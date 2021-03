Evergreen «An mir kommt keiner vorbei»: Als es Jürgen Pitsch, der Traumann der «Annabelle»-Leserinnen, mit Alain Sutter und Karl-Heinz Rummenigge aufnahm Die Leserinnen der «Annabelle» wählten ihn zum Traummann. Auch auf dem Fussballplatz gab Jürgen Pitsch in den Farben des FC St.Gallen eine gute Figur ab. Daniel Good 03.03.2021, 05.00 Uhr

Jürgen Pitsch bestritt mehr als 50 NLA-Spiele für den FC St.Gallen Bild: PD

Auf dem Fussballplatz war Jürgen Pitsch mehr der Mann fürs Grobe. Seine Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, die gefährlichsten Spieler des Gegners zu neutralisieren. «An mir kommt keiner vorbei. Bei mir ist fertig», sagte sich der heute 54-jährige St.Galler.

Gleich in seinem ersten Spiel in der NLA bekam es Pitsch 1987 mit Alain Sutter zu tun. Der heutige Sportchef des FC St.Gallen stürzte nach einem Zweikampf mit seinem Bewacher, und der aufsässige Verteidiger Pitsch wurde verwarnt. Pitsch sagt:

«Eine direkte rote Karte habe ich aber nie gesehen.»

Jürgen Pitsch (links) in den Farben des FC St.Gallen im Espenmoos Bild: Stadtarchiv

Keiner seiner direkten Gegenspieler habe je ein Tor gegen den FC St.Gallen erzielt. «Aber das stand natürlich nie in der Zeitung.» Pitsch spielte in seiner aktiven Zeit gegen Grössen wie Karl-Heinz Rummenigge, Stéphane Chapuisat oder René van der Gijp zu tun.

Aufgewachsen ist Pitsch an der Zürcher Strasse im Lachen-Quarter. Schon als Bub war er begeistert vom Fussballspiel. Zunächst wollte er sich dem FC Fortuna anschliessen, aber die sagten, er sei zu jung. Beim FC Winkeln hatten sie aber Platz für den Neunjährigen. Beobachter des FC St.Gallen wurden rasch aufmerksam auf das Talent im D-Juniorenalter und holten ihn ins Espenmoos.

Militär ging vor

Beim FC St.Gallen durchlief Pitsch alle Nachwuchsstufen. Er wäre schon früher in der NLA zum Einsatz gekommen, hätte er als junger Mann nicht auch noch dem Land gedient. In der Infanterieschule St.Gallen/Herisau brachte es Pitsch zum Feldweibel der Schweizer Armee.

Heute ist Jürgen Pitsch Modeberater in Teufen, wo er auch wohnt. Bild: PD

Für den FC St.Gallen stand er in der NLA mehr als 50-mal im Einsatz. In seiner ersten Saison auf höchster nationaler Ebene erhielt Pitsch 1700 Franken pro Monat plus 300 Franken für jeden Punkt. Das schien ihm doch etwas wenig zu sein. Er sagt:

«Ich hörte mich um und vernahm, dass es Mitspieler gab, die 10000 Franken und mehr kassierten.»

Pitschs Gehalt wurde dann auf 2700 Franken aufgestockt.

Er war in der zweiten Hälfte der 1980er-Jahre neben Beat Rietmann der einzige Stadtsanktgaller, der regelmässig zum Einsatz kam. Er gehörte auch zu jener Mannschaft, die mit Ivan Zamorano 1989 die inoffizielle «Wintermeisterschaft» holte. Unter Trainer Kurt Jara spielte Pitsch jedoch immer weniger.

Einst Spieler – und heute? Die Stadtredaktion ruft auch in dieser Saison einige ausgewählte Akteure des FC St.Gallen in Erinnerung, die zwischen den 1960er-Jahren und der jüngeren Vergangenheit auf dem Espenmoos oder im neuen Fussballstadion gespielt haben. (red)

Aber Pitsch wollte eine Familie gründen und brauchte deshalb Planungssicherheit. Er rief beim Verband an und liess sich auf die Transferliste setzen. «Von jenem Moment an kam ich bei St.Gallen überhaupt nicht mehr zum Zug.»

Angebote aus Lugano, Bern und Zürich

Es gab aber via den umtriebigen Vinicio Fioranelli Angebote von den Young Boys, dem FC Zürich und aus Lugano für Pitsch. Seine Partnerin stammte aus Zürich, deshalb wechselte er 1990 zum FCZ. Der Ostschweizer kam jedoch nur zu Teileinsätzen, obwohl er das Gefühl hatte, «zu mehr fähig zu sein. Aber ein Neffe von Präsident Hotz erhielt den Vorzug».

In der NLB bleibt der Lohn aus

Pitsch ging zu Brüttisellen in die NLB. Und als es dort keinen Lohn mehr gab, beendete er als gut 25-Jähriger die Karriere als Profifussballer. Er kickte dann noch sechs Jahre mit Altstetten in der 1. Liga.

Im Beruf fasste Pitsch Fuss bei Jelmoli, dem damaligen Hauptsponsor des FC Zürich. Er wurde Produktmanager und Verkaufsleiter. 1994 wählten ihn die Leserinnen der Zeitschrift«Annabelle» zum Schweizer Traummann. Danach war etwas los in der Zürcher Jelmoli-Filiale. Pitsch sagt:

«Alle wollten vom Verkaufsleiter bedient werden und probierten etwa 20 Paar Turnschuhe.»

Heute ist Pitsch selbstständig. Er steht in Teufen Personen mit Rat und Tat zur Seite, «die gerne schöne Sachen anziehen, von Shorts bis zum Massanzug».

