Evergreen - Für den FC St.Gallen war er zu gut: König Richard, der beste St.Galler

Für den FC St.Gallen war er zu gut: König Richard, der beste St.Galler Der FC St.Gallen spielt heute Samstag gegen Lausanne-Sport. In den 1960er-Jahren war der St.Galler Richard Dürr Captain der Mannschaft. Ein Spitzenspieler ohne Starallüren. Daniel Good 15.05.2021, 05.00 Uhr

Richard Dürr im April 2010 zu Besuch im neuen St.Galler Fussballstadion, als Lausanne zu Gast war. Gastwirt mit Leib und Seele: Während Jahrzehnten führte Richard Dürr in Lausanne das Restaurant «Chez Richard». Bild: Urs Bucher

Lausanne, das heute im Kybunpark gastiert, war in den 1960er-Jahren ein Spitzenteam. Der Captain war ein St.Galler, der 1938 geborene Richard Dürr. Weil die Lausanner unter Flutlicht besonders stark spielten, nannte man sie die «Könige der Nacht». Dürr, ihr bester Spieler, war in seinen Glanzzeiten bekannt als der «King», der König.

Mit Lausanne-Sports gewann Dürr 1962 und 1964 den Cup. 1965 wurden die Waadtländer Schweizer Meister. Auch im Europacup warteten sie mit ansehnlichen Leistungen auf. In der Saison 1964/65 erreichte Lausanne den Viertelfinal und scheiterte erst an West Ham United mit dem späteren Weltmeistercaptain Bobby Moore.

Würzeln beim SC Brühl

Dürr entstammte dem SC Brühl, dessen Klubfarben wie jene des FC St.Gallen grün-weiss sind. Sein Vater war Präsident, fast alle Familienmitglieder halfen im Verein mit. Während seines ganzen Lebens verfolgte Dürr die Leistungen des SC Brühl. Die Rivalität war früher gross in der Stadt. «Wir beteten in der Kirche, damit Brühl gewinnt. Und wir beteten, dass es regnete, damit der FC St.Gallen weniger Zuschauer hat», erinnerte sich Dürr kurz vor seinem Tod am 29. Mai 2014.

Für den FC St.Gallen spielte Dürr nie. Dafür war er zu gut. Ende der 1950er-Jahre wechselte das Ausnahmetalent zu den Young Boys, die schon damals Serienmeister waren. Er gewann 1960 mit den Bernern die Meisterschaft, aber mit dem strengen YB-Trainer Albert Sing konnte es der Lebemann aus dem Osten nicht so recht.

Deshalb kam es zum Transfer an den Genfersee, wo Dürr bis zu seinem Tod blieb. Die Lausanner zahlten für den St.Galler 65000 Franken. Und holten sich einen Erfolgsgaranten. Nie war Lausanne erfolgreicher als in der Zeit, als Dürr im Mittelfeld die Fäden zog. Später sagte der Ostschweizer: «Ich hatte das Glück, dass ich in Lausanne auf hervorragende Mitspieler traf. Die Klubführung verstand viel vom Fussball. Der Präsident hatte Fingerspitzengefühl. Er hielt mir nicht etwa meine defensiven Schwächen vor, sondern sagte mir immer, ich sei für die Offensive sehr, sehr wertvoll.»

Debüt in der Nati gegen England

Mit dem Wechsel nach Lausanne erhielt Dürr die ersten Berufungen in die Schweizer Nationalmannschaft. Sein Debüt gab er im Mai 1962 im Londoner Wembley-Stadion gegen England. Mit der Selektion für die WM 1962 in Chile erfuhr die internationale Karriere Dürrs einen ersten Höhepunkt.

Er musste umgehend zum Chef, um sechs Wochen Ferien zu beantragen. Nach der WM reisten die Schweizer Fussballer nach Rio de Janeiro, Mexiko und New York. «Schön war es», sagte Dürr im Rückblick. Auch an der WM 1966 in England gehörte er zum Schweizer Stammpersonal. Gegen den späteren Finalisten Deutschland wäre Richard Dürr beinahe ein Tor gelungen, aber der Ball prallte von der Latte zurück.

Dürr bestritt 29 Länderspiele für die Schweiz. Bis 1971 stand er bei Lausanne unter Vertrag, hernach liess er die Karriere bei Neuchâtel Xamax ausklingen.

Schon 1965, im Jahr der Meisterschaft, eröffnete Dürr eine Sportbar vis-à-vis der Hauptpost von Lausanne. Mit Geld, das er vom Präsidenten geliehen erhielt. «Chez Richard» wurde umgehend zum beliebten Treffpunkt – auch weil Dürr ein geselliger Typ ohne Starallüren war.

Bis zu seinem Lebensende war Dürr fast täglich im Lokal anzutreffen. Ende Mai 2014 starb er an den Folgen einer Darmoperation. Ein langjähriger Weggefährte sagte nach Dürrs Tod: «Er war dank seiner Grossherzigkeit überall beliebt. Mit der Ostschweiz blieb er verbunden, obschon er ein Welscher wurde.»

St.Gallen – Lausanne-Sport

Heute Samstag, 20.30 Uhr, Kybunpark Redaktionstipp: 1:1