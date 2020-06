«Evergreen»: Éric Hassli pendelte zwischen Genie und Wahnsinn Mit Éric Hassli spielte einer der spektakulärsten Spieler der vergangenen 20 Jahre für den FC St.Gallen. Der unberechenbare und explosive Franzose schoss nicht nur wichtige Tore, sondern auch wunderschöne. David Gadze 25.06.2020, 05.00 Uhr

19 Tore in 49 Spielen für den FC St.Galen: Stürmer Éric Hassli war für seine Gegenspieler kaum aufzuhalten. Hier setzt er sich gegen den Schaffhauser Verteidiger Mark Disler durch. Michel Canonica/29. Oktober 2005

Éric Hassli war das, was man einen Spektakelspieler nennt. An guten Tagen konnte der Franzose ein Spiel fast im Alleingang entscheiden, an schlechten war er kaum zu sehen, aber doch ein stetiger Unruheherd. Der grosse und bullige Stürmer war technisch stark, unberechenbar und explosiv. Und überall, wo er war, liess er es knallen.

Die Geschichte von Éric Hassli ist reich an Episoden, an Vereinswechseln, an Auf und Ab. Doch Versuche, mit ihm in Kontakt zu treten und ihn davon erzählen zu lassen, bleiben über Monate hinweg erfolglos. Eine aktuelle Handynummer oder Mailadresse ist über keinen seiner ehemaligen Weggefährten aufzutreiben und Anfragen auf Facebook ignoriert er.

Hassli galt schon als Junior als grosses Talent, stellte sich aber immer wieder durch Undiszipliniertheiten und Übergewicht selbst ein Bein. «Es gab in meinen jungen Jahren einige Laster. Hätte ich schon damals mehr Acht gegeben auf mich, wäre mehr drin gelegen in meiner Karriere», sagte er 2019 dem Fussballmagazin «Zwölf».

Als arbeitsloser Spieler in die Schweiz gekommen

Im Sommer 2000, mit 19 Jahren, debütiert der Nachwuchsnationalspieler beim FC Metz in der höchsten französischen Liga. 2002 wagt er (leihweise) den Schritt in die Premier League zum Southampton FC, kommt dort aber nicht zum Einsatz. In der folgenden Saison gelingt ihm mit Metz zwar der Wiederaufstieg, doch plötzlich ist er nicht mehr gefragt. So landet Hassli im Winter 2004 bei Neuchâtel Xamax.

«Ich war 22, stand ohne Klub da. Es war Februar, ich hatte zwei, drei Monate nicht mehr gespielt und wog vermutlich

100 Kilo, war völlig ausser Form.»

Entsprechend harzig verläuft sein Start in der Schweiz. Was in ihm steckt, zeigt er jedoch im Spiel gegen Servette, als er ein wunderschönes Tor erzielt, das später zum Tor des Jahres gewählt wird.

Im Sommer unterschreibt er bei Servette, das unter der Führung von Marc Roger mit Millionen den Schweizer Fussball dominieren will. Doch statt an die Tabellenspitze zu stürmen, schlittert Servette sportlich und finanziell in den Abgrund. So kommt Hassli im Januar 2005 zum

FC St.Gallen – trotz anderer Interessenten. Sein damaliger Berater habe gefunden, es würde ihm gut tun, zu einem familiären Club zu wechseln, «irgendwohin, wo ich gut trainiere, mich auf den Fussball fokussiere, wo es keinen Ausgang gibt». Das habe in St. Gallen nur bedingt funktioniert. Neben dem Platz sei es «eine wilde Zeit» gewesen.

Zwei Tore im Schneespiel auf dem Espenmoos

Beim FC St.Gallen schlägt Hassli trotzdem ein wie eine Bombe: Gleich im ersten Spiel der Finalrunde erzielt er auf dem schneebedeckten Espenmoos zwei Tore zum 3:1-Sieg gegen Basel.

«Vor dem Wechsel hatte ich keine grossen Erwartungen. Aber als ich dann im Espenmoos auflief: wow! Die Stimmung war genial dort, dieses Stadion war Kult. Es ist ein grosses Glück, dass ich das erleben durfte.»

In den folgenden eineinhalb Saisons bildet Hassli mit Alex Tachie-Mensah ein erfolgreiches Sturmduo. Seine Leistungen bleiben auch in seiner Heimat nicht unbemerkt. Im Sommer 2006 wirbt ihn Ligue-1-Aufsteiger Valenciennes FC ab. Dort kommt er, auch wegen einer Verletzung, jedoch kaum zum Einsatz. Ein Jahr später kehrt Hassli in die Schweiz zurück. Er wechselt zum FC Zürich, der ihn bereits vor seinem Wechsel zum FCSG verpflichten wollte. Beim FCZ feiert Hassli seine grössten Erfolge. Nach Anlaufschwierigkeiten hat er in der Saison 2008/09 mit 17 Toren massgeblichen Anteil am Meistertitel.

Wanderjahre in Nordamerika

Anfang 2011 verschlägt es den Publikumsliebling nach Nordamerika in die Major League Soccer (MLS). Er schliesst sich den Vancouver Whitecaps an, dem Team seines ehemaligen FCZ-Teamkollegen Alain Rochat, und spielt sich schon bald in die Herzen der Fans. Sein Tor im Derby gegen die Seattle Sounders gilt bis heute als eines der schönsten in der Geschichte der MLS.

Trotz eines Vierjahresvertrags schliesst er sich Mitte der folgenden Saison dem Toronto FC an. Dort gerät seine Karriere wieder ins Stocken. Auch der Wechsel zum FC Dallas Anfang 2013 ändert nichts daran. Ein Jahr später geht er zu den unterklassigen San Antonio Scorpions.

Die Karriere beim Jugendclub beendet

Érich Hassli 2013 als Spieler des FC Dalls. Heute lebt er in Las Vegas und trainiert dort junge Fussballer. Imago Images

Schliesslich kehrt Éric Hassli nach Europa zurück und lässt seine Karriere in seiner Geburtsstadt ausklingen: Im November 2015 schliesst er sich seinem Jugendclub Sarreguemines FC an, der in der fünfthöchsten französischen Liga spielt. Vier Monate später hängt er mit 34 Jahren seine Fussballschuhe an den Nagel – aus Mangel an Fitness.

Heute lebt der 39-Jährige mit seiner zweiten Frau und den beiden Kindern in Las Vegas. Dort trainiert er Junioren. «Das gefällt mir. Ich möchte auch in Zukunft etwas in der Richtung machen», sagt er im «Zwölf». «Vielleicht ja in der Schweiz.»