«Evergreen»: Die Karriere von Brian Bertelsen war ein stetes Auf und Ab Brian Bertelsen war einer von vielen dänischen Fussballern, die in den frühen 1990er-Jahren in der Schweiz spielten. Eine Saison lang schnürte er die Fussballschuhe für den FC St.Gallen – und hatte in dieser Zeit drei Trainer. David Gadze 16.07.2020, 05.00 Uhr

Brian Bertelsen absolvierte in der Saison 1991/92 26 Spiele für den FCSG. Sammlung Brian Bertelsen

Brian Bertelsens Karriere kannte lange nur eine Richtung: steil nach oben. Schon als Teeanger kann sich der Däne, dessen Vater es als Torhüter bis in die zweithöchste Liga schaffte, zahlreiche Auszeichnungen ans Revers heften. Mit 17 unterschreibt er beim dänischen Erstligisten Vejle BK seinen ersten Profivertrag, mit 18 ist er Stammspieler, mit 19 läuft er für die U21-Nationalmannschaft seines Landes auf und mit 21 feiert er mit Vejle den Meistertitel – den bis heute letzten.

Der talentierte und torgefährliche Mittelfeldspieler, der später auch als Stürmer oder als hängende Spitze aufläuft, drängt sich schon zuvor für grössere Aufgaben auf: Bei einem internationalen Turnier mit der U21 von Vejle fällt er den Verantwortlichen grosser Vereine auf. Jupp Heynckes, damals Trainer von Borussia Mönchengladbach, reist nach Dänemark, um ihn zu verpflichten, doch Vejle stellt sich quer. Und ab da geht es in der Karriere des jungen Spielers nicht mehr nur nach oben, sonder öfters mal auch nach unten.



Im Uefa-Cup gegen Diego Maradonas Napoli getroffen

Statt in der Bundesliga landet Bertelsen 1986 beim FC Wettingen in der Nationalliga A. Unter Trainer Udo Klug sei die Mannschaft wie eine Familie gewesen, erzählt er. «Einen solchen Zusammenhalt habe ich nie vorher und nie nachher erlebt.» Auch sportlich läuft es – nach einem vorübergehenden Abstieg – rund: 1989 qualifizieren sich die Aargauer als Aufsteiger überraschend für den Uefa-Cup. In der zweiten Runde treffen sie auf die SSC Napoli mit ihrem Superstar Diego Maradona. Nach einem 0:0 im Hinspiel bringt Bertelsen im Rückspiel in Neapel vor 50000 Zuschauern Wettingen 1:0 in Führung. Doch Napoli gewinnt das Spiel durch einen streitbaren Elfmeter kurz vor Schluss.

«Trotz der schmerzlichen Niederlage war es wohl mein prägendstes Spiel.»



Das andere legendäre Wettinger Spiel jener Saison erlebt Bertelsen aufgrund einer Sperre daheim auf dem Sofa: Die 0:1-Niederlage in Sion, die nach Tumulten wegen eines nicht gegebenen Tores seines zukünftigen Schwagers Martin Rueda in der letzten Minute als «Fall Klötzli» in die Schweizer Fussballgeschichte eingeht. Weil sich Udo Klug in der Folge nicht mit den Spielern solidarisiert habe, sei es zum Bruch in der Familie gekommen, sagt er.



Drei Trainer in einer Saison beim FC St. Gallen

Zu jenem Zeitpunkt geht es mit Wettingen bereits bergab, sportlich wie finanziell. Nachdem ihm der Verein im Sommer 1989 einen Wechsel in die Serie A zu Hellas Verona versagt hatte, wechselt Bertelsen 1990 leihweise zum FC Basel in die Nationalliga B. Weil der Aufstieg verpasst wird und der damals 27-Jährige wieder in der höchsten Spielklasse spielen will, schliesst er sich im Sommer 1991 dem FC St. Gallen an, erneut auf Leihbasis.

Ein Teil der FCSG-Mannschaft in der Saison 1991/92. Brian Bertelsen steht in der oberen Reihe links neben Trainer Kurt Jara. Unten sind unter anderem Torhüter Jörg Stiel, mit dem Bertelsen schon beim FC Wettingen spielte, und Urs Fischer (zweiter von rechts). PD/Stadtarchiv der Stadt St.Gallen

Sein Engagement in der Ostschweiz dauert nur ein Jahr, auch weil er schon früh dem FC Luzern (der am Ende der Saison absteigt) zusagt. Das Jahr beim FC St. Gallen sei turbulent gewesen, davon zeugen auch drei verschiedene Trainer in nur einer Saison.

«Aber ich habe noch heute Gänsehaut, wenn ich an unsere Heimspiele im Espenmoos denke. Das war ein Hexenkessel.»

Für den FC St. Gallen erzielt Bertelsen nur drei Tore, alle beim 3:2-Sieg gegen den FC Sion zum Finalrundenstart.

Für den FC St. Gallen traf Brian Bertelsen nur im Spiel gegen Sion im Frühling 1992 - dafür gleich dreifach zum 3:2-Sieg. Sammlung Brian Bertelsen

Mit Luzern, wo er wieder mit Rueda spielt, steigt Bertelsen in der folgenden Saison gleich wieder auf. Als 1995 sein Vertrag nicht mehr verlängert wird, entschliesst sich der 31-Jährige, seine Karriere zu beenden. Doch im September erreicht ihn der Anruf von Paul Schönwetter, Trainer des FC Locarno. Der NLB-Klub kämpft gegen den Abstieg und Schönwetter bittet Bertelsen auszuhelfen. Der Däne sagt zu und trägt mit seinen Toren zum Klassenerhalt bei. Im Sommer 1996 beendet er seine Profikarriere endgültig, schnürt aber noch ein paar Jahre für die Kickers Luzern die Fussballschuhe.



Eigene Vermögensverwaltungsfirma gegründet

Brian Bertelsen heute. Der 56-Jährige lebt mit seiner Frau, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat, in der Innerschweiz. Er lernte sie während seiner Zeit beim FC Wettingen kennen. PD

Noch vor seinem Engagement in Locarno beginnt Bertelsen, für eine IT-Firma zu arbeiten. Später entwickelt er IT-Lösungen für eine Vermögensverwaltungsfirma und gründet 2005 mit einem Partner die Firma Onvest Asset Management, für die er bis heute tätig ist. Nebenbei trainierte er jahrelang die Junioren des FC Sins. Eine Rückkehr in den Profifussball in einer anderen Funktion sei für ihn nie ein Thema gewesen – auch dann nicht, als ihn Gerardo Seoane als Co-Trainer zum Nachwuchs des

FC Luzern holen wollte.

Mit seiner Frau, die er während seiner Zeit beim FC Wettingen kennen gelernt hatte, lebt der heute 56-Jährige in Sins in der Innerschweiz. Sein 22-jähriger Sohn Noël ist in seine Fussstapfen getreten und spielt für den FC Sins in der 3. Liga. Dass er selbst den Sprung in eine grosse Liga nie geschafft hat, bereut Brian Bertelsen nicht:

«Ich habe in der Schweiz meine Familie gegründet und mein Glück gefunden. Meine Karriere war schön, so wie sie war.»

