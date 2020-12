Evergreen Jerren Nixon: Der Tempomacher aus der Karibik trug die Sonne im Herzen und war eine Stimmungskanone – unvergesslich ist nicht nur sein Phantomgoal gegen Basel Jerren Nixon aus Trinidad und Tobago spielte zweieinhalb Jahre für den FC St.Gallen. Ein Höhepunkt war für ihn der Sieg gegen den FC Chelsea. Das Wichtigste war ihm aber das «Espenmoos»-Publikum, wie er heute, fast 20 Jahre nach seinem FC-St.Gallen-Engagement, sagt. Daniel Wirth 14.12.2020, 17.00 Uhr

Im Spitzenspiel im «Espenmoos» gegen den FC Lugano am 3. März 2001 erzielte Jerren Nixon zwei Treffer zum Schlussresultat von 3:2. Ionel Gane (Nummer 10) und Jairo jubeln ihm zu. Bild: Meinrad Schade

Jerren Nixon war 27, als er im Sommer 2000, wenige Monate nachdem der FC St.Gallen seinen zweiten Schweizer-Meister-Titel gewonnen hatte, vom FC Yverdon-Sport in die Ostschweiz kam. Sein Début gab er am 15. Juli auswärts gegen den FC Lugano. Trainer Marcel Koller setzte Nixon fortan meist auf der linken Seite im Mittelfeld als Angreifer hinter den Spitzen ein.

Nixon fiel auf durch schnelle Flügelläufe, Tricks und Dribblins und gute Flanken. Der Mittelfeldspieler war schnell und kämpfte. Das gefiel. Defensiv hatte er deutlich weniger Qualitäten als in der Offensive.

Seine ersten beiden Tore für die «Espen» erzielte der Mann aus der Karibik am 19. November 2000 im Heimspiel gegen den FC Basel, das St.Gallen mit 4:0-Toren gewann. Eine weitere Doublette gelang Jerren Nixon im März 2001 im Spitzenspiel gegen den FC Lugano. Er hatte eine starke erste Saison beim FC St.Gallen; er leistete viele Assists und markierte selbst Tore.

Nixons Phantomtor gegen den FC Basel

Im April 2001 spielte der amtierende Schweizer Meister erneut daheim gegen den FC Basel. Auch in dieser Partie schoss der Mann aus Trinidad und Tobago ein Tor – und was für eines: ein umstrittenes Phantomtor. Ein Flankenball Nixons wurde von Basels Goalie König heruntergefischt. Der Assistent entschied auf Tor, obschon der Ball nicht hinter der Linie war. Basels damaliger Trainer Christian Gross sprach von einem «Skandal».

Dem «Espenmoos»-Publikum war das egal. Der FC St.Gallen bezwang den FC Basel in dieser Saison erneut, dieses Mal mit 3:2-Toren. Nixon – er lebt heute mit seiner Frau, mit der er seit 22 Jahren verheiratet ist und vier Kindern in Atlanta in Georgia in den USA – erinnert sich noch gut an das «Espenmoos» und die Fans, die es Anfang der 2000er-Jahre oft füllten.

«Das Publikum gab mir vom ersten Spiel an das Gefühl, in St.Gallen daheim zu sein», sagt der heute 47-jährige Jerron Nixon. Er machte insgesamt 52 Spiele für die Ostschweizer, sieben davon im Europacup. An ein Spiel erinnert er sich, als wäre es gestern gewesen: An den 2:0 Siege im ausverkauften Zürcher «Hardturm» gegen den FC Chelsea aus London.

Jerren Nixon erinnert sich:

«Das war ein Höhepunkt in meiner Karriere.»

«Unforgettable» (unvergesslich)! Er habe eine gute Zeit gehabt in St.Gallen. Hier sei auch sein zweiter Sohn zur Welt gekommen. Dieser spielt wie sein ältester Sohn für Trinidad und Tobago im Nachwuchs in der Nationalmannschaft. Jerren Nixon selber machte 38 Länderspiele. Für die WM-Endrunde 2006 in Deutschland wurde er vom Holländer Leo Beenhakker, der Trinidad und Tobago coachte, nicht mehr aufgeboten.

Mit Jairo und Co. in die Gruppe Wald befördert

Im Sommer 2001 verletzte sich Jerren Nixon. Er brauchte mehr als ein halbes Jahr, ehe er fit wurde. Nachdem Gérard Castella, der Nachfolger Marcel Kollers, durch Thomas Staub ersetzt wurde, kam Jerren Nixon nicht mehr zum Einsatz und wurde von Trainer Heinz Peischl schliesslich in die Gruppe Wald befördert. Nixon packte seine Sachen und flog in die USA.

Dort versuchte er sich 2003 bei Dallas Burn, dem Verein, bei dem schon der heutige FC-St.Gallen-Sportchef Alain Sutter unter Vertrag gestanden hatte. Anders als Sutter bekam Nixon keinen Kontrakt. Er kehrte in seine Heimat Trinidad und Tobago zurück, auf die kleinen Antillen vor Venezuela, auf denen Cricket Nationalsport und wichtiger als Fussball ist.

Jerren Nixon mit seinem in den USA geborenen Sohn, der auch aufs Bild wollte.

Bevor er von Yverdon-Sport in der Waadt zum FC St.Gallen kam, hatte Nixon in der Nationalliga A für den FC Zürich gespielt. Die Schweiz war aber nicht die erste Station des schnellen Mittelfeldspielers aus der Karibik.

Nixon kam 1993 als 20-Jähriger vom ECM Motown, einem Klub in Trinidad und Tobago, zum schottischen Spitzenverein Dundee United. Dort gewann Nixon in seiner ersten Saison in Europa den schottischen Cupwettbewerb.

An seine Zeit in St.Gallen erinnert sich Nixon gerne. Noch immer habe er Kontakt zu Jörg Stiel, Ionel Gane und Ivan Dal Santo. Mit dessen Gattin sei seine Frau gut befreundet, sagt Jerren Nixon. Er arbeitet heute in den USA für eine Sportagentur als Scout, wie er im Gespräch mit dem «St.Galler Tagblatt» sagt. Nixon trug für die St.Galler das Trikot mit der Nummer 7.

Patrick Winkler, heute Trainer des FC Gossau, legte Jerren Nixon auf den Färöer-Inseln einen Fischkopf unters Bett. Bild: Urs Bucher

Sein damaliger Mannschaftskollege Patrick Winkler, der aktuell Trainer des FC Gossau ist, erinnert sich gut an Jerren Nixon. «Er hatte Schalk, machte Scherze und brachte karibische Lebensfreude in die Ostschweiz», sagt Winkler. Er und Sascha Müller (Torschütze im legendären Chelsea-Spiel, «rächten» sich 2002 auf den Färöer-Inseln an Nixon für dessen Scherze, die er zuvor auf ihre Kosten gemacht hatte, wie Winkler sagt.

Ein Fischkopf auf den Färöer-Inseln

Als sich der FC St.Gallen auf den Färöer-Inseln auf das UI-Cup-Spiel gegen B68 Toftir vorbereitete, befand sich unweit des Hotels eine Fischfarm. Winkler und Müller schauten sich diese an und fanden den Kopf eines Seeteufels. Diesen legten sie Nixon im Hotelzimmer unter das Bett.

Als Nixon sich beschwerte, in seinem Zimmer stinke es arg, sagten ihm Winkler und Müller, der Gestank käme von der Fischfabrik. Er müsse nur das Fenster schliessen. Das tat Nixon. Doch der Gestank blieb. Und wurde heftiger. Bis Nixon den Fischkopf entdeckte und laut zu schreien anfing. Winkler sagt:

«Er war ein lustiger Kerl und tat dem FC St.Gallen gut.»

Jörg Stiel nimmt im Juni 2000 im «Espenmoos» den Meisterpokal entgegen.

Bild: Michel Canonica

Jörg Stiel, Anfang der 2000er-Jahre Goalie und Captain des FC St.Gallen, spielte schon beim FC Zürich mit Jerren Nixon zusammen. Stiel pflichtet Winkler bei, Jerren Nixon, der Spieler aus der Karibik, habe die Sonne im Herzen getragen. Er habe noch heute regelmässig Kontakt mit ihm.

FC St.Gallen – FC Lugano. Mittwoch, 16. Dezember, 20.30 Uhr, Kybunpark

Matchtipp Jerren Nixon: 3:1