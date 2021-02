Evergreen Reto Gertschen: Als Nationalspieler wechselt er in die Nationalliga B – und steigt mit dem FC St.Gallen auf Mit Sion gewann er das Double, auf dem Espenmoos bestritt er ein Länderspiel. Vor der Partie des FC St. Gallen am Mittwoch daheim gegen Luzern sagt der frühere Mittelfeldspieler: «Es war eine tolle Zeit in St. Gallen. Die Region ist unglaublich fussballverrückt.» Reto Gertschen tippt auf einen 3:1-Sieg des FC St.Gallen gegen Luzern. Daniel Good 16.02.2021, 17.59 Uhr

Reto Gertschen 1990 im Dress der Schweizer Fussballnationalmannschaft Bild: KEYSTONE

Als Reto Gertschen 1993 zum FC St.Gallen stiess, war der Verein gerade wieder einmal in die Nationalliga B abgestiegen. Es galt daher, eine möglichst wettbewerbsfähige Truppe zusammenzustellen, um den direkten Wiederaufstieg zu bewerkstelligen. Gertschen erinnert sich:

«Der damalige Präsident Eugen Mätzler kontaktierte mich mehrmals.»

Der heute 56-jährige Berner mit Walliser Wurzeln sagte zu und wechselte vom FC Sion in die Ostschweiz.

Gertschen gewann mit Sion 1992 das Double und wurde mit den Young Boys Schweizer Meister und Cup-Sieger. Er bestritt auch ein Länderspiel. Am 2.6.1990 besiegten die Schweizer mit Gertschen im Espenmoos die USA 2:1.

Reto Gertschen heute Bild: PD

«Das war ein grossartiges Gefühl, mein grösster Moment neben den Erfolgen auf Klubebene mit Sion und den Young Boys.»

Gertschen hatte seine Aufgabe im rot-weissen Dress in St.Gallen gut gelöst. Denn Nationaltrainer Uli Stielike bot ihn wieder auf. «Aber ich musste absagen. Dann hatte die Nationalmannschaft relativ viel Erfolg, was es schwierig machte für mich, wieder für die Schweiz zum Einsatz zu kommen.»

Und so einer landete im besten Fussballeralter in der Nationalliga B. Advokat Mätzler muss gut verhandelt haben. Es gab aber auch andere Gründe für den Transfer. «Ich sah in Sitten nach einem Wechsel im Präsidium keine grossen Perspektiven mehr. Ich wurde auch für ein halbes Jahr an Servette ausgeliehen. Überdies reizte mich die Ambition des FC St.Gallen, sofort wieder aufzusteigen.» Weiter sagt Gertschen:

«Wir hatten eine gute Truppe zusammen. Auch Urs Fischer war bereit, in der Nationalliga B zu spielen.»

Prekäre Trainingsverhältnisse

Unter Trainer Uwe Rapolder erreichten die St.Galler das angestrebte Ziel und waren nach einer Saison wieder erstklassig. Obschon die Rahmenbedingungen teilweise widrig waren. «Wir mussten flexibel sein. Manchmal standen gar keine Trainingsplätze zur Verfügung, sodass nur Laufeinheiten durchgeführt werden konnten.»

Nach zwei Jahren verliess Gertschen die Ostschweiz wieder. Er spielte noch eine Saison für die Young Boys, bei denen er alle Nachwuchsstufen absolviert hatte. «Damit schloss sich der Kreis», sagt Gertschen.

Peter Zeidler als Referent vor Alex Frei und Co.

Die St.Galler Aufstiegsmannschaft der Saison 1993/94 trifft sich zweimal im Jahr im geselligen Rahmen. «Es ist immer wieder amüsant, alte Erinnerungen aufleben zu lassen.» Auch in seinem heutigen Beruf als Ressortleiter der Trainerausbildung im Schweizer Fussballverband hat Gertschen Kontakt zu St.Gallen.

So hielt Trainer Peter Zeidler ein anderthalbstündiges Referat vor den Absolventen der Uefa-Pro-Lizenz, dem höchsten Grad in der Trainerausbildung. Zu den Zuhörern gehörten unter anderen Alex Frei, Bruno Berner und Massimo Rizzo, der Trainer des FC Zürich. «Ich hoffe, Peter Zeidler kommt wieder einmal. Er hat es sehr gut gemacht.»

Der heute in Lohn-Ammannsegg im Kanton Solothurn wohnende Gertschen kümmert sich auch um die Trainer im Breitensport. «Wir müssen auf allen Stufen möglichst gut ausgebildete Betreuer haben.»

FC St.Gallen – FC Luzern, Mittwoch, 18.15 Uhr, Kybunpark. Matchtipp Reto Gertschen 3:1