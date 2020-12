Evergreen Wie der Lieblingsschüler von Trainerlegende Hennes Weisweiller zum FC St.Gallen kam In unserer Serie beleuchten wir vor jedem Heimspiel des FC St.Gallen einen ehemaligen Akteur des Ostschweizer Fussballklubs. Vor der Partie gegen die Young Boys ist André Fimian an der Reihe. Daniel Good 22.12.2020, 05.00 Uhr

Vor seinem Gastspiel in St. Gallen stand André Fimian bei den Grasshoppers unter Vertrag. Als Trainer Hennes Weisweiller unerwartet starb, verlor er den Stammplatz. Bild: Getty Images (1. Juni 1983)

Als junger Mann, der für die Grasshoppers schon viel geleistet hatte, stiess André Fimian im Oktober 1983 zum FC St. Gallen. Er war noch nicht 20-jährig, als er seinen Wohnsitz von der Zürcher Langstrasse, wo er aufgewachsen war, ins Linsebühl verlegte. «Am Anfang war das eine schwierige Zeit für mich. Ich kannte St. Gallen überhaupt nicht und war privat plötzlich auf mich allein gestellt», sagt er im Rückblick. Deshalb lief es für Fimian zunächst auch auf dem Fussballplatz nicht nach Wunsch.

Der erste Schweizer mit einem Kopftor gegen die Engländer

Aber der Mann, der im Europacup als erster Schweizer ein Kopftor gegen eine englische Mannschaft erzielt hatte, biss sich durch. Der Stürmer musste reüssieren, denn er hatte vom FC St. Gallen zunächst nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison 1983/84 erhalten. Im ersten Halbjahr 1984 war Fimian aber bestens aufgelegt, verbuchte viele Tore und man einigte sich auf eine Vertragsverlängerung bis Ende Juni 1986.

André Fimian kümmert sich nach seiner Karriere als Fussballspieler um den Nachwuchs Bild: PD

«Es war eine sehr schöne Zeit in St. Gallen», erinnert sich Fimian. «Wir waren eine tolle Clique mit Spielern wie Zdenek Urban, Peter Germann und Beat Rietmann. Die Stimmung im Espenmoos war jeweils grossartig.» Trainer zu jener Zeit war zunächst Helmut Johannsen, dann kam Werner Olk. «Johannsen war streng, aber ein absoluter Fachmann. Auch Olk war ein hervorragender Trainer, aber etwas zu lieb.» Fimian gehörte zu jener St. Galler Mannschaft, die im Herbst 1985 im Europacup gegen Inter Mailand spielte.

Aber als 21-Jähriger wollte Fimian seine Karriere schon beenden. Er erhielt 1986 keinen neuen Vertrag in St. Gallen und dachte sich, er müsse sich nun im Beruf beweisen. Dabei war Fimian eines der grössten Talente im Schweizer Fussball gewesen.

Schon als B-Junior, als 16-Jähriger, kam er in der ersten Mannschaft von Rekordmeister Grasshoppers zum Einsatz und erzielte in seinem ersten Meisterschaftsspiel ein Tor. Er war der Lieblingsschüler der Trainerlegende Hennes Weisweiller, der sich damals um den Zürcher Renommierverein kümmerte. Fimian sagt:

«Nach jedem Training arbeitete er weiter mit mir. So machte ich natürlich grosse Fortschritte.»

Weisweiller war in den 1970er-Jahren so angesehen wie heutzutage Jürgen Klopp und trainierte auch den FC Barcelona. Mit den Grasshoppers holte der Deutsche mit Fimian als Stammspieler 1983 das Double bestehend aus Meistertitel und Cupsieg. Für GC war es der erste Triumph im Cup seit 27 Jahren.

Aber Weisweiller starb im Sommer 1983 im Alter von 63 Jahren unerwartet. Nach einem Herzinfarkt. «Das traf mich sehr tief. Wir waren auch menschlich eng verbunden», sagt Fimian.

Mit dem Nachfolger kam er nicht zurecht

Weisweillers Nachfolger bei den Grasshoppers wurde 1983 Miroslav Blazevic, der Kroatien 1998 in den WM-Halbfinal führte. Mit dem neuen Trainer kam Fimian überhaupt nicht zurecht. Er spielte nur noch mit den Reserven, «und obwohl ich auch dort viele Tore schoss, sass ich in der NLA auf der Ersatzbank», sagt Fimian. Deshalb wechselte der heute 56-Jährige im Herbst 1983 zum FC St. Gallen.

Als Fimian St. Gallen verlassen musste, setzte er seine Karriere doch noch fort. Er schloss sich dem FC Grenchen an und forcierte gleichzeitig seine berufliche Laufbahn. Auch in der NLB erzielte Fimian Tor um Tor und erhielt deshalb einen Vertrag bei den Young Boys, am Dienstag Gegner des FC St. Gallen.

Von der Langstrasse via Linsebühl in die Paläste der Scheichs

Die Young Boys waren 1987 Cupsieger, und im Europacup kamen die Berner dank eines Treffers ihres neuen Stürmers gegen Den Haag weiter. Fimian hielt den Bernern während vier Saisons die Treue. 1991 wechselte er als Spielertrainer zu Bümpliz und bewerkstelligte mit der Berner Mannschaft den Aufstieg in die NLB.

Seit 15 Jahren kümmert sich Fimian um die Jugend. Heute leitet er mit Erfolg Fussballschulen. Seine Kompetenz in der Ausbildung von Nachwuchsspielern trug ihm im März 2019 auch ein Mandat in Dubai ein.

André Fimian beim Schach mit einem Scheich Bild: PD

Fimian schaffte es mithin von der Zürcher Langstrasse via Linsebühl in die Paläste der Scheichs. Fimian sagt:

«Das ist dann schon ein aussergewöhnliches Gefühl, in einem solchen Rahmen empfangen zu werden.»

Auch nach St. Gallen kommt der ehemalige Spieler immer gerne. Beat Rietmann ist Götti von Fimians Tochter Chantal, die mit der Schweiz an der U20-WM und U19-EM teilnahm.

Fimian ist ein Bewunderer des Spielstils des aktuellen FC St. Gallen. «Immer vertikal. Ich liebe die Art und Weise, wie St. Gallen auftritt. Das ist moderner Fussball.» Von der Partie zwischen seinen früheren Vereinen erwartet er ein «spannendes und spektakuläres 2:2». St. Gallen sei ohne Zweifel gut, «aber die Young Boys haben bekanntlich grosse Qualitäten. Sie sind clever, homogen und physisch stark».

FC St.Gallen – Young Boys: Dienstag, 20.30 Uhr, Kybunpark.

Matchtipp André Fimian: 2:2