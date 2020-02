Exodus nach der Wahlschlappe: Vorstand und Gemeinderäte treten aus der CVP Thal aus Nach der Niederlage im Herbst um das Präsidium in Thal, war bei der CVP Ortspartei Wundenlecken angesagt. Das Zerwürfnis zwischen CVP-Kantonsrat Felix Bischofberger und dem Parteivorstand führt nun zum völligen Bruch. Rudolf Hirtl 27.02.2020, 18.29 Uhr

Das Tuch zwischen Felix Bischofberger (links) und Werner Reifler ist zerrissen. Montage: stb

«Der Vorstand der CVP Thal tritt zurück» – mit diesen klaren Worten informiert Präsident Cornel Rüst in einer kurzen Mitteilung über den Bruch in der Ortspartei. Neben ihm haben auch Martina Wagner und Michael Hasler ihren sofortigen Rücktritt aus dem Vorstand der Ortspartei erklärt. Grund dafür seien Unstimmigkeiten mit dem vierten Vorstandsmitglied, Felix Bischofberger in Bezug auf Geschehnisse während der Gemeindepräsidiumswahl im vergangenen Herbst.