Neglia und bei mehreren «Maestros» fort, wie: Norberto Guichenduc, Juan Carlos Espósito und Gabriela Elías. «Ich war so aufgeregt zu lernen, dass ich versuchte, alles aufzunehmen, was ich konnte», sagt Herbas. Abends habe er eine Milonga nach der anderen besucht. Also Veranstaltungen, an welchen zu verschiedenen rioplatensischen Musikrichtungen getanzt wird – darunter argentinischer Tango.



2012 lernt der Argentinier seine Frau Lea Graber an einer bekannten Milonga kennen. Die Schweizerin hielt sich für fünf Monate in Buenos Aires auf. Beim Tangotanz haben sie sich ineinander verliebt. Zwei Jahre später zog Herbas zu ihr nach St.Gallen. Bevor das Ehepaar im Februar 2016 seine eigene Tangoschule eröffnete, organisierte es gemeinsam Milongas in der St.Galler Innenstadt. Herbas unterrichtete, gab Kurse und Workshops in der ganzen Ostschweiz. «Die Arbeit hat wirklich Spass gemacht», sagt Herbas. «Aber sie war anfangs nicht einfach.» Die Schweiz sei halt die Schweiz – und nicht Argentinien, wo der Tango zum Leben einfach dazu gehört.



Entspannte Haltung gegenüber dem Tanz

Trotz seiner umfangreichen Erfahrung hat Herbas eine entspannte Haltung gegenüber dem Tango beibehalten. Seine Unterrichtsstunden plane er selten im Voraus. «Ich habe kein strenges Konzept. Ich bin lieber spontan und spüre im Moment, wo die Schwierigkeiten liegen und was meine Schülerinnen und Schüler anspricht, woran sie arbeiten möchten», sagt der Tänzer. Die meisten kämen, um mit dem Rhythmus und der Musik des Tangos in Schwingung zu kommen und ihren geregelten Alltag loslassen zu können.



«Dafür eignet sich der Tango Argentino perfekt», sagt der Argentinier. Improvisation und ein kontinuierlicher Tanzfluss werden als essenziell bewertet. Daher: Die Paarung muss passen.

«Ein gutes Tanzpaar ist wie eine Person mit vier Beinen. Sie müssen synchron sein.»

Allerdings müssen sowohl der Mann als auch die Frau Anstrengungen unternehmen, um Vertrauen zueinander aufzubauen. «Eine sofortige Verbindung ist grossartig, aber keine Selbstverständlichkeit.» Und es gelte: Mit mehr Tango, wird die Beziehung zueinander intensiver.



Weiterhin aktiv, trotz geschlossener Tangoschule

Obwohl die Tangoschule derzeit geschlossen ist, ist Herbas aktiv. Er hat es geschafft, eine Gemeinschaft in St.Gallen zu finden und sogar dazu beizutragen. Darauf ist er auch ein bisschen stolz. In der Schweiz fühle er sich wohl. Sie sei ihm zur zweiten Heimat geworden. Freilich – ganz nach dem Tango – mit nie versiegender Wehmut und einer bleibenden Sehnsucht nach Argentinien. «Die Pandemie ist für niemanden einfach, vor allem nicht wirtschaftlich gesehen», sagt der 40-Jährige.

«Aber sie hat das gesellschaftliche Leben auch positiv beeinflusst.»

Die Leute hätten mehr Zeit sich auf das Wichtigste zu konzentrieren: Familie und Freunde.

Herbas selbst reist normalerweise einmal im Jahr nach Argentinien. Nun ist er aber seit über einem Jahr nicht mehr in seinem Heimatland gewesen. «Mein letzter Besuch war kurz vor Beginn der Pandemie», sagt er. Seine Mutter, die 70 Jahre alt ist, vermisse er zwar sehr, will sie aber nicht gefährden. «Wir telefonieren oft miteinander – und wenn sie geimpft ist, schauen wir weiter.» Als Lebensmotto bleibt ihm und seiner Frau auch in der Schweiz: Alles Tango.

Sie brennen für die Leichtathletik

Pedro García Fernández und Aauri Bokesa Abia leben seit zwei Jahren in St.Gallen und trainieren mit dem LC Brühl. Bild: PD

«Das Leben verläuft selten nach Plan», sagt Pedro García Fernández und schaut liebevoll zu seiner Verlobten Aauri Bokesa Abia. «Die Dinge passieren, wie sie passieren», stimmt sie zu. Der Spanier und die Spanierin trafen sich 2011 zum ersten Mal, als sie gemeinsam in Madrid trainierten, als Leichtathleten. Erst drei Jahre später lernten sie sich richtig kennen. «Ich war zuvor von einem Erasmus-Austausch in Karlsruhe zurückgekehrt und wollte einen weiteren in München machen. Deshalb sagten wir uns damals: ‹Gehen wir lieber keine ernsthafte Beziehung ein›», so García rückblickend. Doch die beiden konnten und wollten nicht voneinander lassen. So wurden sie doch ein Paar und seit zwei Jahren leben García und Bokesa nun gemeinsam in St.Gallen. Im September wollen sie heiraten.



Wie das Paar hier gelandet ist, ist eine Geschichte zahlreicher Zufälle. Bokesa ist professionelle Athletin, García trainiert semi-professionell. Die 32-Jährige hatte schon immer eine Affinität zum Sport. Mit einer Körpergrösse von 182 Zentimetern war sie als Kind im Ballettunterricht eher fehl am Platz. Stattdessen wurde sie ermutigt, Basketball zu spielen – was sie jahrelang tat. Dabei gewann sie bei europäischen Wettbewerben sogar einige Medaillen. «Bis mein Trainer, der auch das Leichtathletikteam trainierte, vorschlug, einen weiteren Sport auszuprobieren», sagt Bokesa. «Und zwar: Laufen.» Er dachte, sie könnte in einigen Disziplinen gut abschneiden. Zum Beispiel auf 400 Metern.



Umzug nach St.Gallen kam für das Paar gelegen

Mittlerweile ist Bokesa seit über zehn Jahren Sprinterin. 2012 ging sie zu ihren ersten Olympischen Spielen nach London. Dies nur knapp zwei Jahre nach ihrem Leichtathletik-Debüt. 2016 nahm sie an den Spielen in Rio de Janeiro teil. «Das war ein Wendepunkt für mich», erzählt die Athletin.

«Ich war unzufrieden mit meiner Leistung und überlegte ernsthaft, meinen Trainer zu wechseln.»

Während eines Wochenendwettbewerbs in Wien traf sie Laurent Meuwly, einen Schweizer Leichtathletiktrainer. Er war zu dem Zeitpunkt für das Nationale Leistungszentrum in Lausanne/Aigle verantwortlich. «Wir waren voller Ehrfurcht, er war eine echte Persönlichkeit», sagt Bokesa. Also nutzte sie die Gelegenheit und bat ihn, sie in sein Team aufzunehmen. Meuwly stimmt zu.



Als Meuwly 2019 in die Niederlande zog, schlug eines der Mädchen, das mit Bokesa trainierte, einen Umzug nach St.Gallen vor: zum LC Brühl. Denn St.Gallen verfügt als eine der wenigen grösseren Schweizer Städte über eine Indoor-Laufstrecke. «Was in diesem Land eine absolute Notwendigkeit ist», merkt García an.



Auch ihm kam der Umzug gelegen. Der 28-Jährige ist ausgebildeter Ingenieur und arbeitet als Projektmanager für die lokale Firma Intellion. Nebenbei trainiert er mit seinem Trainer Markus Schaffner weiter als semi-professioneller Athlet.

«Er ist ein Glücksfall, er achtet immer auf uns und hilft uns bei Bedarf.»

Für García war Leichtathletik schon als Kind der Sport schlechthin, weil er hyperaktiv war und seine überschüssige Energie abbauen wollte. Aber seine Liebe dazu hat er nie verloren.



Eine richtige Gemeinschaft im Sport gefunden

Das Paar hat sich in St.Gallen ein neues Leben geschaffen. «Wir sind glücklich hier – grösstenteils zumindest», sagt García. «Wir haben durch unseren Sport so viele Menschen getroffen, eine richtige Gemeinschaft.» Sportler seien weltoffene Menschen – und inspirieren sich in dieser Weise gegenseitig. Sportler würden zwar in Wettkämpfen für eine Nation starten. «Aber sie denken international und werben für Respekt und Toleranz.» Wie es für García und Bokesa weitergeht, ist allerdings noch nicht ganz klar. Fürs erste bleiben sie einmal hier – «aber irgendwann zieht es uns vielleicht weiter», so García. Bokesa plant, ihre Karriere als Athletin spätestens in zwei Jahren zu beenden. Danach wären sie weniger abhängig von ihrem aktuellen Trainingsbedarf.

«Unsere Prioritäten werden sich mit dieser Änderung verschieben.»



Eine Möglichkeit sei, zurück nach Spanien zu ziehen. Bokesa ist ausgebildete Sozialarbeiterin und unterstützt in Madrid mehrere Projekte. «Sie leistet wirksame, ehrenamtliche Arbeit», sagt García. Er ist sichtbar stolz auf seine Partnerin. «Aber so verlockend es auch ist, zum Vertrauten zurückzukehren, die aktuelle wirtschaftliche Situation in Spanien ist besorgniserregend.» Und mit Corona werde es wohl nur noch schlimmer. Aus diesem Grund überlegt das Paar auch nach Zürich zu ziehen, wo García zwei Schwestern hat und sowohl er als auch Bokesa relativ leicht Arbeit finden könnten.



«Schauen wir mal», sagt García. «Die Dinge passieren, wie sie passieren», wiederholt Bokesa.