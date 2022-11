St.Galler und Gossauer Taxibetriebe kämpfen mit Fahrermangel

Exodus Immer mehr Taxifahrer steigen aus: St.Galler und Gossauer Taxiunternehmen kämpfen mit Fahrermangel Trotz steigender Zahl von Fahrgästen fehlen den Taxibetrieben in der Region die Chauffeure. Doch das ist nicht die einzige Sorge der Unternehmen. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 16.11.2022, 05.00 Uhr

Ein Taxi wartet beim Hauptbahnhof St.Gallen auf Kundschaft. Bild: Michel Canonica

«Von 90 Fahrern haben 30 den Taxiberuf in der Pandemie an den Nagel gehängt» und «Es geht ans Eingemachte», sagen die Geschäftsführer der beiden grossen Berner Taxiunternehmen in der Zeitung «Der Bund». Sie spüren die Nachwehen der Pandemie. Zwar kommt die Kundschaft zurück und die Nachfrage nach Taxifahrten hat wieder angezogen. Doch es fehlen die Fahrer. Ein Drittel der Angestellten sei in den vergangenen zwei Jahren ausgestiegen.

Auch in St.Gallen und in der Region leidet die Taxibranche. «Es ist definitiv ein Fahrermangel in der ganzen Branche zu spüren», sagt Rajko Panic. Er ist Geschäftsführer der Gossauer Taxifirma «Bahnhof Taxi». Er bestätigt die Zahlen aus Bern.

«Auch wir haben rund einen Drittel der Fahrer verloren.»

Rajko Panic hat Kobler Taxi übernommen und führt dieses unter dem Namen Bahnhof Taxi weiter. Bild: Yuliya Khandozhko (18. Juni 2020)

Panic hatte einen schwierigen Start. Mitte 2020 – «gerade als der erste Lockdown zu Ende war» – hat er die Taxiflotte vom Transport- und Taxiunternehmen Kobler übernommen. Sechs Taxis, davon zwei Grossraumfahrzeuge.

Nach der Misere geht es nun aufwärts für den 56-Jährigen. Die Umsätze seien besser und normalisieren sich langsam, so Panic. «Unter der Woche sind es zwar noch immer weniger Fahrten als vor Corona.» Am Wochenende seien aber meist alle sechs Taxis im Einsatz. Er kann das einschätzen, denn schon vor der Übernahme des Taxigeschäfts von Kobler, hatte er beim Unternehmen mehrere Jahre als Chauffeur gearbeitet. Doch die Fahrer, die der Branche den Rücken gekehrt haben, fallen ins Gewicht. Panic sagt: «Die übrigen Fahrer müssen nun mehr fahren. So versuchen wir das auszugleichen.» Auch der Chef setze sich öfters als sonst ans Steuer.

«Die Leute wollen den Ausgang nachholen»

Auf der Suche nach neuen Fahrerinnen und Fahrern sind auch Herold Taxi und die Sprenger AG. Auf den Internetauftritten der beiden St.Galler Taxiunternehmen wird nach Verstärkung der Fahrerteams gesucht. «Arbeitstage und -pensum können flexibel nach Ihren Wünschen gewählt werden», schreibt etwa Herold Taxi. Samuel Holenstein, Geschäftsführer von Herold, dem grössten Taxiunternehmen der Ostschweiz, sagt: «Vermutlich gibt es keine Branche, welche sich aktuell nicht über mehr Arbeitskräfte freuen würde.» Personentransporte seien während der Pandemie stark zurückgegangen.

«Jetzt gilt es, dies wieder aufzubauen.»

Samuel Holenstein, Geschäftsführer Herold Taxi. Bild: Ralph Ribi (05.09.2019)

Der Wegfall aller Einschränkungen im Februar habe auch die Umsätze für die Taxiunternehmen zurückgebracht. Gerade bei Grossveranstaltungen wie Open Air, St.Galler Fest und Olma seien Taxis rege genutzt worden. «Dies vielleicht, weil die Leute den Ausgang nachholen wollen», sagt Holenstein. Äusserst beliebt seien zurzeit auch Kleinbusse für Gruppen bis 16 Personen. «Viele Feste und Ausflüge werden nachgeholt.» Hinzu kommt eine steigende Zahl an Schulbusfahrten.

Konkurrenten geschluckt

Waren es vor der Pandemie noch 145 Mitarbeitende, beschäftigt Herold Taxi aktuell immer noch 140 Mitarbeitende, so der Geschäftsführer. Doch diese haben mehr zu tun. Denn einige Taxiunternehmen hätten in den vergangenen Jahren aufgeben müssen. «Wir durften deren Aufträge übernehmen, selten jedoch alle Mitarbeitenden.»

Die fehlenden Fahrer sind indes nicht Holensteins grösste Sorge. Schwieriger seien aktuell die steigenden Preise. Nicht nur Treibstoff und Strom wurden teurer, auch Neufahrzeuge kosten rund 15 bis 20 Prozent mehr. «Bisher haben wir dies selbst geschluckt. Wir wollten nach der Pandemie nicht gleich aufschlagen», sagt Holenstein. Wie lange Herold Taxi die schwindenden Margen noch tragen könne, wisse er heute noch nicht.

