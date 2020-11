Serie Evergreen: Jens Wahl - in der DDR ein Star, in St.Gallen eine Enttäuschung Jens Wahl hatte ein ansehnliche Karriere hinter sich, ehe er Mitte der 1990er-Jahre zum FC St.Gallen stiess. Der Höhepunkt waren im Herbst 1991 die Partien in der Champions League gegen den FC Barcelona, in denen er gegen Pep Guardiola spielte. Daniel Good 20.11.2020, 17.00 Uhr

Jens Wahl jubelt nach dem Siegtreffer für Hansa Rostock im Cupfinal 1991.



Bild: Imago

Die Ostdeutschen aus Rostock hätten Barcelona beinahe ausgebootet. Nachdem sie auswärts 1:3 verloren hatten, führten sie im Heimspiel 1:0 und wären mit einem zweiten Treffer in die nächste Runde eingezogen. Aber es blieb bei dem nur einen Tor für Rostock.

Jens Wahls Gegenspieler im zentralen Mittelfeld war Pep Guardiola. Am Ende der Saison gewann Barcelona die Champions League mit dem Erfolg im Final gegen Sampdoria Genua.

Jens Wahl zu seinen besten Zeiten: Dynamisch, kraftvoll und mit Zug nach vorne. Bild: Getty

Mit Hansa Rostock wurde der heute 54-jährige Jens Wahl 1991 letzter Fussballmeister Ostdeutschlands. Im Cupfinal 1991 gegen Eisenhüttenstadt erzielte der gross gewachsene Aufbauer in der 43. Minute den Siegtreffer. Weil er mit Hansa regelmässig mit guten Leistungen aufwartete, kam Wahl 1989 auch in der Nationalmannschaft der damaligen DDR zum Zug.

34 Partien und 3 Tore in der 1. Bundesliga

Mit Hansa Rostock spielte Wahl 1991/92 in der 1. Bundesliga. Er bestritt 34 Partien und erzielte drei Tore. Allerdings folgte am Ende der Saison der Abstieg aus der deutschen Eliteliga. Nach einem weiteren Jahr mit Rostock in der 2. Bundesliga wechselte Wahl zu Chemnitz. Das war seine letzte Station vor dem Abstecher nach St. Gallen.

Die Visitenkarte Jens Wahls hätte reichen müssen, um auch in der Schweizer NLA zu reüssieren. Aber er war einer der grössten Transferflops in der Geschichte des FC St. Gallen. In Erinnerung blieben vor allem die «Kerzen», die er im eigenen Strafraum produzierte. Die Fans auf der Tribüne pfiffen ihn bald gnadenlos aus. Der damalige St. Galler Trainer Roger Hegi erinnert sich:

«Er kam mit einem guten Leistungsausweis. Wir hatten einige Erwartungen an ihn.»

«Er war ein bisschen ein ‹Gschtabi›. Diesen Eindruck erhielt man wohl, weil er so gross war.»

Man hatte bei St. Gallen nicht viel Geld und musste nehmen, was sich kostengünstig anbot, um die Lücken im Kader zu schliessen.

Im FC St. Gallen hatten sie für Wahl eine Leaderrolle in der NLA-Mannschaft vorgesehen. Diesem Anspruch wurde der 1,92 Meter grosse Deutsche aber nie gerecht. Heute vermutet Hegi:

«Wahrscheinlich kam er aus einer Verletzung zu uns und war deshalb nicht topfit.»

Man hätte sportlich schon mit mehr gerechnet.

Er kam nur zu einigen Spielen

Regelmässig zum Einsatz kam Wahl mit St. Gallen nicht. Er sei jedoch ein absolut flotter Typ gewesen, erinnert sich der heute 64-jährige Hegi. Der ehemalige Trainer ist seit 2004 Direktor der Sport-Toto-Gesellschaft in Basel.

Der Spieler, der in der Champions League Pep Guardiola Paroli bot, konnte sich an seiner ersten und einzigen Fussballstation ausserhalb der ehemaligen DDR nicht durchsetzen. Wahrscheinlich war es auch eine Mentalitätsfrage. So blieb es für Jens Wahl bei einem kurzen Gastspiel in der Ostschweiz. Zusammen mit dem Argentinier Jorge Walter Theiler war er der grösste Transferirrtum des St. Galler Klubs.

Von St. Gallen nach Dresden

Jens Wahl kehrte nach dem Abstecher in St.Gallen nach Ostdeutschland zurück, wo er noch während dreier Saisons für den Traditionsklub Dynamo Dresden spielte. Er kam wieder regelmässig zum Einsatz und erzielte auch Tore. Im Jahr 2000 beendete er seine Karriere. Dresden ist auch heute noch der Lebensmittelpunkt des ehemaligen Fussballprofis, seine Eltern leben weiterhin in Rostock.

Der Bruder war ein Superstar

Bessere Erinnerungen an St. Gallen hat Frank-Michael Wahl. Er ist der Cousin von Jens und war der weltweit beste Handballspieler in den 1980er-Jahren. Anlässlich der Handball-WM 1986 in der Schweiz bezog Frank-Michael Wahl mit der Nationalmannschaft der DDR das Quartier in St.Gallen. Und im «Hecht» ging es mitunter auch an der Bar in die Offensive.

Handball-Superstar Frank-Michael Wahl, der Cousin des Fussballprofis Jens Wahl Bild: Getty

Der heute 64-jährige Frank-Michael Wahl wurde 1980 mit der DDR in Moskau Olympiasieger. Er bestritt 344 Länderspiele und ist mit 1412 Treffern deutscher Rekordtorschütze. An der Handball-WM 1986 gewann er mit der DDR die Bronzemedaille.

