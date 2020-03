«Existenzbedrohend»: Hotellerie wegen Corona-Virus im Krisenmodus Die Zahl der Logiernächte in der Stadt stagnierte zuletzt. Mit dem Corona-Virus wird alles anders. Sandro Büchler 07.03.2020, 05.00 Uhr

2019 kamen weniger Touristen aus China nach St.Gallen, doch sie blieben tendenziell länger. Bild: Ralph Ribi

Thomas Kirchhofer beschäftigt seit Tagen nur ein Thema: das Corona-Virus. Der Direktor von St.Gallen-Bodensee Tourismus ist beunruhigt:

«Es ist schockierend, wie massiv die Hotellerie leidet.»

Für einige Hotelbetriebe könne es schon bald existenzbedrohend werden.

Thomas Kirchhofer.

Mareycke Frehner

Überrascht hat Kirchhofer insbesondere, wie schnell die Hotelbesitzer der Stadt die Auswirkungen von abgesagten Messen, Seminaren und Kongressen in ihrem Portemonnaie zu spüren bekommen. Gestern etwa gaben die Verantwortlichen der Olma-Messen bekannt, dass die diesjährige Immo Messe in den August verschoben wird.

Rückgang wird anhalten

«Die ganze Tourismus- und Freizeitindustrie ist im Krisenmodus», sagt Kirchhofer. Nun gelte es innerhalb der Branche zusammenzurücken und «bei der Hysterie Ruhe zu bewahren».

Massnahmenpakete seien nötig, um weitere Einbussen in der Hotellerie abzufedern. Er rechnet damit, dass die Situation nicht so schnell ausgestanden ist. «Der Rückgang der Hotelgäste wird in den nächsten Wochen weiter andauern.»

Die Österreicher kommen häufiger

Dabei habe es noch vor kurzem so gut ausgesehen. 2019 lag die Zahl der Logiernächte in der Stadt nur minim tiefer als im Vorjahr, was die Daten des Bundesamts für Statistik belegen:

Im vergangenen Jahr zählte St.Gallen 244035 Übernachtungen. Das sind 3443 weniger als 2018 und entspricht einem leichten Minus von rund einem Prozent. Für Kirchhofer kein Grund zur Sorge. «Nach einem markanten Anstieg 2017 hat sich die Zahl der Logiernächte auf einem hohen Niveau eingependelt.»

Die Hotellerie der Stadt habe ein durchschnittliches Jahr hinter sich. Laut dem Tourismusdirektor kamen Herr und Frau Schweizer 2019 häufiger nach St.Gallen (+1,9 Prozent). Ein sattes Plus von 16 Prozent machten Gäste aus Österreich aus. Und auch aus Frankreich kamen vier Prozent mehr Touristen.

Dem gegenüber steht ein Minus bei den Gästen aus den USA (–9,9 Prozent). Auch bei den Ankünften chinesischer Touristen habe es einen Rückgang gegeben. Deren Logiernächte hätten aber erfreulicherweise um 2,9 Prozent zugenommen. Kirchhofer sagt dazu:

«Es kommen weniger Chinesen, aber sie bleiben länger.»

Vieles deute darauf hin, dass vermehrt chinesische Individualtouristen für einige Tage in St.Gallen Halt machen; und weniger Gruppen, die St.Gallen nur auf der Durchreise ansteuern und gleichentags weiterfahren.

Rekord der Logiernächte, nicht aber in der Ostschweiz

National legte die Hotellerie im vergangenen Jahr zünftig zu. 39,6 Millionen Logiernächte wurden gesamtschweizerisch verzeichnet. Das ist ein Plus von 1,9 Prozent und ein neuer Rekordwert.

Doch während andere Tourismusregionen, allen voran Zürich, das Wallis und das Bündnerland, bis zu vier Prozent zulegten, mussten lediglich Genf (–30000 Logiernächte, –0,9 Prozent) und die Ostschweiz (–42000, –2,2 Prozent) einen Rückgang bei den Übernachtungszahlen hinnehmen.