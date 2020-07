«Evergreen»: Hugo Rubio war vermutlich der kompletteste Spieler, den der FC St.Gallen je hatte Hugo Rubio war Teil der Südamerika-Truppe, die den FC St. Gallen im Herbst 1989 an die Tabellenspitze führte und zum Wintermeister machte. In der langen Geschichte des Ostschweizer Traditionsclubs war der Chilene wohl der technisch beste Spieler. Und er wäre gerne länger geblieben als bloss zwei Jahre. David Gadze 31.07.2020, 05.00 Uhr

Hugo Rubio wurde vom «St.Galler Tagblatt» schon nach seinem ersten Ernstkampf für Grünweiss als «Diamant» bezeichnet. Er spielte zwischen 1991 und 1993 für den FC St. Gallen. In insgesamt 66 Spielen für die «Espen» erzielte der chilenischen Flügelstürmer 18 Tore. Archiv «St.Galler Tagblatt»

«Er ist besser und in Chile weit bekannter als ich.» So äusserte sich kein geringerer als St. Gallens chilenischer Wunderstürmer Iván Zamorano im «St. Galler Tagblatt» vom 9. Juni 1989 zur Neuverpflichtung seines Vereins: Hugo Rubio. Und dieser zeigte in den folgenden zwei Jahren, was Zamorano mit «besser» meinte – und warum er noch heute in der Ostschweiz bekannter ist als macher Spieler, der in der jüngeren Vergangenheit für den FC St. Gallen spielte.



Rubio stösst in jenem Sommer als dritter Südamerikaner neben seinen Landsmännern Zamorano und Patricio Mardones zum FC St. Gallen, wenig später folgt mit dem Argentinien-Schweizer Daniel Raschle ein vierter. Zu jener Zeit ist Rubio der bekannteste Fussballer seines Landes. Die drei Chilenen hatten es zwei Jahre zuvor mit der Nationalmannschaft ins Finale der Copa América geschafft und sich so ins internationale Schaufenster gespielt, nun waren sie beim FC St. Gallen vereint. Und sie sind bis heute unvergessen.



Die vier Südamerikaner des FC St.Gallen: Patricio Mardones, Iván Zamorano, Hugo Rubio und Daniel Raschle (von links) am 1. August 1989 im Stadion Espenmoos. Keystone

Den Fussball in den Genen gehabt

Hugo Eduardo Rubio Montecinos kommt 1960 in Talca zur Welt. Der Fussball wird ihm quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater Ildefonso, ein Torwart, spielte in den 1960er-Jahren für Rangers de Talca in der höchsten chilenischen Liga. Dort macht auch Hugo seine ersten Schritte als Profi, nachdem er in der Jugend für den Club Internacional Atlético Comercio spielte, den sein Grossvater Aurelio Mortecinos Carrasco gegründet hatte.



Hugo Rubios Stern geht auf, als er sich 1982 dem CD Cobreloa anschliesst. Gleich in seinem ersten Jahr gewinnt das Team die Meisterschaft und erreicht das Finale der Copa Libertadores, des südamerikanischen Pendants zur Champions League. 1985 wagt Rubio erstmals den Sprung nach Europa zum Málaga CF, der damals in der zweithöchsten spanischen Liga spielt. Es sei «eine unglaubliche Zeit» gewesen, er wäre gerne in Spanien geblieben, sagt er.

«Aber Colo-Colo hat mich gekauft und mir blieb nichts anderes übrig, als für sie zu spielen.»

Immerhin ist der Club Social y Deportivo Colo-Colo aus Marcul in der Nähe der Hauptstadt Santiago Chiles erfolgreichster Fussballverein. Die Verpflichtung zahlt sich für beide Seiten aus: 1986 holt Colo-Colo den Meistertitel, Rubio schiesst im Finalspiel gegen CD Palestino, das wegen Punktgleichheit der beiden Teams ausgetragen werden muss, das 2:0.

Zamorano aufs Espenmoos gefolgt

Dass ein so erfolgreicher und begnadeter Fussballer wenige Jahre später in St. Gallen landet, verdankt er – oder vielmehr der FCSG – den guten Beziehungen der Clubführung und des Ostschweizer Spielervermittlers Vinicio Fioranelli zum FC Bologna. Die Italiener hatten 1988 Zamorano und Rubio verpflichtet. Während Zamorano - dank Fioranelli, der später auch Mardones’ Transfer einfädelt – direkt an St. Gallen ausgeliehen wird, soll Rubio in der Serie A spielen. Eine Verletzung setzt ihn jedoch monatelang ausser Gefecht, er kommt nur auf ein Dutzend Einsätze. «Ich brauchte einen Verein, in dem ich mich wieder mein altes Niveau erreichen und mich gutfühlen konnte.»

Hugo Rubio erhob den Fussball im Espenmoos zur Kunstform. Archiv «St.Galler Tagblatt»

So kommt er zum FC St. Gallen – und stellt sein Niveau von Anfang an unter Beweis. Rubio ist vermutlich der kompletteste Fussballer, den der FCSG je hatte. Seine Dribblings sind Weltklasse, mit seinen präzisen Flanken füttert er die «Tormaschine» Zamorano. «Tore vorbereiten ist für mich noch schöner als zu schiessen», sagt er in November 1989 dem «Tages-Anzeiger». Zu jenem Zeitpunkt verzaubern die Südamerikaner die Fussballschweiz, der FC St. Gallen stürmt zum Wintermeister-Titel. In der Finalrunde geht den «Espen» jedoch die Luft aus, am Ende resultiert ein fünfter Platz.



Hugo Rubio konnte nicht nur kraftvoll schiessen, sondern auch präzise flanken. Stadtarchiv St.Gallen

Aus finanziellen Gründen abgeschoben

Nach dem Abgang von Zamorano im Sommer 1990 endet auch der sportliche Höhenflug des FCSG. In der folgenden Saison verpasst die Mannschaft sogar die Qualifikation für die Finalrunde. An Rubio liegt es nicht, er zaubert auch ohne seinen kongenialen Sturmpartner – aber es fehlen eben dessen Tore. Dennoch muss er am Ende der Saison den Verein verlassen.

«Ich dachte, ich würde für immer in

St.Gallen bleiben. Aber die Clubführung wollte ein anderes Ende.»

Die Schuldenlast zwingt die Verantwortlichen dazu, den Topverdiener – die Rede war von 20000 Franken monatlich – abzugeben. So kehrt Rubio nach Chile zu Colo-Colo zurück – und feiert gleich wieder Erfolge: 1991 gewinnt er mit dem Club die Meisterschaft, die Recopa Sudamericana – den südamerikanischen Supercup – und die Copa Interamericana. 1993 und (nach einem Abstecher zu Unión Española) 1996 fügt er zwei weitere Meistertitel seinem Palmarès hinzu. Danach beendet er seine eindrückliche Karriere.



Immer noch nicht genug vom Fussball

Bis heute ist Hugo Rubio in verschiedenen Funktionen im Fussballbusiness aktiv. PD

Hugo Rubio ist bis heute im Fussballbusiness aktiv. Der

60-Jährige arbeitete und arbeitet als Sportlehrer, Trainer und Spieleragent. Er ist Verwaltungsdirektor einer Fussballschule von Colo-Colo. Mit Iván Zamorano hat er die Beraterfirma Passball, mit seinen Söhnen die Firma Futball 7. Auch sie sind (oder waren) Fussballprofis: Diego spielt in der MLS für die Colorado Rapids, Matías feierte 2010 den Meistertitel mit Universidad Católica und steht heute beim Drittligisten Deportes Recoleta unter Vertrag. Und Eduardo war sogar Nationalspieler und absolvierte in der Saison 2008/09 neun Spiele für den FC Basel, spielt inzwischen aber nicht mehr.



Anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des FCSG 2004 war Hugo Rubio letztmals in St. Gallen. Es soll nicht das letzte Mal gewesen sein: «Ich würde gerne wiederkommen.»

Wiedersehen anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums des FC St.Gallen 2004: Spielervermittler Vinicio Fioranelli, Iván Zamorano, der ehemalige FCSG-Präsident Carlo Hidber und Hugo Rubio (von links). Hannes Thalmann/

2. September 2004

